Mira Bhayander Crime : MD ड्रग्स रॅकेटचा पर्दाफाश; 13.61 कोटींचा मुद्देमाल जप्त, 10आरोपी अटकेत

Updated On: May 11, 2026 | 07:01 PM
  • MD ड्रग्स रॅकेटचा पर्दाफाश
  • 13.61 कोटींचा मुद्देमाल जप्त, 10आरोपी अटकेत
मिरा रोड/ विजय काते: परिसरात व्यावसायिक स्वरूपात MD ड्रग्सची खरेदी-विक्री करणाऱ्या मोठ्या टोळीचा पर्दाफाश करण्यात गुन्हे प्रकटीकरण शाखा कक्ष-4 ला यश आले आहे. या कारवाईत आतापर्यंत तब्बल 6 किलो 773 ग्रॅम वजनाचा अंदाजे 13कोटी 61 लाख 38 हजार 480 रुपयांचा एमडी अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आला असून 10 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिनांक 4 एप्रिल 2026 रोजी दुपारी सुमारे 3.05 वाजण्याच्या सुमारास नयानगर, मिरा रोड पूर्व येथील छेडा आदर्श बिल्डिंग परिसरातील एका घरावर छापा टाकण्यात आला. या कारवाईदरम्यान श्रीमती फिरदोस अरबाज कुरेशी यांच्या घरातून 1 किलो 324 ग्रॅम वजनाचा अंदाजे 2 कोटी 66 लाख 17 हजार280 रुपये किंमतीचा MD ड्रग्स जप्त करण्यात आला. तपासादरम्यान हा अंमली पदार्थ तिचा पती अरबाज वकील कुरेशी याचा असल्याचे निष्पन्न झाले.

याप्रकरणी नयानगर पोलीस ठाण्यात गुंगीकारक औषधीद्रव्ये आणि मनोव्यापारावर परिणाम करणारे पदार्थ अधिनियम 1995 अंतर्गत कलम 8(क), 21(क), 22(क) आणि 29प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.तपास पुढे नेत गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने मुंबई, मिरा रोड आणि गुजरात येथून एकामागोमाग एक अशा एकूण 10 आरोपींना अटक केली.

अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये अरबाज कुरेशी, मोईज खान, अरमान राईन, सुनिल यादव, मोहम्मद वसिम शेख, इरफान कुडीया, मोहम्मद अराफत अन्सारी, खालदा अन्सारी आणि आकाश यादव यांचा समावेश आहे.ही संपूर्ण कारवाई पोलीस आयुक्त निकेत कौशिक, अपर पोलीस आयुक्त दत्तात्रय शिंदे, पोलीस उपआयुक्त संदीप डोईफोडे आणि सहायक पोलीस आयुक्त मदन बल्लाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. गुन्हे प्रकटीकरण शाखा कक्ष-4 चे प्रभारी पोलीस निरीक्षक प्रमोद बडाख आणि त्यांच्या पथकाने ही धडाकेबाज कारवाई यशस्वी केली.मीरा भाईंदर परिसर दिवसेंदिवस गुन्हेगारी वाढत असल्याचं विदारक दृश्य पाहायला मिळत आहे. राजरोजपणे परिसरात अमली पदार्थांची विक्री होत असते. कित्येक वेळा नयानगर पोलीस ठाण्यात याप्रकणाबाबत गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. मात्र एवढं होऊनही गैर प्रकार करणाऱ्य़ांना कायद्याचा धाक राहिलेला नाही.

