Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • What Is Going On In The Municipality Tax Hike Hits Schools Question Mark On The Role Of The Ruling Party

Mira Bhayander : मनपामध्ये चाललंय तरी काय ? करवाढीचा शाळांना फटका; सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकाच्या १८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या पहिल्या महासभेत सत्ताधारी भाजपने नवीन मालमत्तांवर करवाढीचा ठराव मंजूर केला असून त्यावरून शहरात तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 02:49 PM
Mira Bhayander : मनपामध्ये चाललंय तरी काय ? करवाढीचा शाळांना फटका; सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
Follow Us:
Follow Us:
  • मीरा भाईंदर मनपामध्ये चाललंय तरी काय ?
  • करवाढीचा शाळांना फटका; सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
भाईंदर/ विजय काते : मिरा-भाईंदर महानगरपालिकाच्या १८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या पहिल्या महासभेत सत्ताधारी भाजपने नवीन मालमत्तांवर करवाढीचा ठराव मंजूर केला असून त्यावरून शहरात तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे या करवाढीत शैक्षणिक संस्थांनाही सूट देण्यात आलेली नसल्याने विरोधकांनी संताप व्यक्त केला आहे. उलट हॉटेल्स, लॉजिंग-बोर्डिंग, मॉल्स आदी व्यावसायिक आस्थापनांना जुनाच दर लागू ठेवल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

पालिकेत साडेतीन वर्षे प्रशासकीय राजवट राहिल्यानंतर यंदाच्या निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाले. त्यानंतर झालेल्या पहिल्याच महासभेत बहुमताच्या जोरावर हा करवाढीचा ठराव मंजूर करण्यात आला. विरोधी पक्षांकडून आक्षेप घेण्यात आला असला तरी तोकड्या संख्येमुळे त्यांचा विरोध निष्फळ ठरला.
१ एप्रिलपासून नवे दर लागू १ एप्रिलपासून नव्याने कर कक्षेत येणाऱ्या मालमत्तांवर निवासी दराने प्रती चौरस फूट प्रती महिना १ रुपया ६० पैसे, तर व्यावसायिक मालमत्तांवर १ रुपया ५० पैसे करवाढ लागू करण्यात येणार आहे. सध्या अस्तित्वातील निवासी दर २ रुपये ४० पैसे, तर व्यावसायिक दर ४ रुपये ५० पैसे इतका आहे.
या ठरावात नवीन शाळा, महाविद्यालये यांनाही करवाढीच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक संस्थांना व्यावसायिक दराने कर आकारणी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यानुसार काही संस्थांना प्रती चौरस फूट ६ रुपये इतका कर भरावा लागू शकतो.

Mira Bhayander : निवास व्यवस्थेअभावी रस्त्यावर मुक्काम; पोलीस भरती उमेदवारांची परवड

शैक्षणिक शुल्क वाढीची भीती
नवीन शाळांवर वाढीव कर लादल्यास त्याचा परिणाम थेट शैक्षणिक शुल्कावर होणार असल्याची भीती पालक व्यक्त करत आहेत. आधीच अस्तित्वात असलेल्या शाळांमध्ये निवासी व व्यावसायिक दरात फरक असल्याने शुल्कात तफावत दिसून येते. त्यात नव्या शाळांवर वाढीव कर लागू झाल्यास शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

हॉटेल्स, लॉजिंग-बोर्डिंगना दिलासा?
याउलट शहरातील हॉटेल्स, मॉल्स, लॉजिंग-बोर्डिंग, मंगल कार्यालये व लॉन्स यांना जुनाच करदर लागू ठेवण्यात आल्याने सत्ताधाऱ्यांनी व्यावसायिक क्षेत्राला अभय दिल्याचा आरोप होत आहे. शहराची प्रतिमा आधीच डान्स बार व इतर व्यावसायिक आस्थापनांमुळे मलीन होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय वादग्रस्त ठरत आहे.

झोपड्यांवरही वाढ
नवीन झोपड्यांच्या निवासी दरात तब्बल २ रुपये ४० पैसे म्हणजेच सुमारे ४०० टक्के वाढ करण्यात आल्याचा आरोप आहे. झोपड्यांच्या व्यावसायिक वापरासाठी ६ रुपये दर मंजूर करण्यात आला असून पूर्वी निवासी दरानेच कर आकारला जात होता. त्यामुळे गोरगरीबांच्या माथीही करवाढीचा बोजा टाकल्याची भावना व्यक्त होत आहे.दरम्यान, या ठरावावरून शहरात राजकीय वातावरण तापले असून सत्ताधाऱ्यांनी हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी विरोधकांकडून होत आहे. आगामी काळात या करवाढीच्या निर्णयावरून महापालिकेत आणि शहरात राजकीय संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका! दहिसर पथकर नाका येथे सॅटेलाइट शुल्कवसुली यंत्रणा उभारणार

