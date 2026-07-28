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Sangli News: क्रूरतेची परिसीमा! पत्नीला पेट्रोल टाकून जिवंत जाळलं, गळ्यावर चाकूचे वार; न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

Updated On: Jul 28, 2026 | 02:24 PM IST
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सारांश

सांगली जिल्ह्यातील विटा येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने पत्नीची निर्घृण हत्या करणाऱ्या रामचंद्र उर्फ संतोष कदम याला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली. घरगुती वादातून आरोपीने पत्नी दिपाली यांच्या अंगावर पेट्रोल ओतून जिवंत पेटवले आणि चाकूने गळ्यावर वार केला होता. ठोस पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • पत्नी दिपाली कदम यांना जिवंत पेटवून आणि गळ्यावर वार करून हत्या केल्याप्रकरणी पती दोषी.
  • विटा येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आरोपीला मरेपर्यंत फाशी आणि ₹1 लाख दंडाची शिक्षा सुनावली.
  • ठोस पुरावे आणि साक्षींच्या आधारे न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; पीडित कुटुंबाला न्याय.
सांगली: सांगली जिल्ह्यातील विटा येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने पत्नीची अत्यंत क्रूरपणे हत्या करणाऱ्या पतीला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावत ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. घरगुती वादातून पत्नीच्या अंगावर पेट्रोल ओतून तिला जिवंत पेटवणे आणि त्यानंतर चाकूने गळ्यावर वार करून हत्या केल्याप्रकरणी न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवत कठोर शिक्षा सुनावली. या निकालामुळे चार वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पीडित कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

७ जून २०२१ रोजी खानापूर तालुक्यातील भुड येथे ही घटना घडली होती. घरगुती वादातून आरोपीने पत्नी दीपाली कदम यांच्या अंगावर पेट्रोल ओतून त्यांना जिवंत पेटवले. त्यांनतर चाकूने गळ्यावर वार करून गंभीर जखमी केले. उपचारासाठी सांगलीच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र दीपाली कदम यांचा उपचारादरम्यान ११ जून २०२१ रोजी मृत्यू झाला.

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या प्रकरणी पोलिसांनी महिलेचे भाऊ राहुल सुळे यांनी फिर्याद दिली होती. पोलिसांनी सादर केलेल्या ठोस पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने कठोर निर्णय दिला. आरोपीला मरेपर्यंत आरोपी रामचंद्र उर्फ संतोष आनंदा कदम (41) याला फाशीची शिक्षा तसेच एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. या निकालामुळे पीडितेच्या मुलांना न्याय मिळाल्याची भावना पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.

शेताच्या हद्दीच्या वादाने घेतलं रक्तरंजित वळण; तलवारीने सपासप वार, पाच जण गंभीर

सांगली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शेतजमिनीच्या हद्दीच्या वादाने बुधवारी हिंसक वळण घेतले. जुन्या वादातून दोन गट आमनेसामने आले आणि त्याचे रूपांतर तलवार व दगडांनी झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्यात झाले. या घटनेत एकाच कुटुंबातील पाच जण गंभीर जखमी झाले असून संपूर्ण गावात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे. घडलेली घटना वाळवा तालुक्यातील येडेनिपाणी गावातील आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपीला कोणती शिक्षा सुनावण्यात आली?

    Ans: मरेपर्यंत फाशी आणि ₹1 लाख दंड.

  • Que: पीडित महिलेचे नाव काय होते?

    Ans: दिपाली कदम.

  • Que: ही घटना कधी घडली होती?

    Ans: 7 जून 2021 रोजी.

Web Title: Sangli news the height of cruelty wife doused with petrol and burned alive stabbed in the neck historic court verdict

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Published On: Jul 28, 2026 | 02:24 PM

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