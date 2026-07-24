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Chaturmas 2026: २५ जुलैपासून सुरू होणार चार महिन्यांचा पवित्र काळ; जाणून घ्या प्रमुख सणांची माहिती

Updated On: Jul 24, 2026 | 09:25 AM IST
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सारांश

२५ जुलैपासून देवशयनी एकादशीने चातुर्मासाची सुरुवात होणार आहे. या चार महिन्यांत भगवान विष्णू योगनिद्रेत असल्याची मान्यता असून, शुभकार्यांना विराम दिला जातो. मात्र या काळात प्रमुख सण मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात आणि त्यांना विशेष महत्त्व देखील आहे. चातुर्मासातील प्रमुख सण कोणते जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • २५ जुलैपासून सुरू होणार चातुर्मास
  • चातुर्मासात येणारे प्रमुख सण
  • चातुर्मासात काय करावे काय करू नये
 

 

हिंदू धर्मात प्रत्येक तारीख आणि उपवासाला विशेष महत्त्व आहे. चातुर्मास हा एक अत्यंत शुभ, पवित्र आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या फलदायी काळ मानला जातो. धार्मिक मान्यतेनुसार, देवशयनी एकादशीला भगवान विष्णू योगिक निद्रेत जातात आणि देवउठणी एकादशी (किंवा प्रबोधिनी एकादशी) ते योगिक निद्रेतून जागे होतात आणि विश्वाचे मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी पुन्हा स्वीकारतात. या १२० दिवसांमध्ये भगवान विष्णू क्षीरसागरात (दुधाच्या महासागरात) योगिक निद्रेत मग्न राहतात आणि संपूर्ण विश्वाची जबाबदारी भगवान शिवावर सोपवतात. म्हणूनच चातुर्मासात भगवान शिवाची पूजा करण्याला विशेष महत्त्व आहे. चातुर्मास सुरू झाल्यानंतर, या चार महिन्यांत विवाह, गृहप्रवेश समारंभ आणि इतर शुभ कार्यक्रमांना मनाई असते. तथापि, शुभ कार्ये निषिद्ध असल्याने पूजा, नामजप, तपश्चर्या, दान आणि उपवास यांचे महत्त्व वाढते. चातुर्मासात पूजा, नामजप आणि ध्यान केल्याने अनेक लाभमिळतात. यावर्षी देवशयनी एकादशी म्हणजे आषाढी एकादशी शनिवार, २५ जुलै रोजी असून या दिवसापासून चातुर्मासाची सुरुवात होईल. २१ नोव्हेंबर रोजी देवउठणी एकादशीला भगवान विष्णू जागृत होतील आणि या दिवसापासून चातुर्मासाचा शेवट होईल.

एकादशीपर्यंत शुभकार्ये असतील निषिद्ध

देवशयनी एकादशी आषाढ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या एकादशीला साजरी केली जाते. भगवान विष्णू आता देवउठणी एकादशीपर्यंत विश्राम घेतील. हा काळ चातुर्मास म्हणून ओळखला जातो. यादरम्यान विवाहांसहित सर्व शुभ कार्ये थांबवली जातात. यावर्षी चातुर्मास २५ जुलै रोजी सुरू होईल आणि २० नोव्हेंबरपर्यंत चालेल. चार महिन्यांच्या योगिक निद्रेनंतर, भगवान विष्णू कार्तिक महिन्यातील देवउठणी एकादशीला जागे होतात आणि या जगात परत येतात, जिथे ते तुळशीशी विवाह करतात. तेव्हापासून सर्व शुभ कार्य पुन्हा सुरू होतील.

Chaturmas 2026: २५ जुलैपासून सुरू होणार चातुर्मास; जाणून घ्या महत्त्व आणि धार्मिक नियम

उपवासासाठी शुभ वेळ

आषाढ महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील एकादशी तिथी २४ जुलै रोजी सकाळी ९:१२ वाजता सुरू होईल आणि २५ जुलै रोजी सकाळी ११:३४ पर्यंत चालेल. इंग्रजी कॅलेंडरनुसार ही तारीख २४ जुलैपासून सुरू होत असली तरी, त्या दिवशी सूर्योदयाच्या वेळी दशमी तिथी असेल.

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हिंदू परंपरेनुसार, उपवास आणि सणांच्या तारखा ठरवताना ‘उदय तिथी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सूर्योदयाच्या तारखेला विशेष महत्त्व दिले जाते. २५ जुलै रोजी एकादशी तिथी सूर्योदयाच्या वेळी असल्याने, शाखानुसार त्या दिवशी उपवास करणे योग्य मानले जाते.

चातुर्मासातील प्रमुख सण

श्रावण महिन्यात भगवान शिव आणि विष्णू याची पूजा केली जाईल. श्री कृष्ण जन्माष्टमी आणि गणेश चतुर्थी यांसारखे प्रमुख सण जवळ येत आहेत.

पितृपक्ष, शारदीय नवरात्री आणि विजयादशमी हे सण अश्विनी नक्षत्रात येतात. कार्तिक महिन्यात दिवाळी, देवुत्थानी एकादशी आणि तुळशी विवाह साजरे केले जातात. या काळात रक्षाबंधन, दसरा आणि दिवाळी यांसारख्या प्रमुख सणांमुळे सामाजिक आणि आर्थिक घडामोडींना गती मिळेल.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

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Frequently Asked Questions

  • Que: चातुर्मास 2026 कधी सुरू होणार?

    Ans: चातुर्मासाची सुरुवात 25 जुलै 2026 रोजी देवशयनी एकादशीपासून होणार आहे.

  • Que: चातुर्मासात कोणते प्रमुख सण येतात?

    Ans: श्रावणातील सण, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, पितृपक्ष, शारदीय नवरात्र, दसरा, दिवाळी, देवउठणी एकादशी आणि तुळशी विवाह हे प्रमुख सण चातुर्मासात येतात.

  • Que: चातुर्मासात कोणते धार्मिक कार्य करणे शुभ मानले जाते?

    Ans: नामस्मरण, जप, तप, दान, व्रत, धार्मिक ग्रंथांचे वाचन आणि सत्संग करणे शुभ मानले जाते.

Web Title: Chaturmas 2026 what are the major festivals that fall during chaturmas

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Published On: Jul 24, 2026 | 09:25 AM

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