Web Title: What is going on in the municipality tax hike hits schools question mark on the role of the ruling party

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 02, 2026 | 02:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘तिघी’ची होळी ठरली खास; चित्रपटाच्या कलाकारांनी वृद्धाश्रमात साजरा केला स्वाभिमानाचा रंगोत्सव
1

‘तिघी’ची होळी ठरली खास; चित्रपटाच्या कलाकारांनी वृद्धाश्रमात साजरा केला स्वाभिमानाचा रंगोत्सव

‘सनई चौघडे’च्या पमा परबची होळी खास! मेघना एरंडे जोशींच्या गोड आठवणी; १६ मार्चपासून नव्या मालिकेची रंगतदार सुरुवात झी मराठीवर
2

‘सनई चौघडे’च्या पमा परबची होळी खास! मेघना एरंडे जोशींच्या गोड आठवणी; १६ मार्चपासून नव्या मालिकेची रंगतदार सुरुवात झी मराठीवर

भस्मापासून बनलेलं देशातील एकमेव शिवपिंड; कित्येक शतकांचं रहस्यमय मंदिर आहे तरी कुठे ?
3

भस्मापासून बनलेलं देशातील एकमेव शिवपिंड; कित्येक शतकांचं रहस्यमय मंदिर आहे तरी कुठे ?

प्रेक्षकांवर मोहिनी घालायला येतेय ‘तुंबाडची मंजुळा’, गूढ मोशन पोस्टरने वाढवली उत्कंठा
4

प्रेक्षकांवर मोहिनी घालायला येतेय ‘तुंबाडची मंजुळा’, गूढ मोशन पोस्टरने वाढवली उत्कंठा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Summer Food Recipe: उन्हाळ्यात दुपारच्या जेवणात करा चविष्ट दही भाताचा बेत, शरीर कायमच राहील हायड्रेट

Summer Food Recipe: उन्हाळ्यात दुपारच्या जेवणात करा चविष्ट दही भाताचा बेत, शरीर कायमच राहील हायड्रेट

Mar 02, 2026 | 03:30 PM
वर्षातून एकदा संपूर्ण गाव जातं सुट्टीवर ; गावपळणी कोकणातील एक अद्भुत प्रथा

वर्षातून एकदा संपूर्ण गाव जातं सुट्टीवर ; गावपळणी कोकणातील एक अद्भुत प्रथा

Mar 02, 2026 | 03:28 PM
भावाचा विषय हार्ड ए! थेट मधमाशीच्या पोळ्यात घातला हात अन् डोक्यावर… पाहताच पायाखालची जमीन सरकेल; Video Viral

भावाचा विषय हार्ड ए! थेट मधमाशीच्या पोळ्यात घातला हात अन् डोक्यावर… पाहताच पायाखालची जमीन सरकेल; Video Viral

Mar 02, 2026 | 03:28 PM
रस्त्यावर आता या लक्झरी कारचा जलवा! Mercedes‑Benz V‑Class झाली लाँच; बुकिंगसाठी भरावे लागणार तब्बल 5 लाख रुपये

रस्त्यावर आता या लक्झरी कारचा जलवा! Mercedes‑Benz V‑Class झाली लाँच; बुकिंगसाठी भरावे लागणार तब्बल 5 लाख रुपये

Mar 02, 2026 | 03:21 PM
‘तो यासाठी लायक आहे…’, संगीतासोबत घटस्फोटाच्या दरम्यान प्रसिद्ध अभिनेत्रीचे विधान चर्चेत, विजय थलापतीबद्दल म्हणाली….

‘तो यासाठी लायक आहे…’, संगीतासोबत घटस्फोटाच्या दरम्यान प्रसिद्ध अभिनेत्रीचे विधान चर्चेत, विजय थलापतीबद्दल म्हणाली….

Mar 02, 2026 | 03:20 PM
Crime News: जंगलातील विहिरीत आढळला कुजलेला मृतदेह

Crime News: जंगलातील विहिरीत आढळला कुजलेला मृतदेह

Mar 02, 2026 | 03:19 PM
Saudi Aramco: जगाची ‘ऑईल बॅंक’ धुराच्या गर्तेत! इराणने सौदीच्या सर्वात मोठ्या रिफायनरीला केलं भस्मसात; जागतिक बाजाराला फटका

Saudi Aramco: जगाची ‘ऑईल बॅंक’ धुराच्या गर्तेत! इराणने सौदीच्या सर्वात मोठ्या रिफायनरीला केलं भस्मसात; जागतिक बाजाराला फटका

Mar 02, 2026 | 03:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM