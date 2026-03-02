Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

13 वर्षांपासून युवकाचा ‘स्व’त्वा साठी संघर्ष; किनवट रेल्वे स्टेशनवर राहणाऱ्या युवकाला कधी मिळणार ओळख?

किनवट रेल्वे स्थानकावर एक ओळख नसलेला मुलगा तेरा वर्षांपासून राहत आहे. या कृष्णाची कायदेशीर ओळख निर्माण करण्यासाठी आजवर कोणतीही शासकीय यंत्रणा पुढे आलेली नाही,

Updated On: Mar 02, 2026 | 03:57 PM
An orphaned boy has been living at Kinwat railway station for 13 years nanded news

किनवट रेल्वे स्थानकावर एक बेवारस मुलगा 13 वर्षांपासून राहतो त्याला ओळख मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Nanded News : कचरू जोशी : किनवट : किनवट रेल्वे स्थानकावर गेल्या तेरा वर्षापासून एक मुलगा वास्तव्य करत आहे. त्याला ना नाव, ना गाव, ना आई-वडील, ना जात-धर्म अशी कोणतीही ओळख नाही. स्थानकावर (Railway News) नियमित येणाऱ्या प्रवाशांनी व स्थानिक नागरिकांनी त्याला आदिलाबाद ते तिरुपती दरम्यान धावणाऱ्या कृष्णा एक्सप्रेस या गाडीचे नाव दिले. तेव्हापासून तो ‘कृष्णा’ या नावाने परिचित आहे. मात्र या कृष्णाची कायदेशीर ओळख निर्माण करण्यासाठी आजवर कोणतीही शासकीय यंत्रणा पुढे आलेली नाही, ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याची भावना परिसरातील नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. (Nanded News)

सुमारे तेरा वर्षांपूर्वी वयाच्या तीन ते चार वर्षांत हा मुलगा किनवट रेल्वे स्थानकावर आढळला. तो कोणाचा, कुठून आला, याची कोणालाही माहिती नव्हती. त्याला स्वतःलाही आपले नाव, आई-वडिलांचे नाव वा मूळ गाव यापैकी काहीही सांगता येत नव्हते. त्यामुळे स्थानकावरील नागरिकांनी त्याचा सांभाळ केला आणि समोर उभ्या असलेल्या कृष्णा एक्सप्रेस गाडीच्या नावावरून त्याला ‘कृष्णा’ असे संबोधू लागले. आज तोच कृष्णा अंदाजे पंधरा ते सतरा वर्षांचा तरुण झाला आहे. ज्या वयात मुले शाळेत जाऊन शिक्षण घेतात, घरच्यांच्या मायेत वाढतात, त्याच वयात कृष्णाने स्थानकावरील
भिकाऱ्यांच्या व अपंग व्यक्तींच्या सहवासात दिवस काढले.

हे देखील वाचा :नगरसेवकांना अतिक्रमण हटावचा विरोध ‘अंगलट’! एमआयएमच्या लोकप्रतिनिधींवर अपात्रतेची टांगती तलवार

मूलभूत गोष्टींपासून तो कायमचा वंचित

उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा हे तिन्ही ऋतू त्याने उघड्यावर अनुभवले. आई-वडिलांचे प्रेम, शालेय शिक्षण, पोषण आहार व आरोग्य सेवा या सर्व मूलभूत गोष्टीपासून तो कायमचा वंचित राहिला. परिसरातील नागरिक त्याला चागल्या प्रकारे ओळखत असले, तरी त्याची अधिकृत ओळख निर्माण करण्याचे काम आजवर कोणी केले नाही. कृष्णा आता पौगंडावस्थेत आल्याने त्याला पुढील आयुष्य जगण्यासाठी आधार कार्ड, जन्म दाखला, मतदान ओळखपत्र व शैक्षणिक कागदपत्रे यार्च नितांत गरज आहे. मात्र आई-वडील, जात, धर्म व जन्मतारीख यापैकी कोणतीही माहिती उपलब नसल्याने ही कागदपत्रे मिळवणे अत्यंत कठीण बनले आहे.

हे देखील वाचा : सफाई कामगारांचे काम बंद आंदोलन अखेर मागे! दोन सुपरवायझर सफाई कामातून दूर

परिणामी शासकीय योजनांचा लाभतर दूरच, त्यांची साधी माहितीही त्याला मिळालेली नाही. कृष्णाची ही परिस्थिती म्हणजे शासकीय यंत्रणांच्या उदासीनतेचे ठळक उदाहरण आहे. शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण, बाल संरक्षण कायदे बाल कल्याण समिती व बाल आयोग या यंत्रणा कार्यरत असताना एक मुलगा तब्बल तेरा वर्षे रेल्वे स्थानकावर उपेक्षित राहतो, हे या सर्व यंत्रणांच्या अपयशाचे निदर्शक आहे. या प्रकरणाची दखल घेत काँग्रेस पक्षाचे ओबीसी विभाग जिल्हा उपाध्यक्ष वसंत राठोड यांनी कृष्णाला कायदेशीर मार्गान कागदपत्रे मिळवून देण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांबाबत संबंधित यंत्रणांकडे विचारणा केली आहे. – शासनाने तातडीने पुढाकार घेऊन कृष्णाला कायदेशीर ओळख मिळवून द्यावी, जेणेकरून त्याल एक सामान्य नागरिक म्हणून जगता येईल, अशी मागणी परिसरातील नागरिक करत आहेत. या ‘कृष्णा एक्स्प्रेस’ची जीवनगाडी यापुढे तरी योग्य दिशेने धावावी, एवढीच त्यांची अपेक्षा आहे.

