Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Latur Election Bjp Accepts The Results Of The Municipal Corporation

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

लातूर शहर महानगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर भाजपने जनतेच्या निर्णयाचा स्वीकार केला आहे.

Updated On: Jan 17, 2026 | 07:47 PM

Follow Us:

लातूर शहर महानगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर भाजपने जनतेच्या निर्णयाचा स्वीकार केला आहे. भाजप नेते आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी निकालावर प्रतिक्रिया देताना, काँग्रेसने माजी मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख यांच्या नावाचा भावनिक वापर केल्यामुळेच हे यश मिळाल्याचा आरोप केला आहे. “जनतेने जो कौल दिला आहे तो आम्ही मान्य करतो. मात्र निवडणुकीत भावनिक मुद्द्यांचा वापर झाला. विलासराव देशमुख यांच्या नावाचा वापर करून काँग्रेसने सहानुभूती मिळवली आणि त्याचा फायदा त्यांना झाला,” असा आरोप त्यांनी केला. तरीही लातूरच्या विकासासाठी आपण कायम तत्पर राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राजकारण वेगळं आणि शहराचा विकास वेगळा. लातूरच्या प्रगतीसाठी मी आणि भाजप नेहमी सकारात्मक भूमिका घेऊ,” असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. याविषयी त्यांच्याशी बातचीत केली आहे आमची प्रतिनिधी शशिकांत पाटील यांनी.

Follow Us:

लातूर शहर महानगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर भाजपने जनतेच्या निर्णयाचा स्वीकार केला आहे. भाजप नेते आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी निकालावर प्रतिक्रिया देताना, काँग्रेसने माजी मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख यांच्या नावाचा भावनिक वापर केल्यामुळेच हे यश मिळाल्याचा आरोप केला आहे. “जनतेने जो कौल दिला आहे तो आम्ही मान्य करतो. मात्र निवडणुकीत भावनिक मुद्द्यांचा वापर झाला. विलासराव देशमुख यांच्या नावाचा वापर करून काँग्रेसने सहानुभूती मिळवली आणि त्याचा फायदा त्यांना झाला,” असा आरोप त्यांनी केला. तरीही लातूरच्या विकासासाठी आपण कायम तत्पर राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राजकारण वेगळं आणि शहराचा विकास वेगळा. लातूरच्या प्रगतीसाठी मी आणि भाजप नेहमी सकारात्मक भूमिका घेऊ,” असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. याविषयी त्यांच्याशी बातचीत केली आहे आमची प्रतिनिधी शशिकांत पाटील यांनी.

Web Title: Latur election bjp accepts the results of the municipal corporation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 07:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

जळकोटमध्ये जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी पूर्ण; ५ फेब्रुवारीला मतदान
1

जळकोटमध्ये जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी पूर्ण; ५ फेब्रुवारीला मतदान

राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद वाढली; जयकुमार गोरेंच्या निकटवर्तीयाचा राष्ट्रवादीत प्रवेश
2

राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद वाढली; जयकुमार गोरेंच्या निकटवर्तीयाचा राष्ट्रवादीत प्रवेश

Latur Municipal Corporation 2026: स्वीकृत सदस्यांच्या गणितात ट्विस्ट; लातूर मनपात स्वीकृत सदस्यांची संख्या ५ नाही, तर ७ असणार
3

Latur Municipal Corporation 2026: स्वीकृत सदस्यांच्या गणितात ट्विस्ट; लातूर मनपात स्वीकृत सदस्यांची संख्या ५ नाही, तर ७ असणार

‘जयकुमार गोरे हे संधीसाधू, त्यांना आमिष दाखवलं गेलं म्हणून ते…’; प्रणिती शिंदेंचा हल्लाबोल
4

‘जयकुमार गोरे हे संधीसाधू, त्यांना आमिष दाखवलं गेलं म्हणून ते…’; प्रणिती शिंदेंचा हल्लाबोल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM