Instagram, Facebook अन् WhatsApp वापरण्यासाठी आता पैसे मोजावे लागणार; ‘META’ने सुरू केल्या सबस्क्रिप्शन-आधारित योजना!

Updated On: May 28, 2026 | 04:25 PM IST
سارांश

फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲप वापरण्यासाठी आता पैसे मोजावे लागणार आहेत. मेटा (Meta) कंपनीने युजर्ससाठी नवीन 'प्लस' सबस्क्रिप्शन प्लान्स जाहीर केले असून, यात अनेक प्रगत आणि गुप्त फीचर्स मिळणार आहेत.

Instagram, Facebook अन् WhatsApp वापरण्यासाठी आता पैसे मोजावे लागणार (Photo Credit- X)

विस्तार
जागतिक सोशल मीडिया क्षेत्रातील बलाढ्य कंपनी ‘मेटा’ (Meta) आता आपल्या प्लॅटफॉर्म्सना केवळ मोफत सेवेपुरते मर्यादित ठेवण्याच्या मनस्थितीत नाही. कंपनीने इन्स्टाग्राम (Instagram), फेसबुक (Facebook) आणि व्हॉट्सॲप (WhatsApp) युजर्ससाठी नवीन पेड सबस्क्रिप्शन प्लान (Paid Subscription Plans) लाँच करण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. या सशुल्क योजनांच्या माध्यमातून युजर्सना अनेक विशेष फीचर्स, प्रगत टूल्स (Advanced Tools) आणि एक प्रीमियम अनुभव मिळणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, या सशुल्क योजनांच्या यादीत भारताचाही समावेश आहे. त्यामुळे येत्या काळात मेटाच्या ॲप्सचा वापर करण्याची पद्धत पूर्णपणे बदलणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

मेटाने लाँच केले नवीन ‘प्लस’ प्लान्स

मेटाने इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि व्हॉट्सॲपसाठी “Plus” सबस्क्रिप्शन प्लान सादर केले आहेत. कंपनीच्या मते, या प्लान्सच्या अंतर्गत युजर्सना असे काही खास फीचर्स मिळतील जे मोफत व्हर्जनमध्ये उपलब्ध नसतील. मेटाला आता केवळ जाहिरातींच्या माध्यमातून होणाऱ्या कमाईवर अवलंबून राहायचे नाही, म्हणूनच कंपनीने सबस्क्रिप्शन मॉडेलच्या दिशेने हे मोठे पाऊल टाकले आहे.

किती असेल या प्लान्सची किंमत?

कंपनीने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेसाठी जाहीर केलेली किंमत खालीलप्रमाणे आहे:

  • Instagram Plus आणि Facebook Plus: या प्लान्सची किंमत 3.99 डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 387 रुपये प्रतिमहिना ठेवण्यात आली आहे.
  • WhatsApp Plus: या प्लानची किंमत 2.99 डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 290 रुपये प्रतिमहिना असेल.

टीप: सध्यातरी भारतासाठी अधिकृत स्थानिक किमतींची घोषणा करण्यात आलेली नाही, परंतु लवकरच भारतीय बाजारपेठेनुसार या किमती जाहीर केल्या जातील अशी अपेक्षा आहे.

‘मेटा प्लस’ प्लान्स आणि मिळणारे प्रमुख फीचर्स

प्लॅटफॉर्म सबस्क्रिप्शन प्लान अंदाजित किंमत (प्रतिमहिना) प्रमुख फीचर्स
WhatsApp WhatsApp Plus ~ 290 रुपये ($2.99) कस्टम थीम, युनिक रिंगटोन, प्रीमियम स्टिकर्स, अधिक चॅट्स पिन करण्याची सुविधा.
Instagram / Facebook Instagram Plus / Facebook Plus ~ 387 रुपये ($3.99) स्टोरी री-व्ह्यू ट्रॅकर, अमर्यादित ऑडियन्स लिस्ट, गुप्तपणे स्टोरी प्रिव्ह्यू, स्पेशल फॉन्ट्स.
Meta AI Meta One Plus ~ 775 रुपये ($7.99) एआय इमेज, व्हिडिओ जनरेशन आणि मोठ्या टास्कसाठी प्रगत क्षमता.
Meta AI (Premium) Meta One Premium ~ 1.393 रुपये ($19.99) ‘मेटा वन प्लस’चे सर्व फीचर्स आणि वापरासाठी (Usage) अमर्यादित लिमिट.

इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकमध्ये मिळणार प्रगत नियंत्रण (Advanced Control)

‘प्लस’ सबस्क्रिप्शन घेणाऱ्या युजर्सना इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकवर अनेक अतिरिक्त पर्याय मिळतील. युजर्स आता हे पाहू शकतील की त्यांची स्टोरी इतर युजर्सनी किती वेळा पुन्हा (Re-watch) पाहिली. याशिवाय, ‘अमर्यादित स्टोरी ऑडियन्स लिस्ट’ तयार करण्याचा पर्याय मिळेल आणि समोरच्या व्यक्तीच्या ‘व्ह्यूअर्स लिस्ट’मध्ये आपले नाव न येता गुप्तपणे स्टोरीचा प्रिव्ह्यू पाहता येईल. इन्स्टाग्राम प्लसमध्ये स्टोरी 24 तासांपेक्षा जास्त काळ दाखवण्याची सोय असेल, तसेच दर आठवड्याला एक स्टोरी ‘स्पॉटलाइट’ करून जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल.

प्रोफाईल कस्टमायझेशनवर विशेष भर

मेटाने या प्लान्समध्ये अनेक कॉस्मेटिक अपग्रेड्स देखील समाविष्ट केले आहेत. इन्स्टाग्राम प्लस युजर्सना ॲनिमेटेड सुपर हार्ट रिॲक्शन्स (Animated Super Heart Reactions), कस्टम ॲप आयकॉन्स, बायोसाठी (Bio) विशेष फॉन्ट्स आणि प्रोफाईलमध्ये अधिक पोस्ट पिन करण्याची सुविधा मिळेल. यामुळे युजर्स आपली प्रोफाईल अधिक स्टायलिश बनवू शकतील.

‘मेटा व्हेरिफाइड’ (Meta Verified) पेक्षा हे प्लान्स वेगळे!

कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, हे नवीन सबस्क्रिप्शन प्लान्स सध्या अस्तित्वात असलेल्या ‘मेटा व्हेरिफाइड’ पेक्षा पूर्णपणे वेगळे असतील. ‘मेटा व्हेरिफाइड’ प्रामुख्याने ओळख पडताळणी (ब्लू टिक) आणि ग्राहक सेवा देते, तर नवीन ‘प्लस’ प्लान्सचा मुख्य फोकस अतिरिक्त फीचर्स आणि युजर एक्सपिरियन्स सुधारण्यावर असेल.

क्रिएटर्स आणि बिझनेस युजर्ससाठी ‘Meta One’ प्लान्स

मेटाने एआय (AI) युजर्स, कंटेंट क्रिएटर्स आणि व्यावसायिक युजर्ससाठी Meta One Essential आणि Meta One Advanced प्लान्स लाँच केले आहेत.

  • Meta One Essential: याची किंमत सुमारे 1,454 रुपये ($14.99) प्रतिमहिना असून यात उत्तम प्रोफाईल प्रमोशन आणि व्हेरिफिकेशनचे फायदे मिळतील.
  • Meta One Advanced: हा प्लान खास करून इन्फ्लुएन्सर्स आणि बिझनेससाठी तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये युजर्सना सोशल मीडियावर अधिक रीच (Reach), फेसबुक फीड आणि सर्च रिझल्टमध्ये प्राधान्य (Priority) दिले जाईल, जेणेकरून त्यांच्या व्यवसायाची व्याप्ती वाढू शकेल.

Published On: May 28, 2026 | 04:25 PM