Web Title: An orphaned boy has been living at kinwat railway station for 13 years nanded news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 02, 2026 | 03:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Turmeric Cultivation : इच्छाशक्ती व प्रयत्नांचा अभाव! मराठवाड्याला सोडून तेलंगणाकडे वळले ‘हळदीचे’ सोनेरी स्वप्न !
1

Turmeric Cultivation : इच्छाशक्ती व प्रयत्नांचा अभाव! मराठवाड्याला सोडून तेलंगणाकडे वळले ‘हळदीचे’ सोनेरी स्वप्न !

महिला सक्षमीकरणावर उमटले प्रश्नचिन्ह? महिला नगरसेविकांच्या खुर्च्यांवर पुरुषराज! पती, पिता किंवा पुत्राने घेतला कारभार हाती
2

महिला सक्षमीकरणावर उमटले प्रश्नचिन्ह? महिला नगरसेविकांच्या खुर्च्यांवर पुरुषराज! पती, पिता किंवा पुत्राने घेतला कारभार हाती

Nanded News : सफाई कामगारांचे काम बंद आंदोलन अखेर मागे! दोन सुपरवायझर सफाई कामातून दूर
3

Nanded News : सफाई कामगारांचे काम बंद आंदोलन अखेर मागे! दोन सुपरवायझर सफाई कामातून दूर

ST प्रवर्गात समावेश करावा; बंजारा समाजाच्या मागणीची दखल, निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
4

ST प्रवर्गात समावेश करावा; बंजारा समाजाच्या मागणीची दखल, निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Israel Iran War : इराणमध्ये ‘महाविनाश’? इस्रायलच्या अणु केंद्रावरील हल्ल्यामुळे न्यूक्लियर रेडिएशनचा विळखा; IAEA चा दावा

Israel Iran War : इराणमध्ये ‘महाविनाश’? इस्रायलच्या अणु केंद्रावरील हल्ल्यामुळे न्यूक्लियर रेडिएशनचा विळखा; IAEA चा दावा

Mar 02, 2026 | 05:11 PM
Mahindra XEV 9e चा खास एडिशन झाला लाँच! फक्त 8 दिवसात मिळणार डिलिव्हरी

Mahindra XEV 9e चा खास एडिशन झाला लाँच! फक्त 8 दिवसात मिळणार डिलिव्हरी

Mar 02, 2026 | 05:10 PM
PhonePe co-Branded Card: बिलांच्या पेमेंटपासून ते शॉपिंगपर्यंत: फोनपेचे को-ब्रँडेड कार्ड भारतीयांच्या दैनंदिन खर्चाशी कसे जुळते?

PhonePe co-Branded Card: बिलांच्या पेमेंटपासून ते शॉपिंगपर्यंत: फोनपेचे को-ब्रँडेड कार्ड भारतीयांच्या दैनंदिन खर्चाशी कसे जुळते?

Mar 02, 2026 | 05:01 PM
उच्चशिक्षित तरुणांसाठी खुशखबर! १ लाखांहून अधिक पगाराची नोकरी; असा करा अर्ज

उच्चशिक्षित तरुणांसाठी खुशखबर! १ लाखांहून अधिक पगाराची नोकरी; असा करा अर्ज

Mar 02, 2026 | 04:59 PM
Vasai-Virar Municipal Corporation: वसई-विरार पालिकेत प्रभारी राज; कंत्राटी अभियंत्यांच्या नियुक्त्यांवरून वाद

Vasai-Virar Municipal Corporation: वसई-विरार पालिकेत प्रभारी राज; कंत्राटी अभियंत्यांच्या नियुक्त्यांवरून वाद

Mar 02, 2026 | 04:58 PM
Iran Israel War : ज्याची भीती होती तेच झालं! महागाईला निमित्त…; सौदी अरेबियाच्या सर्वात मोठ्या तेल कंपनीने थांबवले उत्पादन

Iran Israel War : ज्याची भीती होती तेच झालं! महागाईला निमित्त…; सौदी अरेबियाच्या सर्वात मोठ्या तेल कंपनीने थांबवले उत्पादन

Mar 02, 2026 | 04:56 PM
Iran Israel War : इराण-इस्रायल युद्धाचा शेतकऱ्यांना फटका; जळगावमधील केळी उत्पादक शेतकरी चिंतेत

Iran Israel War : इराण-इस्रायल युद्धाचा शेतकऱ्यांना फटका; जळगावमधील केळी उत्पादक शेतकरी चिंतेत

Mar 02, 2026 | 04:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM