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व्हॉट्सअॅप वेबचा वापर करणारे यूजर्स देखील लवकरच व्हॉईस किंवा व्हिडीओ कॉल करू शकणार आहेत. सध्या या नवीन फीचरची चाचणी केली जात आहे. अलीकडेच हे फीचर बीटा वर्जनमध्ये पाहायला मिळाले आहे. विशेषत: यूजर्सना आता ग्रुप कॉलिंगचा अनुभव मोठ्या स्क्रीनवर घेता येणार आहे. या फीचरची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. आता अखेर कंपनीने या फीचरची चाचणी सुरु केली आहे. आता लवकरच हे फीचर यूजर्ससाठी रोलआऊट केलं जाणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
अनेकदा असं घडतं की आपण पीसी किंवा लॅपटॉपवर व्हॉट्सअॅप वेबचा वापर करत असतो आणि आपल्याला तातडीने एखाद्याला कॉल करायचा असतो. अशावेळी आपण हातातली कामं सोडून आपला स्मार्टफोन शोधू लागतो. पण आता असं होणार नाही. कारण लवकरच रोलआऊट केल्या जाणाऱ्या नव्या फीचरमुळे यूजर्सना पीसी किंवा लॅपटॉपवरूनच व्हॉट्सअॅप वेबचा वापर करून व्हॉईस आणि व्हिडीओ कॉल करण्याची सुविधा मिळणार आहे.
WABetaInfo ने शेअर केलेल्या रिपोर्टनुसार, हे फीचर लेटेस्ट बीटा वर्जनमध्ये पाहिले आहे. खरं तर, व्हॉट्सअॅपने आधीच पीसीसाठी व्हॉईस आणि व्हिडीओ कॉलिंग फीचर रोलआऊट केले आहे. मात्र यासाठी पीसीमध्ये व्हॉट्सअॅप इंस्टॉल करणं गरजेचं आहे. अद्याप यामध्ये ग्रुप कॉलिंग फीचर दिलेले नाही. बीटा टेस्टिंग पूर्ण झाल्यानंतर यूजर्सना हे ग्रुप कॉलिंग फीचर वेब वर्जनमध्ये मिळणार आहे.
व्हॉट्सअॅपच्या ग्रुप कॉलिंगमध्ये एकाच वेळी 32 लोकांना जोडले जाऊ शकते. त्यामुळे यूजर्स ग्रुप कॉलिंगद्वारे एकाचवेळी 32 लोकांसोबत जोडले जाऊ शकतात. या फीचरचा वापर करण्यासाठी यूजर्सना त्यांच्या कंम्प्युटरमध्ये ब्राऊझरच्या मदतीने व्हॉट्सअॅप ओपन करावे लागेल. इथे तुम्हाला व्हॉईस कॉल आणि व्हिडीओ कॉल असे दोन पर्याय दिसतील. आता यूजर्स त्यांच्या सोयीनुसार, व्हॉईस कॉल आणि व्हिडीओ कॉल पर्याय निवडू शकतात. लवकरच यूजर्सना हे फीचर अनुभवण्याची संधी मिळणार आहे.
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जगभरातील लाखो व्हॉट्सअॅप यूजर्सना या फीचरची प्रतिक्षा होती. या फीचरच्या मदतीने यूजर्स त्यांच्या पीसीवर ऑफिसची मीटिंग, ऑनलाइन क्लास इत्यादी अटेंड करू शकतात. व्हॉट्सअॅपमध्ये मिळणारी एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन सुविधा आता ग्रुप वेब कॉलिंगवर देखील मिळणार आहे. एनक्रिप्शनमुळे व्हॉट्सअॅप यूजर्सचा डेटा सुरक्षित राहणार आहे. ग्रुप कॉलिंग फीचरमध्ये यूजर्सना स्क्रीन शेअर करण्याचा पर्याय देखील मिळणार आहे.