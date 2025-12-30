Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

iQOO Z11 Turbo Leaks: 200MP कॅमेरा आणि 7,600mAh बॅटरी… लाँचिंगपूर्वीच पावरफुल स्मार्टफोनचे फीचर्स लीक

iQOO Z11 Turbo Specs: तुम्ही नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करताय का? थांबा, थोडा धीर धरा. कारण iQOO पुढील महिन्यात त्यांचा एक नवीन स्मार्टफोन लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. याचे काही फीचर्स देखील लीक झाले आहेत.

Updated On: Dec 30, 2025 | 10:43 PM
  • iQOO चा मास्टरस्ट्रोक!
  • iQOO Z11 Turbo चे फीचर्स लीक
  • पॉवर, कॅमेरा आणि बॅटरीसर्वच जबरदस्त
स्मार्टफोन मार्केटमध्ये सतत iQOO ब्रँड सतत धमाका करत असतो. कंपनी त्यांचे नवीन स्मार्टफोन लाँच करून ग्राहकांना नेहमीच नवीन सरप्राईज देत असते. आता देखील कंपनी त्यांच्या ग्राहकांना सरप्राईज देण्यासाठी एक नवीन स्मार्टफोन लाँच करण्याचा विचार करत आहे. या नवीन स्मार्टफोनच्या लाँचिंगसह कंपनी त्यांच्या Z सीरीजचा विस्तार करणार आहे. कंपनी पुढील महिन्यात चीनमध्ये एक नवीन स्मार्टफोन लाँच करण्याचा विचार करत आहे. हा आगामी स्मार्टफोन iQOO Z11 Turbo या नावाने लाँच केला जाणार आहे. टिपस्टर अभिषेक यादवने सोशल मीडिया अकाऊंट एक्सवर या आगामी स्मार्टफोनचे काही लिक्स शेअर केले आहेत.

प्रोसेसर आणि परफॉर्मंस

लीकनुसार, iQOO Z11 Turbo मध्ये क्वालकॉमचा आतापर्यंतचा सर्वात शक्तिशाली प्रोसेसर Snapdragon 8 Gen 5 दिला जाण्याची शक्यता आहे. गेमिंग अधिक स्मूद करण्यासाठी या स्मार्टफोनमध्ये Adreno 829 ग्राफिक्स असणार आहे. हा फोन 16GB LPDDR5X RAM आणि सुपर-फास्ट UFS 4.1 स्टोरेजसह लाँच केला जाणार आहे, ज्यामुळे डेटा ट्रांसफर आणि गेम लोडिंगमध्ये अजिबात वेळ लागणार नाही. असं सांगितलं जात आहे की, हा फोन आऊट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट Android 16 वर चालणार आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

बॅटरी आणि चार्जिंग

आगामी iQOO Z11 Turbo स्मार्टफोनची खासियत म्हणजे यामध्ये मोठी बॅटरी दिली जाणार आहे. असा दावा केला जात आहे की, iQOO मध्ये 7,600mAh बॅटरी दिली जाऊ शकते. याशिवाय यामध्ये 120W वायर्ड फास्ट चार्जिंगचा सपोर्ट देखील दिला जाणार आहे, जो काही मिनिटांत स्मार्टफोन फुल चार्ज करू शकणार आहे.

200MP का जबरदस्त कॅमेरा

फोटोग्राफीसमध्ये देखील iQOO Z11 Turbo स्मार्टफोन कमाल करणार आहे. या स्मार्टफोनच्या रिअरमध्ये 200MP चा मुख्य कॅमेरा दिला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्यासोबत 8MP चा सेकेंडरी सेंसर देखील असू शकतो. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी आगामी स्मार्टफोनमध्ये 32MP चा फ्रंट कॅमेरा दिला जाण्याची शक्यता आहे.

अधिक चांगला डिस्प्ले आणि मजबूत बिल्ड

iQOO Z11 Turbo फोनमध्ये 6.59 इंचाचा फ्लॅट LTPS OLED डिस्प्ले दिला जाण्याची शक्यता आहे, 1.5K रेजोल्यूशन आणि 144Hz रिफ्रेश रेटसह उपलब्ध असणार आहे. आगामी स्मार्टफोनमध्ये मेटल फ्रेमचा वापर केला जाण्याची देखील शक्यता आहे. धूळ आणि पाण्याच्या प्रतिकारासाठी याला IP68 आणि IP69 रेटिंग मिळण्याची अपेक्षा आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव, यात अल्ट्रा-फास्ट 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कॅनर असण्याची शक्यता आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: iQOO फोन कोणासाठी योग्य आहेत?

    Ans: गेमर्स, हेवी यूजर्स आणि हाय-परफॉर्मन्स हवे असलेले युजर्स यांच्यासाठी iQOO फोन उत्तम आहेत.

  • Que: iQOO Z11 Turbo मध्ये 200MP कॅमेरा असेल का?

    Ans: लीकनुसार 200MP कॅमेरा देण्यात येऊ शकतो, पण याची कंपनीकडून अधिकृत पुष्टी नाही.

  • Que: iQOO फोनमध्ये फास्ट चार्जिंग मिळते का?

    Ans: होय. बहुतांश iQOO फोनमध्ये फास्ट/अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग सपोर्ट असतो.

