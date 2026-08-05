Colors Marathi Mega Drama: ‘मी जिंकून घेईन सारं’मध्ये छवी-अनिकेत होणार बेघर? ‘मोहिनी’च्या आयुष्यातही येणार मोठं वादळ

Colors Marathi Mega Drama: ऑगस्ट महिन्यात कलर्स मराठी आपल्या प्रेक्षकांसाठी मनोरंजनाची खास मेजवानी घेऊन येत आहे. स्वातंत्र्य महिन्याच्या निमित्ताने वाहिनीवरील लोकप्रिय मालिका ‘मी जिंकून घेईन सारं’ आणि ‘मोहिनी – प्रेमाची फिल्मी कहाणी’ यांमध्ये भावनिक संघर्ष, नात्यांमधील गुंतागुंत आणि उत्कंठावर्धक महानाट्य पाहायला मिळणार आहे. कलर्स मराठीवरील मालिकांमध्ये सातत्याने अनपेक्षित ट्विस्ट प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत असतात. अशातच ऑगस्ट महिन्यात या दोन्ही मालिकांच्या कथानकात कोणती नवी वळणं येणार आणि प्रेक्षकांसाठी कोणते मोठे धक्के दडले आहेत, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
‘मी जिंकून घेईन सारं’ या मालिकेत शांभवीच्या कारस्थानामुळे छवी आणि अनिकेत यांच्या आयुष्यात मोठे वादळ येणार आहे. बाई आजींच्या कठोर निर्णयानंतर या दोघांना घर सोडण्याची वेळ येणार असून, त्यांच्या आयुष्यातील हा सर्वात कठीण टप्पा ठरणार आहे. आपले घर आणि माणसं मागे सोडून त्यांना नव्या संघर्षाला सामोरे जावे लागणार आहे. छवी आणि अनिकेत या संकटातून मार्ग काढतील की शांभवीचा डाव यशस्वी ठरेल, याची उत्सुकता वाढली आहे.
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दुसरीकडे ‘मोहिनी – प्रेमाची फिल्मी कहाणी’ या मालिकेत अनेक गैरसमज आणि संघर्षांनंतर अखेर मोहिनी आणि आरके विवाहबंधनात अडकणार आहेत. मात्र, त्यांच्या वैवाहिक आयुष्याची सुरुवात आनंदाने होणार की एखादा मोठा विश्वासघात त्यांच्या नात्यात दरी निर्माण करणार, याबाबत प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता आहे. या नव्या वळणामुळे मालिकेतील नाट्यमय घडामोडींना अधिक वेग येणार आहे.
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ऑगस्टमध्ये महानाट्याची मेजवानी
भावनिक प्रसंग, अनपेक्षित ट्विस्ट आणि उत्कंठावर्धक कथानकामुळे ऑगस्ट महिना कलर्स मराठीच्या प्रेक्षकांसाठी खास ठरणार आहे. छवी-अनिकेत आणि मोहिनी-आरके यांच्या आयुष्यात पुढे नेमके काय घडणार, याची उत्तरं प्रेक्षकांना आगामी भागांमध्ये मिळणार आहेत.