Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Kolhapur News We Do Not Want To Give Scope To Defamation Of The Three Parties Hasan Mushrifs Statement

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

कोल्हापूरात आज महायुतीच्या 45 नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा सत्कार सोहळा संपन्न झाला.

Updated On: Jan 17, 2026 | 07:56 PM

Follow Us:

कोल्हापूरात आज महायुतीच्या 45 नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा सत्कार सोहळा संपन्न झाला.यावेळी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक आणि आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी नूतन नगरसेवकांचं अभिनंदन करत शुभेच्छा दिल्या.शिवाय कोल्हापूर शहराचा विकास करण्यासाठी एकजूटीने काम करण्याचा सल्ला दिला.मात्र वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफांनी मी यातील पुराणा खेळाडू म्हणत नगरसेवकांसह नेत्यांना चांगलाच कानमंत्र दिलायं.कोल्हापूर महापालिकेत रोजच्या रोज काहीतरी भानगडी असतात.भानगडी म्हणजे काहीतरी घटना घडतात.बातम्या येतात.त्यामुळे आपली प्रत्येक बातमी चुकीची किंवा वाईट आलीचं पाहिजे हे टाळलं पाहिजे.सभागृहात बोलताना प्रत्येक नगरसेवकांनं काळजी घेणं गरजेचं आहे.सभागृहात मिटींग होण्यापूर्वी पार्टी मिटींग होईल.त्याच्या आधीचं काय भांडायचं..मारायचं. खुर्च्या फेकायच्या फेका.मात्र जनरल सभेत सर्वांमते ठरलंय तेचं मंजूर करायचं.तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला कसलाही वाव द्यायचा नाही असा कानमंत्र हसन मुश्रीफांनी दिलायं.

Follow Us:

कोल्हापूरात आज महायुतीच्या 45 नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा सत्कार सोहळा संपन्न झाला.यावेळी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक आणि आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी नूतन नगरसेवकांचं अभिनंदन करत शुभेच्छा दिल्या.शिवाय कोल्हापूर शहराचा विकास करण्यासाठी एकजूटीने काम करण्याचा सल्ला दिला.मात्र वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफांनी मी यातील पुराणा खेळाडू म्हणत नगरसेवकांसह नेत्यांना चांगलाच कानमंत्र दिलायं.कोल्हापूर महापालिकेत रोजच्या रोज काहीतरी भानगडी असतात.भानगडी म्हणजे काहीतरी घटना घडतात.बातम्या येतात.त्यामुळे आपली प्रत्येक बातमी चुकीची किंवा वाईट आलीचं पाहिजे हे टाळलं पाहिजे.सभागृहात बोलताना प्रत्येक नगरसेवकांनं काळजी घेणं गरजेचं आहे.सभागृहात मिटींग होण्यापूर्वी पार्टी मिटींग होईल.त्याच्या आधीचं काय भांडायचं..मारायचं. खुर्च्या फेकायच्या फेका.मात्र जनरल सभेत सर्वांमते ठरलंय तेचं मंजूर करायचं.तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला कसलाही वाव द्यायचा नाही असा कानमंत्र हसन मुश्रीफांनी दिलायं.

Web Title: Kolhapur news we do not want to give scope to defamation of the three parties hasan mushrifs statement

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 07:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kolhapur Election Exit Polls: कोल्हापुरात भाजपच बॉस? एक्झिट पोलने उडवली सर्वांची झोप
1

Kolhapur Election Exit Polls: कोल्हापुरात भाजपच बॉस? एक्झिट पोलने उडवली सर्वांची झोप

Kolhapur : “महायुतीला धास्ती त्यामुळे मुख्यमंत्री ,उपमुख्यमंत्र्यांना कोल्हापूरात यावं लागलं” – सतेज पाटील
2

Kolhapur : “महायुतीला धास्ती त्यामुळे मुख्यमंत्री ,उपमुख्यमंत्र्यांना कोल्हापूरात यावं लागलं” – सतेज पाटील

Kolhapur News : RTE प्रवेशाबाबत शाळांची उदासिनता; शाळा प्रशासन, पालक यांच्यातील वाद विकोपाला
3

Kolhapur News : RTE प्रवेशाबाबत शाळांची उदासिनता; शाळा प्रशासन, पालक यांच्यातील वाद विकोपाला

Kolhapur News : जागरूक मतदार लोकशाहीचे शिल्पकार; समाजवादी प्रबोधिनीच्या वतीने ‘मतदार जागृती मोहीम’ आयोजित
4

Kolhapur News : जागरूक मतदार लोकशाहीचे शिल्पकार; समाजवादी प्रबोधिनीच्या वतीने ‘मतदार जागृती मोहीम’ आयोजित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
Ex सोबतची मैत्री पुन्हा देईल का दगा? ‘मैत्रीचा हात’ पुढे करण्यापूर्वी ‘या’ ४ गोष्टींचा नक्की विचार करा

Ex सोबतची मैत्री पुन्हा देईल का दगा? ‘मैत्रीचा हात’ पुढे करण्यापूर्वी ‘या’ ४ गोष्टींचा नक्की विचार करा

Jan 17, 2026 | 07:26 PM
63 वर्षीय महिलेवर भाळली तरुणाई ! Google वर सर्वाधिक वेळा नाव सर्च, ‘ही’ महिला आहे तरी कोण ?

63 वर्षीय महिलेवर भाळली तरुणाई ! Google वर सर्वाधिक वेळा नाव सर्च, ‘ही’ महिला आहे तरी कोण ?

Jan 17, 2026 | 07:24 PM
Amazon Sale 2026: इतकी स्वस्त कधीच नव्हती! सॅमसंग गॅलेक्सी रिंगवर जबरदस्त डिस्काऊंट, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स

Amazon Sale 2026: इतकी स्वस्त कधीच नव्हती! सॅमसंग गॅलेक्सी रिंगवर जबरदस्त डिस्काऊंट, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स

Jan 17, 2026 | 07:19 PM
38 व्या वर्षी ‘बबिता जी’ करणार विदेशी व्यक्तीसोबत लग्न? कोरियन अभिनेत्यावर क्रश; नवऱ्याच्या अटींचा खुलासा

38 व्या वर्षी ‘बबिता जी’ करणार विदेशी व्यक्तीसोबत लग्न? कोरियन अभिनेत्यावर क्रश; नवऱ्याच्या अटींचा खुलासा

Jan 17, 2026 | 07:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM
पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

Jan 17, 2026 | 03:19 PM
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM