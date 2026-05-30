Rahul Gandhi Criticized PM Modi:’विश्वगुरूंचे दावे करता, पण एक परीक्षा नीट घेता येत नाही’… ; राहुल गांधींचा हल्लाबोल

राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करत म्हटले की, “NEET, CBSE, SSC आणि आता CUET. चार परीक्षा, एक कोटी विद्यार्थी; मात्र एकही परीक्षा प्रामाणिकपणे पार पडलेली नाही. विश्वगुरू होण्याचे दावे केले जातात; मात्र देशात एक परीक्षा देखील व्यवस्थित घेता येत नाही. मोदी सरकारने संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त केली आहे.” तसेच, “ज्या पिढीचे भविष्य तुम्ही धोक्यात घालत आहात, तीच पिढी भविष्यात तुमच्याकडून हिशेब मागेल,” असा इशाराही राहुल गांधी यांनी दिला.
दरम्यान, CUET-UG 2026 परीक्षेदरम्यान अनेक केंद्रांवर तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे परीक्षा नियोजित वेळेपेक्षा उशिराने सुरू झाली. याबाबत स्पष्टीकरण देताना नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ने तांत्रिक समस्या दूर करण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना पूर्ण परीक्षा वेळ देण्यात आल्याने कोणत्याही उमेदवाराचे नुकसान झाले नसल्याचा दावा एजन्सीने केला.
अलीकडील काळात NEET, CBSE आणि SSC परीक्षांशी संबंधित वादांनंतर CUET परीक्षेतील विलंबामुळे परीक्षा व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षमतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याप्रकरणी विरोधकांकडून केंद्र सरकार आणि शिक्षण मंत्रालयाकडे स्पष्टीकरणाची मागणी केली जात आहे.
NTA ने विद्यार्थी आणि पालकांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली असून मदतीसाठी हेल्पलाइन क्रमांक 91-11-40759000 आणि ई-मेल आयडी cuet-ug@nta.ac.in जारी केली आहे. यंदाची CUET-UG 2026 परीक्षा 11 मेपासून सुरू झाली असून ती 31 मेपर्यंत विविध टप्प्यांत आणि सत्रांमध्ये आयोजित करण्यात येत आहे.