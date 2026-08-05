Friendship Day ला मैत्रीचा रक्तरंजित शेवट; लग्नाच्या वादातून प्रेयसीला पुलावरून नदीत ढकललं, नागपूरच्या ‘त्या’ हत्येचा उलगडा

नेमकं काय घडलं?
अश्विनी सुरेश डे (२९ वर्ष) असे मृत्यू झालेल्या तरुणीचे नाव आहे, तर आशीष मनपिया असे आरोपीचे नाव आहे. रविवारी संध्याकाळी आशिष हा अश्विनीच्या घरी गेला होता. त्यानंतर उशिरा रात्री सुमारे दीडच्या सुमारास दोघांमध्ये लग्न आणि त्यांच्यातील मैत्रीवरून जोरदार वाद सुरु झाला होता. हा वाद इतका विकोपाला गेला की रागाच्या भरात आशीषने अश्विनीला जुन्या रेल्वे पुलावरून खाली नदीत ढकलून दिले. यात तिचा मृत्यू झाला. हत्या केल्यानंतर आरोपी तिथून फरार झाला.
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आरोपीला कसे पकडले?
पोलिसांना दुसऱ्या दिवशी कन्हान नदीत अश्विनीचा मृतदेह आढळून आला. पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली. तांत्रिक तपास, परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल लोकेशन आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबाच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीचा माग काढला. अखेर नागपूर शहरातील ऑटोमोबाईल चौक परिसरातून आरोपी आशीष मनपिया याला पोलिसांनी अटक केली. आशिषविरुद्ध यापूर्वीही विविध गुन्ह्यांचे सुमारे 10 गुन्हे दाखल आहेत. तसेच मृत अश्विनीवरही २ गुन्हे दाखल असल्याची नोंद आहे. या प्रकरणी कन्हान पोलीस ठाण्यात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस या प्रकरणाचा पुढील सखोल तपास करत आहे.
चारित्र्यावर संशय, हुंड्यासाठी छळ अन् पतीचे अनैतिक संबंध; विवाहितेने उचलले टोकाचे पाऊल
नागपूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पारडी परिसरातून कौटुंबिक छळाची मन हेलावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. चारित्र्यावर संशय, हुंड्यासाठी सातत्याने होणारा मानसिक आणि शारीरिक छळ याला कंटाळून 31 वर्षीय विवाहितेने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. सुरुवातीला या प्रकरणाची आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली होती. मात्र, मृत महिलेच्या भावाने दिलेल्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी पती, सासू आणि सासऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून पतीला अटक करण्यात आली आहे. प्राथमिक तपासात पतीचे कथित अनैतिक संबंध आणि त्यावरून घरात सतत वाद होत असल्याची बाबही समोर आली आहे.
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Ans: अश्विनी सुरेश डे.
Ans: सीसीटीव्ही, मोबाईल लोकेशन आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे.
Ans: लग्न आणि मैत्रीवरून झालेला वाद.