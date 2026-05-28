Car Insurance खरेदी करताय? 'या' चूका पडू शकतात महाग; अपघातानंतर क्लेम होऊ शकतो रिजेक्ट

Updated On: May 28, 2026 | 02:36 PM IST
Car Insurance Tips : अलीकडे वाढत्या अपघातांची संख्या पाहता आणि एक आर्थिक सुरक्षा म्हणून कार विमा आवश्यक बनला आहे. पण अनेकदा काही चुकांमुळे तुमचा क्लेम रिजेक्टही केला जाऊ शकतो. यामुळे विमा खरेदी करताना कोणत्या गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे जाणून घेऊयात.

Car Insurance : आजच्या काळात कार विमान खरेदी करणे ही केवळ कायदेशीर गरज राहिलेली नाही, तर एक मोठी आर्थिक सुरक्षा बनली आहे. रस्ते अपघातांची वाढती संख्या पाहता आणि दुरुस्तीचा खर्च लोकांच्या खिशाला परवडेनासा झाला आहे. यामुळे लोक आपल्या कारचा विमा काढण्याला प्राधान्य देतात. पण अनेकदा कार विमा खरेदी करताना अशा काही चुका करतात, ज्याचा थेट फटका विमा क्लेम करताना बसतो. या चुकांमुळे ऐनवेळी विमा कपंनी तुमचा क्लेम रिजेक्ट करु शकते. यामुळे आज आपण या लेखातून कार इन्शुरन्स खरेदी करताना कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी हे समूजन घेऊयात.

Car Insurance खरेदी करताना कोणत्या चुका टाळाव्यात?

1. स्वस्त विमाच्या मोहापाई होईल मोठे नुकसान

बऱ्याचदा लोक विमा घेताना स्वस्त विमा कुठे मिळेतोय हे पाहतात. पण स्वस्त पॉलिसीमध्ये झिरो डेप्रिसिएशन आणि इंजिन प्रोटेक्शनचे कव्हरेज नसते. झिरो डेप्रिसिएशन शिवाय विमा काढल्यास प्लास्टिक किंवा फायबर पार्टचा खर्च तुम्हालाच करावा लागले. तसेच पुरात किंवा पाण्यात इंजिन खराब झाल्यास कीम प्रीमियमचा विमा काम करत नाही. यामुळे स्वस्त पॉलिसी निवडण्याऐवजी गरजेनुसार, अॅड-ऑन्स पॉलिसी निवडा.

2. चुकीची माहिती देणे, लपवणे 

अनेकदा लोक विमान कंपनीला कामध्ये केलेले बदल, कारचा व्यावसायिक वापर किंवा पूर्वी झालेल्या अपघातांची माहिती लपवतात. यामुळे क्लेमच्या वेळी तपासणी केल्यास आणि माहिती चुकीची आढळल्यास कंपनी तुमचा विमा रिजेक्ट करु शकते. यामुळे, विमा पॉलिसी खरेदी करण्यापूर्वी सर्व अटी आणि कव्हरेजचे तपशील काळजीपूर्वक वाचून घ्या.

3. अपघाताची वेळेत माहिती न देणे

विमा नाकारला जाण्यामागे आणखी एक मोठे कारण म्हणजे, विमा कंपनीला वेळेत आणि अचूक माहिती न देणे. अपघात झाल्यानंतर अनेकजण विमा कंपनीला तात्काळ कळवत नाही. नियमांनुसार, सहसा २४ ते ७२ तासांच्या आत कंपनीला अपघाताची माहिती देणे आवश्यक असते. परंतु लोक याकडे दुर्लक्ष करतात आणि परिणामी विमा कंपनीकडून नाकारला जातो.

4. मद्यपान करुन वाहन चालवणे 

शिवाय मद्यपान करुन गाडी चालवणे, वैध वाहन परवाना(ड्रायव्हिंग लायसन्स) नसणे किंवा विमा पॉलिसीची मुदत संपलेली असल्याने देखील क्लेम रिजेक्ट होऊ शकतो.

5. स्वत:च कार दुरुस्त करणे

काही लोक छोट्या अपघातानंतर कंपनीला न कळवता कार दुरुस्ती करुन घेतात आणि नंतर क्लेम करतात. परंतु विमान कंपनीच्या सर्व्हेअरने गाडीची पाहणी करण्यापूर्वी दूरुस्ती केल्यास क्लेम मिळत नाही. यामुळे या सर्व चुका टाळा ज्यामुळे भविष्यात तुमचे मोठे आर्थिक नुकसान टळेल.

Published On: May 28, 2026 | 02:36 PM

