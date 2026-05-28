Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Satara News What About The Encroachment At Shahupuri Chowk No Action Has Been Taken For Six Years Tourists Are Sufferin

Satara News : शाहूपुरी चौकातील अतिक्रमणाचे काय? सहा वर्षांपासून कारवाई होईना, पर्यटकांचे होताहेत हाल

Updated On: May 28, 2026 | 02:36 PM IST
जाहिरात
सारांश

Satara News : सातारा शहरातील समर्थ मंदिर परिसरातील रस्त्याकडेला वाढलेली अतिक्रमणे नगरपालिकेने बुलडोझर कारवाई करून ती पाडली आहेत.

Satara News : शाहूपुरी चौकातील अतिक्रमणाचे काय? सहा वर्षांपासून कारवाई होईना, पर्यटकांचे होताहेत हाल
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • शाहूपुरी चौकातील अतिक्रमणाचे काय?
  • सहा वर्षांपासून कारवाई होईना, पर्यटकांचे होताहेत हाल
सातारा : सातारा शहरातील समर्थ मंदिर परिसरातील रस्त्याकडेला वाढलेली अतिक्रमणे नगरपालिकेने बुलडोझर कारवाई करून ती पाडली आहेत. रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याचे शिवधनुष्य सातारा नगरपालिकेने हाती घेऊन प्रत्यक्षात त्याची अमलबजावणी या माध्यमातून सुरू केली आहे. सातारा नगरपालिकेच्या या धडाकेबाज कारवाईमुळे आता या मार्गावरील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत होणार आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी नगरपालिकेने हाती घेतलेले काम कौतुकास्पद आहे. या मार्गावरील अतिक्रमण हटावामुळे आता कास सज्जनगड या परिसरात तसेच परळी व अन्य ग्रामीण भागातून ये-जा करणाऱ्या वाहनचालकांना सुलभ होणार आहे. विशेषतः सातारा कास हे जागतिक पर्यटन क्षेत्र म्हणून विकसित होत असल्याने येथील निसर्ग सौंदर्य पाहण्यासाठी जगभरातून असंख्य पर्यटक कास निसर्ग सौंदर्याला भेटी देत असतात. या पर्यटकांना ये जा करण्यासाठी समर्थ मंदिर चौकातूनच पुढे जावे लागते. मागील पाच सहा वर्षात या परिसरात अतिक्रमणे मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे पर्यटकांना या मार्गावरून प्रवास करणे कठीण जात होते. याची गंभीर दखल घेत सातारा नगरपालिका प्रशासनाने या परिसरातील अतिक्रमणे हटवण्याचा निर्धार केला आहे.

सातारा शहरालगत असलेले शाहूपुरी परिसरातील शाहूपुरी या चौकात व्यवसायिकांनी केलेले अतिक्रमण नागरिकांसाठी घोकादायक ठरत आहे. या परिसरात मोठ्या प्रमाणात नागरी वस्ती वाढलेली असल्याने वाहनांची संख्या ही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. या चौकातून ये जा करणाऱ्या नागरिकांबरोबरच वाहनांची संख्या अधिक असल्याने शाहूपुरी चौकात वाहतुकीची कोंडी नियमितपणे होत असल्याचे दिसून येत आहे, शहरातून आयटीआय मोळाचा ओढा कोंडवे याकडे जाण्यासाठी नागरिकांना व वाहन चालकांना या चौकातून जावे लागते तसेच आंबेदरे, दिव्यनगरी, माळवाडी या भागातील नागरिकांना शहरात येताना या चौकातून ये जा करावी लागते त्यामुळे या चौकातील अतिक्रमणे नगरपालिका प्रशासनाने दूर करून नागरिक व वाहनचालकांना दिलासा द्यावा.
– श्रीरंग काटेकर, सातारा

Gram Panchayat Elections: कोल्हापूर जिल्ह्यात ४३३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल; गावपातळीवरील राजकारण तापणार

अनेक अतिक्रमणे भूईसपाट; रस्ता घेतोय मोकळा श्वास
अदालत वाडा ते समर्थ मंदिर चौक परिसरात असंख्य अनधिकृत अतिक्रमणे भूईसपाट झाल्याने आता येथील अरुंद रस्ते रुंद झाले आहेत. नागरिकांमधून या कृतीचे समाधान व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने मनावर घेतले तर अशक्य ते शक्य करता येते हेच यावरून दिसून येते. साताऱ्यातील वाढते अतिक्रमणे हा चिंतेचा विषय ठरत असताना सातारा नगरपालिका प्रशासनाने घेतलेली कडक भूमिकेमुळे अतिक्रमण माफियांचे धाबे दणाणले आहेत. शहरातील विविध भागातील असणारे अतिक्रमणे याच पद्धतीने हटवली पाहिजेत अशी भूमिका साताऱ्यातील नागरिकांची आहे. अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या अतिक्रमणे या विषयाला आता गती मिळाली असून समर्थ मंदिर चौकापासून यास प्रारंभ झाला आहे.

