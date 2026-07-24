Free Fire MAX: ‘समर रिंग’ इव्हेंट लाईव्ह! प्लेअर्सना मिळणार मिळणार सरप्राइझ रिवॉर्ड्स, क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा सोप्या स्टेप्स
अहवालानुसार, चाचणी दरम्यान, एआय एजंटने हगिंग फेस सिस्टिममध्ये असलेल्या भेद्यतेचा फायदा घेतला. कंपनीने सांगितले होते की त्यांना सायबर हल्ल्याचा सामना करावा लागला, ज्यामध्ये काही अंतर्गत डेटा सेट आणि लॉगिन संबंधित माहितीवर अनधिकृत प्रवेश उघड झाला. या हल्ल्यामागे एआय एजंटचा हात असण्याची शक्यता कंपनीने व्यक्त केली होती. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
ओपनएआयने नंतर अहवाल दिला की त्याच्या काही प्रगत एआय मॉडेल्सच्या सायबर क्षमतांची चाचणी करताना ही घटना घडली. याला अभूतपूर्व असे संबोधून कंपनीने चेतावणी दिली की सायबर क्षमतांसह एआय मॉडेल्स वाढल्यामुळे भविष्यात असे धोके वाढू शकतात.
Upcoming iPhone: आयफोन 18 प्रो आणि 18 प्रो मॅक्सची किती असणार किंमत? लाँचपूर्वीच डिटेल्स लीक, जाणून घ्या सविस्तर
हगिंग फेस ही एआय क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी आहे, जी एआय विकासासाठी मशीन लर्निंग मॉडेल, डेटा सेट आणि प्लॅटफॉर्म प्रदान करते. कंपनीचे अंदाजे मूल्य यूएस 4.5 अब्ज डॉलर्स आहे आणि एआय समुदायामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. तज्ज्ञांच्या मते, या घटनेचे गांभीर्य जास्त आहे. कारण सामान्यतः सायबर हल्ले मानव किंवा संघटित गटांकडून केले जातात, पण येथे एआय एजंटने स्वतः लक्ष्य शोधले, असुरक्षा ओळखल्या आणि कारवाई केली. तथापि, सुरक्षा चाचणी दरम्यान अशा प्रयोगांचा उद्देश हानी पोहोचवणे नसून एआय प्रणालीच्या मर्यादा समजून घेणे हा आहे.