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WhatsApp Update: डेस्कटॉप यूजर्सची प्रतीक्षा संपणार! आता लॅपटॉपमधून होणार व्हॉट्सअ‍ॅप कॉलिंग… नव्या फीचरची चाचणी सुरु

Updated On: Jun 17, 2026 | 03:23 PM IST
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सारांश

WhatsApp Upcoming Feature: व्हॉट्सअ‍ॅप लवकरच डेस्कटॉप आणि वेब यूजर्ससाठी एक नवीन फीचर घेऊन येणारे आहे. या फीचरमुळे यूजर्सना स्मार्टफोनशिवाय थेट लॅपटॉप किंवा पीसीवरून व्हॉईस आणि व्हिडीओ कॉल करण्याची सुविधा मिळू शकते. सध्या या फीचरची बीटा चाचणी सुरू आहे.

WhatsApp Update: डेस्कटॉप यूजर्सची प्रतीक्षा संपणार! आता लॅपटॉपमधून होणार व्हॉट्सअ‍ॅप कॉलिंग... नव्या फीचरची चाचणी सुरु

WhatsApp Update: डेस्कटॉप यूजर्सची प्रतीक्षा संपणार! आता लॅपटॉपमधून होणार व्हॉट्सअ‍ॅप कॉलिंग... नव्या फीचरची चाचणी सुरु

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विस्तार
  • व्हॉट्सअ‍ॅप वेबसाठी व्हॉईस आणि व्हिडीओ कॉलिंग फीचरची बीटा चाचणी सुरू झाली असून ते लवकरच सर्व यूजर्ससाठी उपलब्ध होऊ शकते.
  • नवीन फीचरमुळे यूजर्सना स्मार्टफोनशिवाय थेट लॅपटॉप किंवा पीसीवरून ग्रुप कॉलिंगचा अनुभव घेता येणार आहे.
  • ग्रुप कॉलिंगमध्ये 32 जणांना जोडण्यासह स्क्रीन शेअरिंग आणि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनचा सपोर्टही मिळणार आहे.
WhatsApp Web Calling: मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सअ‍ॅप एका नव्या फीचरवर काम करत आहे. हे फीचर डेस्कटॉप यूजर्ससाठी जारी केलं जाणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नवीन फीचर रिलीज करण्यात आल्यानंतर यूजर्स लॅपटॉपवरून देखील व्हॉईल आणि व्हिडीओ कॉल करू शकणार आहेत. यामुळे यूजर्सना व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे व्हॉईस किंवा व्हिडीओ कॉल करण्यासाठी स्मार्टफोनची मदत घ्यावी लागत होती. मात्र आता असं होणार नाही.

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मोठ्या स्क्रीनवर ग्रुप कॉलिंगचा अनुभव

व्हॉट्सअ‍ॅप वेबचा वापर करणारे यूजर्स देखील लवकरच व्हॉईस किंवा व्हिडीओ कॉल करू शकणार आहेत. सध्या या नवीन फीचरची चाचणी केली जात आहे. अलीकडेच हे फीचर बीटा वर्जनमध्ये पाहायला मिळाले आहे. विशेषत: यूजर्सना आता ग्रुप कॉलिंगचा अनुभव मोठ्या स्क्रीनवर घेता येणार आहे. या फीचरची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. आता अखेर कंपनीने या फीचरची चाचणी सुरु केली आहे. आता लवकरच हे फीचर यूजर्ससाठी रोलआऊट केलं जाणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

अनेकदा असं घडतं की आपण पीसी किंवा लॅपटॉपवर व्हॉट्सअ‍ॅप वेबचा वापर करत असतो आणि आपल्याला तातडीने एखाद्याला कॉल करायचा असतो. अशावेळी आपण हातातली कामं सोडून आपला स्मार्टफोन शोधू लागतो. पण आता असं होणार नाही. कारण लवकरच रोलआऊट केल्या जाणाऱ्या नव्या फीचरमुळे यूजर्सना पीसी किंवा लॅपटॉपवरूनच व्हॉट्सअ‍ॅप वेबचा वापर करून व्हॉईस आणि व्हिडीओ कॉल करण्याची सुविधा मिळणार आहे.

लेटेस्ट बीटा वर्जनमध्ये नवं फीचर स्पॉट

WABetaInfo ने शेअर केलेल्या रिपोर्टनुसार, हे फीचर लेटेस्ट बीटा वर्जनमध्ये पाहिले आहे. खरं तर, व्हॉट्सअ‍ॅपने आधीच पीसीसाठी व्हॉईस आणि व्हिडीओ कॉलिंग फीचर रोलआऊट केले आहे. मात्र यासाठी पीसीमध्ये व्हॉट्सअ‍ॅप इंस्टॉल करणं गरजेचं आहे. अद्याप यामध्ये ग्रुप कॉलिंग फीचर दिलेले नाही. बीटा टेस्टिंग पूर्ण झाल्यानंतर यूजर्सना हे ग्रुप कॉलिंग फीचर वेब वर्जनमध्ये मिळणार आहे.

ग्रुप कॉलिंग फीचर

व्हॉट्सअ‍ॅपच्या ग्रुप कॉलिंगमध्ये एकाच वेळी 32 लोकांना जोडले जाऊ शकते. त्यामुळे यूजर्स ग्रुप कॉलिंगद्वारे एकाचवेळी 32 लोकांसोबत जोडले जाऊ शकतात. या फीचरचा वापर करण्यासाठी यूजर्सना त्यांच्या कंम्प्युटरमध्ये ब्राऊझरच्या मदतीने व्हॉट्सअ‍ॅप ओपन करावे लागेल. इथे तुम्हाला व्हॉईस कॉल आणि व्हिडीओ कॉल असे दोन पर्याय दिसतील. आता यूजर्स त्यांच्या सोयीनुसार, व्हॉईस कॉल आणि व्हिडीओ कॉल पर्याय निवडू शकतात. लवकरच यूजर्सना हे फीचर अनुभवण्याची संधी मिळणार आहे.

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जगभरातील लाखो व्हॉट्सअ‍ॅप यूजर्सना या फीचरची प्रतिक्षा होती. या फीचरच्या मदतीने यूजर्स त्यांच्या पीसीवर ऑफिसची मीटिंग, ऑनलाइन क्लास इत्यादी अटेंड करू शकतात. व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये मिळणारी एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन सुविधा आता ग्रुप वेब कॉलिंगवर देखील मिळणार आहे. एनक्रिप्शनमुळे व्हॉट्सअ‍ॅप यूजर्सचा डेटा सुरक्षित राहणार आहे. ग्रुप कॉलिंग फीचरमध्ये यूजर्सना स्क्रीन शेअर करण्याचा पर्याय देखील मिळणार आहे.

Web Title: Whatsapp is planning to roll out calling feature for whatsapp web users

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Published On: Jun 17, 2026 | 03:23 PM

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