Gokul Dudh Sangha बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; सत्ताधारी गटाला मोठा दिलासा

Web Title: Satara news what about the encroachment at shahupuri chowk no action has been taken for six years tourists are sufferin

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 02:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Car Insurance खरेदी करताय? ‘या’ चूका पडू शकतात महाग; अपघातानंतर क्लेम होऊ शकतो रिजेक्ट
1

Car Insurance खरेदी करताय? ‘या’ चूका पडू शकतात महाग; अपघातानंतर क्लेम होऊ शकतो रिजेक्ट

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष
2

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा
3

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा
4

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Hina Khanनंतर आता आणखी एका प्रसिद्ध सेलिब्रिटीला Breast Cancerचे निदान; पोस्ट शेअर करत केली प्रार्थनेची विनंती

Hina Khanनंतर आता आणखी एका प्रसिद्ध सेलिब्रिटीला Breast Cancerचे निदान; पोस्ट शेअर करत केली प्रार्थनेची विनंती

May 28, 2026 | 02:59 PM
१२ वीनंतर ऑस्ट्रेलियात कसे मिळवाल मोफत शिक्षण? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच ‘La Trobe University Scholarship’ बद्दल….

१२ वीनंतर ऑस्ट्रेलियात कसे मिळवाल मोफत शिक्षण? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच ‘La Trobe University Scholarship’ बद्दल….

May 28, 2026 | 02:59 PM
समृद्धी महामार्गावर इलेक्ट्रिक कार पेटली; धावत्या कारमधून अचानक धुराचे लोट बाहेर आले अन्…

समृद्धी महामार्गावर इलेक्ट्रिक कार पेटली; धावत्या कारमधून अचानक धुराचे लोट बाहेर आले अन्…

May 28, 2026 | 02:57 PM
Satara News : 2019 पासून जमिनीत भेगा, घरांना तडे; मोरेवाडीवर दरडसंकटाचे गडद सावट; ग्रामस्थांची आर्त हाक – ‘आमचं माळीण होऊ देऊ नका’

Satara News : 2019 पासून जमिनीत भेगा, घरांना तडे; मोरेवाडीवर दरडसंकटाचे गडद सावट; ग्रामस्थांची आर्त हाक – ‘आमचं माळीण होऊ देऊ नका’

May 28, 2026 | 02:54 PM
Mumbai AC Local: मुंबईकरांची ‘AC लोकल’ला पहिली पसंती; दररोज तब्बल 1 लाख 30 हजार प्रवाशांची रेकॉर्डतोड गर्दी

Mumbai AC Local: मुंबईकरांची ‘AC लोकल’ला पहिली पसंती; दररोज तब्बल 1 लाख 30 हजार प्रवाशांची रेकॉर्डतोड गर्दी

May 28, 2026 | 02:53 PM
जाहिरात क्षेत्रातील नियमभंगात २१ टक्क्यांची वाढ! ‘या’ क्षेत्रांमध्ये नियम उल्लंघनाचे प्रमाण जास्त

जाहिरात क्षेत्रातील नियमभंगात २१ टक्क्यांची वाढ! ‘या’ क्षेत्रांमध्ये नियम उल्लंघनाचे प्रमाण जास्त

May 28, 2026 | 02:45 PM
E20Petrol : E20 पेट्रोल ठरतंय कार-बाईकचे शत्रू! निम्म्याहून अधिक गाड्यांचे मायलेज घटले; इंजिन जळण्याचाही मोठा धोका

E20Petrol : E20 पेट्रोल ठरतंय कार-बाईकचे शत्रू! निम्म्याहून अधिक गाड्यांचे मायलेज घटले; इंजिन जळण्याचाही मोठा धोका

May 28, 2026 | 02:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM