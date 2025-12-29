Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Year Ender 2025 Apple Discontinued This 25 Products In The Year 2025 Check Full List Tech News Marathi

Year Ender 2025: तुमचं डिव्हाईस तर यादीत नाही ना? आयफोन, आयपॅड, मॅकबुक… या 25 प्रॉडक्ट्सना Apple ने केला रामराम

Flashback 2025: यावर्षी अ‍ॅपलने यूजर्ससाठी अनेक खास सरप्राईज लाँच केले. कधी स्लिम आयफोन तर कधी Apple वॉच, अशा खास प्रोडक्ट्समुळे कंपनीचे यूजर्स प्रचंड आनंदी झाले. मात्र आता कंपनीने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 10:02 AM
Year Ender 2025: तुमचं डिव्हाईस तर यादीत नाही ना? आयफोन, आयपॅड, मॅकबुक... या 25 प्रॉडक्ट्सना Apple ने केला रामराम

Year Ender 2025: तुमचं डिव्हाईस तर यादीत नाही ना? आयफोन, आयपॅड, मॅकबुक... या 25 प्रॉडक्ट्सना Apple ने केला रामराम

Follow Us:
Follow Us:
  • Apple चा सर्वात मोठा निर्णय!
  • एका वर्षात 25 डिव्हाइसेस कायमचे बंद करण्याचा निर्णय
  • Apple यूजर्ससाठी मोठी बातमी!
येत्या दोन दिवसांत 2025 हे वर्ष संपणार आहे. यावर्षी टेक विश्वात अनेक मोठे बदल झाले. काही बदल चांगले होते तर काही बदल वाईट होते. टेक जायंट कंपनी अ‍ॅपलने नवीन आयफोन सिरीज, स्मार्टवॉच, मॅकबुकसह नवीन अपडेट देखील लाँच केले. ज्यामुळे यूजर्सचा अनुभव पूर्णपणे बदलला. कंपनीने यावर्षी अनेक डिव्हाईस तर लाँच केलेच पण त्यासोबतच काही प्रोडक्ट्स बंद करण्याचा देखील निर्णय घेतला. तसेच काही प्रोडक्ट्सना नवीन प्रोडक्ट्ससोबत रिप्लेस देखील करण्यात आलं.

Jio vs Airtel vs Vi: 1.5GB डेली डेटासह येणारा सर्वात स्वस्त प्लॅन कोणत्या कंपनीचा? जाणून घ्या सविस्तर

यावर्षी कंपनीने iPhone SE लाइनअप पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. कंपनीने यावर्षीच्या सुरुवातीलाच ही लाईनअप बंद केली आणि याला iPhone 16e सोबत रिप्लेस केलं. तसेच कंपनीने आयफोन प्लसला देखील रामराम केलं. यावर्षी कंपनीने एकूण 25 प्रोड्क्टस बंद करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

यवार्षी बंद झाले हे आयफोन

अ‍ॅपलने 2016 मध्ये लाँच करण्यात आलेला iPhone SE यावर्षी पूर्णपणे बंद केला. याशिवाय कंपनीने iPhone Plus मॉडेल देखील अल्ट्रा-थिन आयफोन एयरसोबत रिप्लेस करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सध्या आयफोन 16 प्लस विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. मात्र कंपनीने आयफोन 14 प्लस आणि आयफोन 15 प्लस पूर्णपणे बंद केला आहे. याशिवाय, यावर्षी आयफोन 14, आयफोन 15 देखील कंपनीने बंद केले आणि 16 प्रो मॉडेल्सऐवजी आयफोन 17 प्रो मॉडेल्स विक्रीसाठी उपलब्ध झाले.

या आयपॅड्सना कंपनीने केलं रामराम

अ‍ॅपलने यावर्षी M4 चिप वाल्या आयपॅड प्रोला M5 चिपने रिप्लेस केले. याप्रमाणेच M2 वाल्या आयपॅड एयरऐवजी M3 चिपवाला मॉडेल लाँच करण्यात आला. आयपॅड 10 च्या जुन्या वर्जनला बंद करून कंपनीने नवीन मॉडेल A16 चिपसह लाँच केला.

Year Ender 2025: रोलेबल लॅपटॉपपासून स्लिम आयफोनपर्यंत… यावर्षी लाँच झाले हे युनिक गॅजेट्स

2025 मध्ये हे मॅकबुक्स झाले कायमचे बंद

अ‍ॅपलने 2025 मध्ये M2 Max आणि M2 Ultra चिपसह लाँच करण्यात आलेले मॅक स्टूडियो, M4 चिसह लाँच करण्यात आलेले 14 इंचाचे मॅकबुक प्रो, M3 चिपसह लाँच करण्यात आलेले 13 आणि 15 इंचाचे मॅकबुक एयर आणि M2 चिपसह लाँच करण्यात आलेले 12 इंचाचे मॅकबुक एयर देखील आता बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

वॉच आणि इतर प्रोडक्ट्सचा झाला शेवट

अ‍ॅपलने यावर्षी वॉच अल्ट्रा 2, वॉच सीरीज 10, वॉच SE 2 सह एयरपॉड्स प्रो 2, M2 चिपवाले अ‍ॅपल विजन प्रो, Qi 2 सपोर्टवाले मॅग्सेफ चार्जर, 30W USB-C पॉवर एडेप्टर, लाइटनिंग टू 3.5mm ऑडियो केबल आणि मॅग्सेफ टू मेग्सेफ 2 कन्वर्टर देखील बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Apple चे संस्थापक कोण आहे?

