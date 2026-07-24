शुक्रवार, 24 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Minister Dharmendra Pradhan Resignations Were Demanded But Vineet Joshi Was Removed From Secretary Post

विद्यार्थी आंदोलनादरम्याच केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय; ‘या’ बड्या व्यक्तीला थेट पदावरूनच हटवले

Updated On: Jul 24, 2026 | 09:38 AM IST
जाहिरात
सारांश

शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाच्या सचिवपदी टी. के. अनिल कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली. आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती.

विद्यार्थी आंदोलनादरम्याच केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय; 'या' बड्या व्यक्तीला थेट पदावरूनच हटवले

विद्यार्थी आंदोलनादरम्याच केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय; 'या' बड्या व्यक्तीला थेट पदावरूनच हटवले

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

नवी दिल्ली : नीट प्रश्नपत्रिका फुटीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी आणि युवकांच्या आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारने शिक्षण मंत्रालयात मोठे प्रशासकीय फेरबदल केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटी प्रकरणांसाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची घोषणा केल्यानंतर गुरुवारी उशिरा शिक्षण मंत्रालयात दोन नव्या सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली. उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव विनीत जोशी यांची बदली करून त्यांची पंचायतराज मंत्रालयाच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाच्या सचिवपदी टी. के. अनिल कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली. आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. मात्र, सरकारने प्रधान यांच्याऐवजी उच्च शिक्षण सचिव विनीत जोशी यांची बदली केल्याने आंदोलनकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी हा निर्णय विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करणारा असल्याचे सांगितले.

पेपरफुटीविरोधात आंदोलन सुरु असतानाच पुन्हा दोन पेपर लीक; परीक्षाच करावी लागली रद्द

विनीत जोशी हे १९९२ च्या मणिपूर-नागालँड कॅडरचे आयएएस अधिकारी असून प्रशासनातील कुशल, प्रामाणिक आणि अभ्यासू अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांनी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) तसेच नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) चे प्रमुख म्हणूनही काम पाहिले आहे. त्यांच्या कार्यकाळात या दोन्ही संस्थांमध्ये कोणताही मोठा वाद निर्माण झाला नव्हता. त्यामुळे त्यांची अचानक बदली झाल्याने प्रशासकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी तीव्र

विरोधकांकडून तसेच विद्यार्थी संघटनांकडून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत असताना सरकारने विद्यार्थ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.

IAS गंगवार यांची नियुक्ती

उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिवपदी राजस्थान कॅडरचे १९९४ बॅचचे आयएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

उत्तराखंडमध्ये दोन पेपर लीक

दिल्लीतील जंतर मंतरवर पेपरफुटीविरोधात सध्या आंदोलन सुरु आहे. या पेपरफुटीच्या निषेधार्थ असंख्य तरुणाई रस्त्यावर उतरली आहे. दिल्लीत आंदोलन सुरु असतानाच उत्तराखंडमध्ये आणखी एका पेपरफुटीची बातमी समोर आली आहे. उत्तराखंड टेक्निकल युनिव्हर्सिटीमध्ये अभियांत्रिकीचे दोन पेपर फुटल्याचा आरोप आहे. यानंतर, विद्यापीठाने दोन्ही विषयांच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत.

Dharmendra Pradhan : पेपरफुटीवरून सध्या टीकेचे धनी असलेले धर्मेंद्र प्रधान; 29 वर्षांपूर्वी याच मुद्द्यावर उतरले होते रस्त्यावर

Web Title: Minister dharmendra pradhan resignations were demanded but vineet joshi was removed from secretary post

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 24, 2026 | 09:38 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Satara Protest: भर पावसात विद्यार्थ्यांचा एल्गार! ‘नीट’ पेपरफुटीविरोधात मोर्चा; केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
1

Satara Protest: भर पावसात विद्यार्थ्यांचा एल्गार! ‘नीट’ पेपरफुटीविरोधात मोर्चा; केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

