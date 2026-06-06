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YouTube वर आता चालणार तुमची मर्जी! अल्गोरिदम नाही यूजर्स सेट करू शकणार त्यांची आवड; कसं? जाणून घ्या

Updated On: Jun 06, 2026 | 09:46 AM IST
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सारांश

YouTube Custom Feed: युट्यूबवर एकाच प्रकारचा कंटेट पाहून तुम्ही देखील कंटाळला आहात का? तर आता तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. युट्यूब आपल्या रिकमेंडेशन सिस्टिममध्ये मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. नव्या फीचरमुळे आता यूजर्सना त्यांच्या आवडीनुसार स्वतःचे कस्टम फीड तयार करता येणार असून, कंटेंट निवडण्यावर अधिक नियंत्रण मिळणार आहे.

YouTube वर आता चालणार तुमची मर्जी! एल्गोरिदम नाही यूजर्स सेट करू शकणार त्यांची आवड; कसं? जाणून घ्या

YouTube वर आता चालणार तुमची मर्जी! एल्गोरिदम नाही यूजर्स सेट करू शकणार त्यांची आवड; कसं? जाणून घ्या

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विस्तार
  • युट्यूबच्या नव्या फीचरमुळे यूजर्स आता स्वतःच्या आवडीनुसार कस्टम फीड तयार करू शकणार आहेत.
  • एआयच्या मदतीने यूजर्सने दिलेल्या प्रॉम्प्टनुसार युट्यूब वैयक्तिकृत व्हिडिओ फीड तयार करणार आहे.
  • सध्या हे फीचर केवळ अमेरिकेतील निवडक इंग्रजी भाषिक यूजर्ससाठी उपलब्ध करण्यात आले आहे.
YouTube Tips: युट्यूब हे जगभरातील लोकप्रिय व्हिडीओ स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्म आहे. तुम्ही देखील युट्यूबवर वेगवेगळे व्हिडीओ पाहत असाल. आतापर्यंत यूट्यूबचे रिकमंडेशन सिस्टिम स्वत:च्या मर्जीने काम करत होते. या सिस्टिममध्ये आधी निरिक्षण केले जाते की, तुम्हाला कोणत्या प्रकारचे व्हिडीओ आणि कंटेट पाहायला आवडतो. त्यानुसार, त्याच प्रकारचा कंटेट आणि व्हिडीओ तुमच्या फिडमध्ये सुचवले जात होते. मात्र एकच कंटेट वारंवार पाहिल्यास कंटाळा येऊ लागतो.

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अनेकदा असं घडतं की, तुमच्या फीडमध्ये असंख्य व्हिडीओ असतात पण यामधील कोणताच कंटेट तुम्हाला आवडत नाही. मात्र आता असं होणार नाही. युट्यूबवरील नवीन फीचरमुळे हे संपूर्ण चित्र पालटणार आहे. नवीन फीचर यूजर्सना त्यांच्या आवडीचे फीड तयार करण्याचा पर्याय देणार आहे. यूजर्स जेव्हा त्यांच्या मर्जीने फीड तयार करतील तेव्हा एल्गोरिदमची गरज भासणार नाही. तसेच यूजर्सना त्यांनी तयार केलेल्या फीडमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचा कंटेट पाहण्याची देखील संधी मिळणार आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

युट्यूबवर तुमच्या मर्जीची फीड तयार करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

युट्यूबने दिलेल्या माहितीनुसार, आता होम ऑप्शनजवळ यूजर्सना कस्टम फीड चिप पाहायला मिळणार आहे. या पर्यायावर टॅप केल्यानंतर स्क्रीनवर एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन होईल. यामध्ये यूजर्सना सांगावे लागेल की त्यांना कोणत्या प्रकारचा कंटेट पाहायला आवडतो. यामध्ये तुम्ही एखादा ठरावीक विषय किंवा एक व्यापक कल्पना नमूद करू शकता.

गूगल देखील यामध्ये सूचना देऊन तुम्हाला मदत करणार आहे. यानंतर तुम्ही दिलेल्या प्रॉम्प्टच्या आधारवर यूट्यूबचे एआय सिस्टिम तुमच्यासाठी कस्टम फीड तयार करणार आहे. यूजर्स हा प्रॉम्प्ट कधीही एडीट करू शकतात. तसेच यामध्ये त्यांच्या आवडीचे विषय देखील जोडू शकणार आहेत.

कस्टम फीडवर असतील या मर्यादा

कस्टम फीडवर यूट्यूबने काही मर्यादा देखील ठेवल्या आहेत. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, एक अकाऊंट एकावेळी एकच कस्टम फीड अ‍ॅक्टिव्ह ठेऊ शकणार आहेत. म्हणजेच यूजर्सना त्यांच्या मूडच्या हिशोबाने वेगवेगळे फीड तयार करण्याचा आणि त्यामध्ये स्विच करण्याचा पर्याय देण्यात आला नाही. यासाठी वेळेची मर्यादा देखील ठेवण्यात आली आहे.

कस्टम फीड 30 दिवसांपर्यंत इनअ‍ॅक्टिव्ह राहिल्यास एक्सपायर होणार आहे. यासोबतच, कस्टम फीड तयार करण्याचा पर्याय केवळ अशाच यूजर्सना मिळणार आहे. ज्यांच्या अकाऊंटची सर्च हिस्ट्री आणि वॉच हिस्ट्री ऑन आहे. उपलब्धतेशी संबंधित आणखी एक मर्यादा आहे. सध्या हे नवं फीचर केवळ अमेरिकेतील यूजर्ससाठी रोलआऊट करण्यात आलं आहे. ज्यांनी खात्यात साइन इन आहेत आणि ज्यांनी इंग्रजी भाषा निवडली आहे.

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क्रिएटर्सवर होणार परिणाम?

जेव्हा यूट्यूब त्यांच्या होम पेजवर कोणताही बदल करते, तेव्हा त्याचा परिणाम क्रिएटर्सवर होणं निश्चित असतं. आता, हे नवीन फीचर दीर्घ व्हिडिओ बनवणाऱ्या क्रिएटर्सना मोठी चालना देऊ शकते. आता, यूजर त्यांच्या आवडीचे विषय निवडतील तेव्हा, दीर्घ व्हिडिओ बनवणारी अकाउंट्स पुन्हा फीडमध्ये दिसू लागतील.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: युट्यूबची मालकी कोणाकडे आहे?

    Ans: Google ने 2006 मध्ये युट्यूब विकत घेतले होते आणि ते आता Alphabet Inc. समूहाचा भाग आहे.

  • Que: युट्यूब वापरण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात का?

    Ans: नाही, युट्यूब मोफत वापरता येते. मात्र अतिरिक्त फीचर्ससाठी युट्यूब प्रिमियम उपलब्ध आहे.

  • Que: युट्यूब प्रिमियम म्हणजे काय?

    Ans: युट्यूब प्रिमियमद्वारे जाहिरातमुक्त व्हिडिओ, बॅकग्राउंड प्लेबॅक आणि ऑफलाइन डाउनलोडची सुविधा मिळते.

Web Title: You can set youtube feed as per your preference no more need of algorithm

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Published On: Jun 06, 2026 | 09:45 AM

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