    Ans: स्टीव्ह जॉब्स, स्टीव्ह वोझ्नियाक आणि रोनाल्ड वेन यांनी 1976 मध्ये स्थापना केली.

  • Que: Apple चे प्रमुख प्रॉडक्ट्स कोणते?

    Ans: आयफोन, आयपॅड, मॅकबुक, अ‍ॅपल वॉच, एअरपॉड्स.

  • Que: Apple Store म्हणजे काय?

    Ans: iOS अ‍ॅप्स डाउनलोड करण्यासाठी अधिकृत अ‍ॅप स्टोअर.

Web Title: Year ender 2025 apple discontinued this 25 products in the year 2025 check full list tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 10:02 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Free Fire Max: नव्या अपडेटसह गेममध्ये झाली 3 जबरदस्त बंडल्सची एंट्री! तुमच्या कॅरेक्टरला असा द्या डॅशिंग लूक
1

Free Fire Max: नव्या अपडेटसह गेममध्ये झाली 3 जबरदस्त बंडल्सची एंट्री! तुमच्या कॅरेक्टरला असा द्या डॅशिंग लूक

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर
2

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर
3

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर
4

BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भाजीवाल्याचा मुलगा झाला CRPF मध्ये भरती, धावत पळत आला अन् आईच्या मिठीतच फुटला अश्रूंचा बांध; Video Viral

भाजीवाल्याचा मुलगा झाला CRPF मध्ये भरती, धावत पळत आला अन् आईच्या मिठीतच फुटला अश्रूंचा बांध; Video Viral

Jan 20, 2026 | 09:33 AM
Mumbai Mayor BMC Election 2026: मुंबई महापौर पदाबाबत भाजप कोणतीही तडजोड करणार नाही..; दिल्ली हायकमांडकडून फडणवीसांना मेसेज

Mumbai Mayor BMC Election 2026: मुंबई महापौर पदाबाबत भाजप कोणतीही तडजोड करणार नाही..; दिल्ली हायकमांडकडून फडणवीसांना मेसेज

Jan 20, 2026 | 09:31 AM
एसटीच्या ऑनलाईन तिकिटांना मिळतोय प्रतिसाद; डिसेंबर महिन्यात पडली मोठी भर

एसटीच्या ऑनलाईन तिकिटांना मिळतोय प्रतिसाद; डिसेंबर महिन्यात पडली मोठी भर

Jan 20, 2026 | 09:26 AM
IND vs NZ : नागपूरच्या मैदानावर कोणाला होणार मदत! पहिल्या T20I मध्ये कशी असेल खेळपट्टी, वाचा पिच रिपोर्ट

IND vs NZ : नागपूरच्या मैदानावर कोणाला होणार मदत! पहिल्या T20I मध्ये कशी असेल खेळपट्टी, वाचा पिच रिपोर्ट

Jan 20, 2026 | 09:26 AM
Pune Crime: रस्त्यात अडवलं, शिवीगाळ करत सपासप वार; कोथरुडमध्ये 10 वीत शिकणाऱ्या मुलावर कोयत्याने हल्ला

Pune Crime: रस्त्यात अडवलं, शिवीगाळ करत सपासप वार; कोथरुडमध्ये 10 वीत शिकणाऱ्या मुलावर कोयत्याने हल्ला

Jan 20, 2026 | 09:10 AM
अखेर गुपित उलगडलं! ११.५ अब्ज वर्षांपूर्वीच्या अद्भुत आकाशगंगेचा लागला शोध, वैज्ञानिकही चक्रावले

अखेर गुपित उलगडलं! ११.५ अब्ज वर्षांपूर्वीच्या अद्भुत आकाशगंगेचा लागला शोध, वैज्ञानिकही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:08 AM
‘माझ्या कुटुंबाला आणि नवऱ्याला यात ओढू नका’, स्पष्टीकरण देत नेहा कक्कर मीडियावर भडकली; म्हणाली ‘मला राग फक्त..’

‘माझ्या कुटुंबाला आणि नवऱ्याला यात ओढू नका’, स्पष्टीकरण देत नेहा कक्कर मीडियावर भडकली; म्हणाली ‘मला राग फक्त..’

Jan 20, 2026 | 09:03 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM