Recipe : व्हेज खाण्याऱ्यांसाठी पर्वणी, घरीच बनवा रेस्टाॅरंट स्टाईल ‘मलाई पनीर टिक्का’, रेसिपी नोट करा

Malai Paneer Tikka Recipe : पनीरमध्ये प्रोटीनचा चांगला स्त्रोत आढळतो. नेहमीचे पनीरचे तेच तेच पदार्थ खाऊन वीट आला असेल तर यावेळी घरी पनीरची ही नवीन डिश ट्राय करा.
(फोटो सौजन्य: Pinterest)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
मलाई पनीर टिक्का ही एक स्टार्टर डिस आहे.
तुम्ही अनेकदा रेस्टाॅरंट्समध्ये या पदार्थाची चव चाखली असेल.
पण यावेळी ही डिश घरी बनवून पाहा.
मलाई पनीर टिक्का हा उत्तर भारतीय खाद्यसंस्कृतीतील अत्यंत लोकप्रिय आणि रुचकर स्टार्टर आहे. रेस्टॉरंटमध्ये आवडीने मागवला जाणारा हा पदार्थ आता घरीही अगदी सहज तयार करता येतो. ओव्हन, एअर फ्रायर, तवा किंवा ग्रिल पॅन यापैकी कोणत्याही साधनाचा वापर करून स्वादिष्ट मलाई पनीर टिक्का बनवता येतो. इतर पनीर टिक्क्यांच्या तुलनेत या प्रकारात तिखटपणा कमी आणि क्रीमीपणा अधिक असतो. त्यामुळे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच हा पदार्थ आवडतो. पार्टी, वाढदिवस, कुटुंबीयांची मेजवानी किंवा संध्याकाळच्या खास स्नॅक्ससाठी हा उत्तम पर्याय ठरतो. घरच्या घरी रेस्टॉरंटसारखा मलाई पनीर टिक्का कसा बनवायचा याची रेसिपीजाणून घेऊया.