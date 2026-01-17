Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Latur Crime News Sit Formed To Solve The Mystery Of Anushkas Death

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

लातूरच्या जवाहर नवोदय विद्यालयातील अनुष्का पाटोळे मृत्यू प्रकरणाला आता नवीन वळण मिळालं आहे.

Updated On: Jan 17, 2026 | 08:09 PM

Follow Us:

लातूरच्या जवाहर नवोदय विद्यालयातील अनुष्का पाटोळे मृत्यू प्रकरणाला आता नवीन वळण मिळालं आहे. अनुष्काच्या मृत्यूचा गूढ उकलण्यासाठी आता विशेष तपास पथक म्हणजेच SIT ची स्थापना करण्यात आली आहे. नांदेडच्या डॅशिंग पोलीस अधिकारी अर्चना पाटील या तपासासाठी लातुरात दाखल झाल्या असून, या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी आता वेगाने पावलं उचलली जात आहेत.लातूरच्या जवाहर नवोदय विद्यालयाचं लेडीज हॉस्टेल. जिथे काही दिवसांपूर्वी अनुष्का पाटोळे या विद्यार्थिनीचा मृतदेह संशयास्पद रितीने आढळला होता. पलंगाला टॉवेलच्या साहाय्याने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत अनुष्काचा मृतदेह मिळाला, पण तिच्या कुटुंबीयांनी हा घातपात असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. ​या प्रकरणाचं गांभीर्य ओळखून पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांनी तपासाची चक्रं फिरवली, या प्रकरणाचा तपास आता एसआयटीकडे सोपवण्यात आला आहे.

Follow Us:

लातूरच्या जवाहर नवोदय विद्यालयातील अनुष्का पाटोळे मृत्यू प्रकरणाला आता नवीन वळण मिळालं आहे. अनुष्काच्या मृत्यूचा गूढ उकलण्यासाठी आता विशेष तपास पथक म्हणजेच SIT ची स्थापना करण्यात आली आहे. नांदेडच्या डॅशिंग पोलीस अधिकारी अर्चना पाटील या तपासासाठी लातुरात दाखल झाल्या असून, या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी आता वेगाने पावलं उचलली जात आहेत.लातूरच्या जवाहर नवोदय विद्यालयाचं लेडीज हॉस्टेल. जिथे काही दिवसांपूर्वी अनुष्का पाटोळे या विद्यार्थिनीचा मृतदेह संशयास्पद रितीने आढळला होता. पलंगाला टॉवेलच्या साहाय्याने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत अनुष्काचा मृतदेह मिळाला, पण तिच्या कुटुंबीयांनी हा घातपात असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. ​या प्रकरणाचं गांभीर्य ओळखून पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांनी तपासाची चक्रं फिरवली, या प्रकरणाचा तपास आता एसआयटीकडे सोपवण्यात आला आहे.

Web Title: Latur crime news sit formed to solve the mystery of anushkas death

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 08:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘सर्वांसाठी न्याय, जलद न्याय! नवीन फौजदारी कायद्याअंतर्गत….; CM देवेंद्र फडणवीसांचा पुढाकार
1

‘सर्वांसाठी न्याय, जलद न्याय! नवीन फौजदारी कायद्याअंतर्गत….; CM देवेंद्र फडणवीसांचा पुढाकार

मराठवाड्यात ‘वंदे भारत’ स्लीपर डब्यांची कारबॉडी निर्मिती; ‘हे’ शहर ठरणार महत्त्वाचे राष्ट्रीय निर्मिती केंद्र
2

मराठवाड्यात ‘वंदे भारत’ स्लीपर डब्यांची कारबॉडी निर्मिती; ‘हे’ शहर ठरणार महत्त्वाचे राष्ट्रीय निर्मिती केंद्र

जळकोटमध्ये जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी पूर्ण; ५ फेब्रुवारीला मतदान
3

जळकोटमध्ये जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी पूर्ण; ५ फेब्रुवारीला मतदान

Latur Municipal Corporation 2026: स्वीकृत सदस्यांच्या गणितात ट्विस्ट; लातूर मनपात स्वीकृत सदस्यांची संख्या ५ नाही, तर ७ असणार
4

Latur Municipal Corporation 2026: स्वीकृत सदस्यांच्या गणितात ट्विस्ट; लातूर मनपात स्वीकृत सदस्यांची संख्या ५ नाही, तर ७ असणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Russia Ukraine War: ‘तुमचाच पैसा, तुमचीच शांती!’ अमेरिकेतील रशियन निधीतून होणार युक्रेनची पुनर्बांधणी; पुतिन यांचा मोठा डाव

Russia Ukraine War: ‘तुमचाच पैसा, तुमचीच शांती!’ अमेरिकेतील रशियन निधीतून होणार युक्रेनची पुनर्बांधणी; पुतिन यांचा मोठा डाव

Jan 22, 2026 | 09:55 AM
Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार

Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार

Jan 22, 2026 | 09:47 AM
‘Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam’ चित्रपटाने दिलं मराठी शाळांच्या शिक्षक अन् विद्यार्थ्यांना नवं बळ!

‘Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam’ चित्रपटाने दिलं मराठी शाळांच्या शिक्षक अन् विद्यार्थ्यांना नवं बळ!

Jan 22, 2026 | 09:47 AM
बांग्लादेशची T20 World Cup 2026 ची मागणी ICC ने फेटाळली! अंतिम निर्णय घेण्यासाठी क्रीडा सल्लागार बांगलादेशच्या खेळाडूंना भेटणार

बांग्लादेशची T20 World Cup 2026 ची मागणी ICC ने फेटाळली! अंतिम निर्णय घेण्यासाठी क्रीडा सल्लागार बांगलादेशच्या खेळाडूंना भेटणार

Jan 22, 2026 | 09:45 AM
Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद

Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद

Jan 22, 2026 | 09:44 AM
स्टेरॉइड्सच्या अतिवापरामुळे वाढतो दुय्यम काचबिंदूचा धोका, जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती

स्टेरॉइड्सच्या अतिवापरामुळे वाढतो दुय्यम काचबिंदूचा धोका, जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती

Jan 22, 2026 | 09:41 AM
ढाब्यावर बसून जेवणाचा आस्वाद घेत होते तितक्यात मृत्यूने मारली मिठी, भरधाव ट्रक येऊन धडकला अन्… थरारक Video Viral

ढाब्यावर बसून जेवणाचा आस्वाद घेत होते तितक्यात मृत्यूने मारली मिठी, भरधाव ट्रक येऊन धडकला अन्… थरारक Video Viral

Jan 22, 2026 | 09:38 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM