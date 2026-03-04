Iran Israel War मुळे भारतावर तेल संकट? केवळ ‘इतक्या’ दिवसांचा साठा; पेट्रोल-डिझेल महागणार?

इराण-इस्त्रायल युद्धाचा तेलवाहतुकीवर परिणाम
इराण आणि अमेरिकेमध्ये युद्धाची तीव्रता
भारतात तेल संकट निर्माण होण्याची शक्यता
Petrol-Diesel Price: गेले चार ते पाच दिवसांपासून इराण विरुद्ध इस्त्रायल आणि अमेरिकेत मोठे युद्ध सुरू आहे. इराणच्या प्रमुख नेत्याला ठार मारल्यामुळे इराण खवळला आहे. इराणने दुबई, कुवेत, कतार आणि अन्य देशांमधील अमेरिकेच्या तळांवर हल्ले केले आहेत. त्यातच इराणने आता तेल (Petrol-Diesel) बहतुक होणारा मार्ग बंद केल्याचे समोर येणार आहे. त्यामुळे युद्ध लांबले तर त्याचा फटका भारताला बसण्याची शक्यता आहे.
इराण-इस्त्रायल युद्धात अन्य देशांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. इराण युद्धामुळे भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तेल वाहतूक रोखल्यामुळे भारताकडे किती दिवसांचा तेलसाठा उपलब्ध आहे, याबाबत आपण अधिक माहिती जाणून घेऊयात.
सध्या भारतातील तेल कंपन्यांकडे पुढील काही दिवसांचा तेल साठा असल्याचे समोर आले आहे. भारताकडे पुढील 50 दिवसांचे कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा साठा असल्याचे समोर आले आहे. मात्र हे युद्ध अधिक काळ लांबले तर देशात पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. तसेच त्याच्या किंमतीत देखील वाढ होऊ शकते.
मिडल ईस्टमधील युद्धामुळे तेल वाहतूक अस्थिर झाली आहे. इराणने तेल वाहतूक होणारी सामुद्रधुनी बंद केली आहे. त्यामुळे येती काळात भारतात तेलाचा तुटवडा जाणवू शकतो. दरम्यान रशिया हा भारताचा अत्यंत जुना मित्र आहे. भारतामध्ये तेल संकट निर्माण झाल्यास रशिया भारताला ऊर्जा पुरवठा करण्यास तयार असल्याचे समोर येत आहे.
मिडल ईस्टमध्ये अमेरिका आणि इस्त्रायलने इराणवर जोरदार हल्ले केले आहेत. त्यात इराणचे प्रमुख नेते ठार झाले. इराणने देखील जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. मिडल ईस्टच्या युद्धाचा आज चौथा दिवस आहे. आता या युद्धाचे परिणाम जगभरात जाणवू लागले आहेत. तर दुसरीकडे इस्त्रायलने लेबनॉनच्या सीमा ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे तणाव वाढला आहे. यासंदर्भात पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री यांनी वादग्रस्त विधान केले आहे. ख्वाजा आसिफ यांनी सोशल मिडियाच्या माध्यमातून इस्त्रायल आणि जायनिस्ट विचारधारेवर जोरदार टीका केली आहे. आसिफ म्हणाले, ‘ मुस्लिम जगतात जितकी अस्थिरता आहे तेवढ्याचे कारण जायनिस्ट म्हणजेच इस्त्रायल आहे. इराणने चर्चा करून संघर्ष सोडवण्याची तयारी दाखवली होती मात्र इस्त्रायल आणि अमेरिकेने हे युद्ध सुरू केले.