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Tejas mk1a ge f404 Engine: वायुसेनेसाठी आनंदाची बातमी! तेजस MK-1A साठी GE कडून इंजिन पुरवठ्याला वेग

Updated On: Jul 28, 2026 | 02:37 PM IST
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सारांश

Tejas mk1a ge f404 Engine: भारतीय हवाई दलासाठी विकसित करण्यात आलेल्या स्वदेशी तेजस एमके-1A लढाऊ विमानांच्या उत्पादनाला आता गती मिळण्याची शक्यता आहे. जीई एरोस्पेसने भारतासाठी F404 इंजिनच्या स्वतंत्र उत्पादन व्यवस्थेला वेग दिल्यामुळे इंजिनच्या तुटवड्याची समस्या कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

Tejas mk1a ge f404 engine ( Photo सौजन्य- सोशलमीडिया)

Tejas mk1a ge f404 engine ( Photo सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • इंजिन पुरवठ्याला वेग
  • रखडलेली विमाने सुपूर्द होणार
  • स्वदेशी संरक्षण क्षमतेला बळ
भारतीय हवाई दलासाठी विकसित करण्यात आलेल्या स्वदेशी( Tejas mk1a) तेजस एमके-1A लढाऊ विमानांच्या निर्मितीला आता मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून इंजिनच्या तुटवड्यामुळे या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचा वेग मंदावला होता. मात्र आता अमेरिकेतील जीई एरोस्पेसने भारतासाठी स्वतंत्र उत्पादन व्यवस्था सुरू केल्यामुळे ही अडचण हळूहळू दूर होण्याची शक्यता आहे. तेजस विमानांचे उत्पादन करणाऱ्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडकडे अनेक विमानांची बांधणी पूर्ण झाली होती. मात्र इंजिन वेळेवर उपलब्ध नसल्याने ही विमाने हवाई दलाकडे सुपूर्द करता आली नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण प्रकल्पावर त्याचा परिणाम झाला. आता इंजिनचा पुरवठा नियमित झाल्यास ही रखडलेली प्रक्रिया पुन्हा गती घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मोठ्या संख्येने नवीन इंजिन मिळण्याची शक्यता..

मिळालेल्या माहितीनुसार, 2026 च्या अखेरीस भारताला मोठ्या संख्येने नवीन इंजिन मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पुढील वर्षातही अतिरिक्त इंजिनांचा पुरवठा सुरू राहणार आहे. यामुळे उत्पादनाचा वेग वाढवण्याचा मार्ग मोकळा होईल. एचएएलनेही आपल्या उत्पादन क्षमतेत वाढ करण्याची तयारी सुरू केली आहे. बंगळुरू आणि नाशिक येथील कारखान्यांमधून दरवर्षी अधिक तेजस विमानांची निर्मिती करण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे. इंजिन वेळेवर मिळाल्यास उत्पादनाचे लक्ष्य गाठणे अधिक सोपे होईल.

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इंजिन मिळणे हेच अंतिम यश

भारतीय हवाई दलाने तेजस एमके-1A वर मोठा विश्वास दाखवला आहे. आतापर्यंत मोठ्या संख्येने या विमानांची मागणी करण्यात आली असून, भविष्यातही त्याचा वापर वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारत हा जीईच्या एफ404 इंजिनचा सर्वात मोठ्या ग्राहकांपैकी एक बनला आहे. मात्र केवळ इंजिन मिळणे हेच अंतिम यश नाही. विमान पूर्णपणे युद्धासाठी तयार करण्यासाठी अनेक अत्याधुनिक प्रणाली एकत्र सुरळीतपणे काम करणे आवश्यक असते. आधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक संरक्षण प्रणाली आणि स्वदेशी क्षेपणास्त्रांची संगणकीय जोडणी हे सध्या सर्वात महत्त्वाचे काम सुरू आहे. या सर्व चाचण्या यशस्वी झाल्यानंतरच विमान पूर्ण क्षमतेने सेवेत दाखल होऊ शकते.

स्वावलंबनाचा महत्त्वाचा टप्पा

भारतीय हवाई दलानेही आपल्या भूमिकेत कोणतीही तडजोड होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सर्व सुरक्षा निकष आणि तांत्रिक चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतरच नवीन विमाने स्वीकारली जातील. त्यामुळे प्रत्येक विमानाची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता तपासल्यानंतरच ते ताफ्यात सामील होणार आहे. संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, तेजस एमके-1A हा भारताच्या संरक्षण स्वावलंबनाचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित लढाऊ विमानांची संख्या वाढल्यास परदेशी उपकरणांवरील अवलंबित्व कमी होईल. त्याचबरोबर देशातील संरक्षण उद्योगालाही मोठी चालना मिळेल.

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आगामी काही महिन्यांत इंजिनचा पुरवठा सुरळीत सुरू राहिला आणि उर्वरित तांत्रिक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली, तर तेजस एमके-1A ची पहिली नवीन तुकडी लवकरच भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यात दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशाच्या हवाई संरक्षण क्षमतेत मोठी भर पडेल आणि स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला आणखी बळ मिळेल.

 

Web Title: Tejas mk1a ge f404 engine supply production hal indian air force

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Published On: Jul 28, 2026 | 02:25 PM

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