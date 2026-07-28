Chandrapur News: भेसळयुक्त दुधावर प्रशासनाचा लगाम; चंद्रपुरात दूधपुरवठ्यात ९ हजार लिटरची घट

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चंद्रपूर शहरात दररोज सरासरी ४० ते ४५ हजार लिटर दुधाचा पुरवठा होतो, अशी माहिती नवराष्ट्र शी बोलतांना जिल्हा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी डॉ. वर्षा बागडे यांनी सोमवारी दिली. जिल्ह्यात सहकारी संस्थांमार्फत दररोज ७०० ते ८०० लिटर, तर खासगी डेअऱ्यांमार्फत १ लाख ते १.५० लाख लिटर दूध संकलित व वितरित केले जाते. गेल्या सहा महिन्यात शहरात २ लाख ७३ हजार २३८ लिटर दूध वितरित झाले असून, १ लाख २६ हजार २६७ लिटर दूध संकलित करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात एक सहकारी दूध संघ व त्याअंतर्गत ७ संस्था कार्यरत आहेत. याशिवाय मदर डेअरी, दिनशा, नंदिनीसह विविध कंपन्यांची सुमारे ११० संकलन केंद्रे आणि ७ खासगी दूध कंपन्या वितरणाचे काम करीत आहेत. नागभीड व ब्रह्मपुरी तालुक्यात सर्वाधिक दूध संकलन होत असल्याचे डॉ. बागडे यांनी सांगितले. दूध भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत ७ कारवाया केल्या. तपासणीसाठी घेतलेल्या ७नमुन्यांपैकी ३ नमुने निकृष्ट दर्जाचे आढळले विक्रेत्यांविरोधात दंडात्मक कारवाईची असून, संबंधित प्रक्रिया सुरू आहे. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
या कारवाईनंतर बाजारातील दूध विक्री अधिक शिस्तबद्ध झाल्याचे चित्र आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. जिल्ह्यात सध्या ८०७ सहकारी व ४८ हजार १८ खासगी दूध उत्पादक शेतकरी दूध व्यवसायाशी जोडलेले आहेत. गाईच्या दुधाला प्रति लिटर ३२ ते ३५ रुपये, तर म्हशीच्या दुधाला ६० ते ६५ रुपये दर मिळत आहे. सणासुदीच्या काळात दुधाची मागणी नेहमीपेक्षा ८ ते १० हजार लिटरने वाढत असल्याचे डॉ. बागडे यांनी सांगितले.
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जिल्हयात दिवसेंदिवस दुधाची मागणी वाढत आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी जिल्ह्यात विदर्भ-मराठवाडा नावाने प्रकल्प येत आहे. त्यासाठी सर्व तयारी झाली असून, संकलन केंद्र उभारण्यात आले आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले जात आहे. – डॉ सुरेश कुंभरे, जिल्हा पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय उपायुक्त, चंद्रपूर