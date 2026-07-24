नशीब खराब, दुसरं काय? कार खरेदी केली, शो-रुममधून बाहेर पडताच झाला अपघात... काकूंच्या व्यथेवर लोकांनी उडवली खिल्ली; Video Viral

अरे बापरे! चिमुकली अजगरासोबत खेळू लागली रस्सीखेच, Viral Video पाहून यूजर्स अवाक्
सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता यात दिसते की, एक महिला आपली नवीकोरी लाल रंगाची चारचाकी विकत घेऊन फार खुश असते. नव्या कारला रिबन लावलेले असते आणि महिला कारच्या ड्रायव्हिंग सीटवर बसून पूर्ण आत्मविश्वासाने गाडी चालवण्यासाठी सज्ज असते. तथापि, खरा खेळ हा इथून सुरु होतो. गाडी सुरु करताच महिलेला त्याचा वेग सांभाळता येत नाही ज्यामुळे काही सेकंदातच गाडी वेगाने पुढे जाते आणि समोर असलेल्या एका राॅडवर जाऊन आदळते. या राॅडवरच एक जाहीरातीचे फलक लावण्यात आलेले असते जे धडकेमुळे गाडीवर कोसळते. घटनेतील हे दृष्य पाहून लोक आता महिलेच्या ड्रायव्हिंग स्किल्सवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. काही घटनेला नशाबाशी जोडू पाहत आहेत तरीू काहीजण या अपघातासाठी महिलेच्या ड्रायव्हिंग स्किल्सवर टिका व्यक्त करत आहेत.
पहले ही दिन Insurance का पूरा Premium वसूल कर लिया! 😂💸 pic.twitter.com/I0lRPD1Zf5 — HasnaZarooriHai🇮🇳 (@HasnaZaruriHai) July 22, 2026
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दरम्यान हा व्हिडिओ @HasnaZaruriHai नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये घटनेचे ठिकाण अधिकृतपणे निश्चित झाले नसले तरी, त्याला सोशल मीडियावर लाखो व्ह्यूज मिळाले आहेत आणि त्यावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “आता माझ्या लक्षात आलंय की भारतीयांना स्टिअरिंग व्हील वापरायचं नाहीये. मला वाटलं होतं की त्यांना ब्रेकच आवडत नाहीत!”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “लोक नारळ फोडतात, पण मॅडमने तर चक्क छप्परच फोडलं”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “मॅडमने जाता जाता शोरुमचे नुकसान करुन टाकले”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.