Dharmendra Pradhan: पेपरफुटीवरून सध्या टीकेचे धनी असलेले धर्मेंद्र प्रधान; 29 वर्षांपूर्वी याच मुद्द्यावर उतरले होते रस्त्यावर
2

Dharmendra Pradhan: पेपरफुटीवरून सध्या टीकेचे धनी असलेले धर्मेंद्र प्रधान; 29 वर्षांपूर्वी याच मुद्द्यावर उतरले होते रस्त्यावर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली फास्ट ट्रॅक कोर्टबाबत मोठी घोषणा! Fast Track Court म्हणजे नेमकं काय?
3

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली फास्ट ट्रॅक कोर्टबाबत मोठी घोषणा! Fast Track Court म्हणजे नेमकं काय?

जंतरमंतरवरील लाठीमाराचा कराडात निषेध; काम बंद आंदोलन करत कोर्टाच्या प्रवेशद्वारावरच वकिलांची घोषणाबाजी
4

जंतरमंतरवरील लाठीमाराचा कराडात निषेध; काम बंद आंदोलन करत कोर्टाच्या प्रवेशद्वारावरच वकिलांची घोषणाबाजी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विद्यार्थी आंदोलनादरम्याच केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय; ‘या’ बड्या व्यक्तीला थेट पदावरूनच हटवले

विद्यार्थी आंदोलनादरम्याच केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय; ‘या’ बड्या व्यक्तीला थेट पदावरूनच हटवले

Jul 24, 2026 | 09:38 AM
धक्कादायक! मानवाशिवाय AI ने अब्ज डॉलरच्या कंपनी सिस्टीमवर केला सायबर हल्ला; तज्ज्ञांनी दिला ‘हा’ इशारा

धक्कादायक! मानवाशिवाय AI ने अब्ज डॉलरच्या कंपनी सिस्टीमवर केला सायबर हल्ला; तज्ज्ञांनी दिला ‘हा’ इशारा

Jul 24, 2026 | 09:33 AM
Chaturmas 2026: २५ जुलैपासून सुरू होणार चार महिन्यांचा पवित्र काळ; जाणून घ्या प्रमुख सणांची माहिती

Chaturmas 2026: २५ जुलैपासून सुरू होणार चार महिन्यांचा पवित्र काळ; जाणून घ्या प्रमुख सणांची माहिती

Jul 24, 2026 | 09:25 AM
Sonam Wangchuk Demands Accepted: केंद्र सरकारने सोनम वांगचुक यांच्या कोणत्या तीन अटी मान्य केल्या?

Sonam Wangchuk Demands Accepted: केंद्र सरकारने सोनम वांगचुक यांच्या कोणत्या तीन अटी मान्य केल्या?

Jul 24, 2026 | 09:20 AM
नशीब खराब, दुसरं काय? कार खरेदी केली, शो-रुममधून बाहेर पडताच झाला अपघात… काकूंच्या व्यथेवर लोकांनी उडवली खिल्ली; Video Viral

नशीब खराब, दुसरं काय? कार खरेदी केली, शो-रुममधून बाहेर पडताच झाला अपघात… काकूंच्या व्यथेवर लोकांनी उडवली खिल्ली; Video Viral

Jul 24, 2026 | 09:19 AM
Free Fire MAX: ‘समर रिंग’ इव्हेंट लाईव्ह! प्लेअर्सना मिळणार मिळणार सरप्राइझ रिवॉर्ड्स, क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा सोप्या स्टेप्स

Free Fire MAX: ‘समर रिंग’ इव्हेंट लाईव्ह! प्लेअर्सना मिळणार मिळणार सरप्राइझ रिवॉर्ड्स, क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा सोप्या स्टेप्स

Jul 24, 2026 | 09:12 AM
ईव्ही की पेट्रोल कार? ५ वर्षांत तुमचे लाखो रुपये नक्की कुठे वाचतील? जाणून घ्या गणित!

ईव्ही की पेट्रोल कार? ५ वर्षांत तुमचे लाखो रुपये नक्की कुठे वाचतील? जाणून घ्या गणित!

Jul 24, 2026 | 09:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा