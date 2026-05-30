19 वर्षांचा रेकॉर्ड उद्ध्वस्त! Shubhman Gill ने केला ‘हा’ महाविक्रम; IPL च्या इतिहासात पहिल्यांदाच नोंद

आयपीएल प्लेऑफमध्ये शतक करणारा गिल पहिला कर्णधार
गुजरात टायटन्सने केला आयपीएल 2026 च्या फायनलमध्ये प्रवेश
कर्णधार शुभमन गिलने लगावले खणखणीत शतक
Tata IPL 2026 GT Vs RR Qualifier 2: काल चंदीगडमध्ये गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्समध्ये आयपीएल 2026 मधील क्वालिफायर 2 सामना पार पडला. या सामन्यात गुजर टायटन्सने राजस्थानचा 7 विकेट्सने पराभव केला आहे. तसेच गुजरातने अंतिम सामन्यात प्रवेश केला आहे. मात्र कालच्या सामन्यात कर्णधार शुभमन गिलने केलेल्या शानदार शतकी खेळीमुळे गुजरातने सहज विजय मिळवला. या सामन्यात गिलने एक नवा रेकॉर्ड केला आहे.
राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध शुभमन गिलने असा एक रेकॉर्ड केला आहे जो 19 वर्षांमध्ये कोणालाही जमलेला नाही. कर्णधार म्हणून शुभमन गिलने हा रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला आहे. शुभमन गिलने आरसीबीच्या गोलंदाजांचा समाचार घेत अवघ्या 53 चेंडूंमध्ये 104 धावांची धडाकेबाज शतकी खेळी केली.
शुभमन गिलने शानदार शतक लगावले आहे. शुभमन गिलने आयपीएलच्या इतिहासात प्ले ऑफमध्ये शतक लगावले आहे. त्यामुळे असा रेकॉर्ड करणारा पहिला कर्णधार ठरला आहे. प्ले ऑफच्या सामन्यांमध्ये शतक लगावणारा गिल हा पहिला कर्णधार ठरला आहे. त्याने काल गुजरातला विजय मिळवून दिला आणि अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
शुभमनची तीव्र नाराजी कॅमेऱ्याने टिपली
कर्णधार शुभमन गिलच्या शानदार आणि स्फोटक शतकाच्या जोरावर, गुजरात टायटन्सने आयपीएल २०२६ च्या क्वालिफायर २ मध्ये राजस्थान रॉयल्सला सात गडी राखून पराभूत करून अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. गुजरात टायटन्सच्या डावादरम्यान, क्रिकेट चाहत्यांना आश्चर्यचकित करणारी एक विचित्र घटना घडली. राजस्थानचा गोलंदाज ब्रिजेश शर्माच्या लो फुलटॉसवर ऑफ-साइडला एक शानदार चौकार मारण्याच्या प्रयत्नात सलामीवीर साई सुदर्शन हिट-विकेट बाद झाला. शॉट खेळल्यानंतर सुदर्शनच्या हातातून बॅट पूर्णपणे निसटली आणि ती स्टंपला लागली.
हा सलग दुसरा सामना होता ज्यात सुदर्शन अशा विचित्र पद्धतीने बाद झाला. क्वालिफायर १ मध्ये आरसीबीविरुद्धही तो हिट-विकेटने बाद झाला होता. यासह, सुदर्शन आयपीएलच्या इतिहासात सलग दोन डावांमध्ये हिट-विकेटने बाद होणारा पहिला फलंदाज ठरला. ३२ चेंडूंमध्ये ५८ धावा करून तो बाद झाला. नॉन-स्ट्रायकरच्या टोकाला उभा असलेला कर्णधार शुभमन गिल, सुदर्शनची अशा विचित्र आणि दुर्दैवी पद्धतीने झालेली विकेट पाहून आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवू शकला नाही. तो इतका निराश आणि हताश झाला होता की, अविश्वासाने खेळपट्टीच्या मध्यभागी गुडघे टेकून बसला आणि नंतर जमिनीवर कोसळला.