Vaibhav Sooryavanshi Reaction: मन तुटलं…हरल्यानंतर वैभवची पहिली भावूक प्रतिक्रिया, पहा वैभवची Insta Story

वैभवने दिली पहिली प्रतिक्रिया
मुल्लानपूर, न्यू चंदीगड येथे झालेल्या सामन्यातील पराभवानंतर, राजस्थान रॉयल्सने त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवर एक भावनिक संदेश शेअर केला. वैभव सूर्यवंशीनेही आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर हा संदेश शेअर करत आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली. संघाच्या पराभवामुळे तो किती खोलवर दुःखी झाला आहे, हे या इन्स्टाग्राम स्टोरीवरून दिसून येते.
RR vs GT: शेवटपर्यंत लढला अन्…डोळ्यात आले पाणी; फायनलचे स्वप्नं भंंगले, Vaibhav Sooryavanshi रोखू शकला नाही अश्रू
काय म्हणाला वैभव
राजस्थान रॉयल्सच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीमध्ये वैभवने लिहिले आहे, “२० षटकांत भावना किती लवकर बदलू शकतात यावर अजूनही विश्वास बसत नाही. आजची रात्र खूप वेदनादायी आहे. हे खूप खोलवर बोचत आहे. दुःख, निराशा, वैफल्य आणि अशा अनेक भावना आहेत ज्या आम्हाला सहन कराव्या लागतील. ज्याचे श्रेय त्याला दिलेच पाहिजे. शुभमन गिल आणि गुजरात टायटन्स आज रात्री उत्कृष्ट खेळले.”
वैभवने पुढे म्हटले की, “या मोसमातील सर्व १६ सामन्यांमध्ये ज्यांनी या तरुण संघावर विश्वास ठेवला, आमच्या पाठीशी उभे राहिले, आमचा बचाव केला आणि आम्हाला प्रोत्साहन दिले, त्या सर्वांचे आभार. आमची कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आमच्याकडे शब्द नाहीत. पण आम्ही माफीही मागतो. तुम्हाला हवी असलेली रात्र देऊ न शकल्याबद्दल क्षमस्व. जेव्हा तुम्हाला सर्वात जास्त गरज होती तेव्हा तुम्हाला निराश केल्याबद्दल क्षमस्व. हा पराभव आमच्यासोबत राहील आणि पुढच्या मोसमात आम्ही आणखी चांगल्या प्रकारे पुनरागमन करेपर्यंत आम्ही हा क्षण सोबत घेऊन जाऊ.”
वैभवचे सलग दोन सामन्यांमध्ये शतक हुकले
वैभव सूर्यवंशीने राजस्थानसाठी सलग दोन नॉकआऊट सामन्यांमध्ये उत्तम खेळी केली मात्र त्याचे दोन्हीवेळा शतक हुकले होते. क्वालिफायरच्या आधी, वैभवने एलिमिनेटरमध्ये सनरायझर्सविरुद्ध ९७ धावांची विक्रमी खेळी केली. या सामन्यात त्याने ख्रिस गेलचा सिक्सरचा रेकॉर्डही मोडला. इतकंच नाही तर त्याचा दुसरा रेकॉर्ड मोडता मोडता राहिला. त्यानंतर त्याने गुजरातविरुद्धही आपल्या खेळीचा दर्जा दाखवून दिला.
क्वालिफायरमध्ये, वैभवच्या दमदार फलंदाजीमुळे राजस्थानने २० षटकांत ६ गडी गमावून २१४ धावा केल्या. मात्र, राजस्थानचे गोलंदाज ही धावसंख्या वाचवू शकले नाहीत आणि शुभमनच्या शतकामुळे गुजरात टायटन्सने १८.४ षटकांतच लक्ष्य गाठले. ही बोच नक्कीच वैभवच्या जिव्हारी लागली आहे हे त्याच्या पहिल्याच प्रतिक्रियेवरून दिसून येत आहे.
