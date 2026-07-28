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पाचगणी पोलिसांची कमाल! 25 गहाळ मोबाईल शोधले; सायबर फसवणुकीतील दीड लाखही परत मिळवून दिले

Updated On: Jul 28, 2026 | 02:32 PM IST
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सारांश

पाचगणी पोलिसांनी नागरिकांना मोठा दिलासा देत 2026 मध्ये गहाळ झालेले 25 मोबाईल शोधून त्यांच्या मालकांकडे सुपूर्द केले. तसेच सायबर फसवणुकीत गमावलेली सुमारे दीड लाख रुपयांची रक्कमही संबंधितांना परत मिळवून दिली. या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल पोलिसांचे नागरिकांकडून कौतुक होत असून वरिष्ठांनीही पथकाचे अभिनंदन केले.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • पाचगणी पोलिसांनी गहाळ झालेले 25 मोबाईल शोधून मालकांच्या ताब्यात दिले.
  • सायबर फसवणुकीतील सुमारे दीड लाख रुपयांची रक्कम संबंधितांना परत मिळवून दिली.
  • उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल पोलीस अधीक्षकांनी पथकाचे अभिनंदन केले, नागरिकांनीही कौतुक केले.
मेढा : पाचगणी पोलीस ठाण्याच्या तत्पर आणि कौतुकास्पद कामगिरीमुळे परिसरातील २५ नागरिकांना त्यांचे गहाळ झालेले मोबाईल फोन पुन्हा मिळाले आहेत, तर सायबर फ्रॉडमध्ये आर्थिक फसवणूक झालेल्या अर्जदारांना तब्बल दीड लाख रुपयांची रक्कम परत मिळवून देण्यात पोलिसांना यश आले आहे. पोलिसांच्या या यशस्वी कारवाईमुळे नागरिकांमधून अत्यंत समाधान व्यक्त केले जात असून, पोलीस प्रशासनाचे आभार मानले जात आहेत.

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चालू वर्ष २०२६ मध्ये पाचगणी परिसरातून नागरिकांचे मोबाईल गहाळ झाल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. तसेच काही नागरिक ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीचे (सायबर फ्रॉड) शिकार झाले होते. नागरिकांच्या या गंभीर समस्यांची दखल कामगिरीत पाचगणी पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी तथा सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दिलीप पवार, पोलीस उपनिरीक्षक बालाजी सोनुने, पोलीस हवालदार श्रीकांत कांबळे आणि पोलीस कॉन्स्टेबल अमोल जगताप यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

​पाचगणी पोलीस पथकाने दाखवलेली ही तत्परता आणि उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल पोलीस अधीक्षक निखील पिंगळे यांनी सर्व अधिकारी व अमलबजावणी कर्मचाऱ्यांचे विशेष अभिनंदन केले आहे. आपल्या हक्काचे मोबाईल अन् कष्टाचे पैसे परत मिळाल्याने स्थानिक नागरिक व पर्यटकांनी पाचगणी पोलिसांच्या या कामगिरीचे भरभरून कौतुक केले आहे.

सातारा तालुका पोलिसांची धडक कारवाई; कंटेनरमधून तब्बल 1.98 कोटींच्या बनावट गोवा दारूचा साठा जप्त

सातारा तालुका पोलिसांनी गुप्त माहितीच्या आधारे शिवथर गावाच्या हद्दीत धडक कारवाई करत कंटेनरमधून बनावट गोवा निर्मित दारू जप्त केली आहे. या कारवाईत दारूसह कंटेनर आणि मोबाईल असा एकूण १ कोटी ९८ लाख ४८ हजार ८०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी प्रेमकुमार जनकधारी सिंग (वय ५८, रा. पारशी रोड, रुतमाजी, कोसीपुरा, कोलकाता) याला अटक केली असून सुरेंद्र शर्मा (रा. दिल्ली) हा संशयित फरार आहे. त्याचा शोध सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

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Frequently Asked Questions

  • Que: पाचगणी पोलिसांनी किती गहाळ मोबाईल शोधून दिले?

    Ans: 25 मोबाईल.

  • Que: सायबर फसवणुकीतील किती रक्कम परत मिळवून देण्यात आली?

    Ans: सुमारे दीड लाख रुपये.

  • Que: या कारवाईनंतर नागरिकांनी काय प्रतिक्रिया दिली?

    Ans: पोलिसांच्या कामगिरीचे भरभरून कौतुक केले.

Web Title: Kudos to the panchgani police they traced 25 lost mobile phones and also recovered 15 lakh lost in a cyber fraud

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Published On: Jul 28, 2026 | 02:32 PM

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