बलिदान आणि एकतेची कहाणी उलगडणार, ‘भारत भाग्य विधाता’चा मोशन पोस्टर रिलीज; Kangana Ranaut ची भूमिका चर्चेत

बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौतच्या आगामी ‘भारत भाग्य विधाता’ या चित्रपटाचे प्रभावी मोशन पोस्टर आज प्रदर्शित झाले. या पोस्टरमध्ये कंगना रक्ताने माखलेल्या जखमी अवस्थेत दिसत आहे. तिच्याभोवती आगीच्या ज्वाला दिसत आहेत. हा चित्रपट शौर्य, माणुसकी, त्याग आणि एकतेची कथा सादर करेल.
कंगनाने तिच्या ‘भारत भाग्य विधाता’ या चित्रपटाचे मोशन पोस्टर इन्स्टाग्रामवर शेअर केले आहे. त्यासोबत कंगनाने कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, ‘काहीतरी विशेष केल्यानंतर, ते त्याला सामान्य म्हणतात. ते दिसतात, पण दिसत नाहीत.’
प्रेक्षक कंगना रणौतच्या आगामी ‘भारत भाग्य विधाता’ या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. हा चित्रपट १२ जून २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. २६/११ च्या मुंबई हल्ल्यादरम्यान कामा हॉस्पिटलमधील नर्सेस आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी दाखवलेल्या शौर्यावर आधारित या चित्रपटात कंगनाने एका नर्सची मुख्य भूमिका साकारली आहे. ‘भारत भाग्य विधाता’ची निर्माती कंगना रणौत आहे. मनोज तापारिया हे या चित्रपटाचे लेखक आणि दिग्दर्शक आहेत.
कंगनाचा ‘भारत भाग्य विधाता’ हा चित्रपट इम्तियाज अलीच्या ‘मैं वापस आऊंगा’शी स्पर्धा करेल. हा चित्रपट 12 जून रोजी प्रदर्शित होत असून यात दिलजीत दोसांझ, शर्वरी वाघ आणि वेदांग रैना यांच्या भूमिका आहेत. विक्रम भट्टचा हॉरर चित्रपट “हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट” आणि मनोज बाजपेयीचा “गव्हर्नर: द सायलेंट सेव्हिअर” देखील त्याच दिवशी चित्रपटगृहात दाखल होणार आहेत.