Latur Accident: भरधाव ट्रकचा कहर! दुचाकी आणि कारला धडक; लातूरमध्ये तिघांचा मृत्यू

कसा झाला अपघात?
हा अपघात लातूर जिल्ह्यातील आलगरवाडी पाटीजवळील नांदेड-लातूर महामार्गावर सायंकाळच्या सुमारास घडला. या दुर्घटनेत तिघांचा मृत्यू झाला असून दोघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत. (Latur Accident) एका भरधाव आयशर ट्रकने रस्ता ओलांडणाऱ्या मोटारसायकलला जोरदार धडक दिली. ही धडक एवढी भीषण होती की यात मोटारसायकलवरील तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. (Latur Accident)
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या अपघातानंतर आयशर ट्रक चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि ट्रकने समोरून येणाऱ्या वॅगनर कारला धडक दिली. या दुसऱ्या धडकेत कारमधील एकाचा मृत्यू झाला असून, दोघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांना या घटनेची माहिती देण्यात आली. जखमींना
चाकूरच्या ग्रामीण रुग्णालयात सध्या उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला असून मृतांचे पार्थिव शवविच्छेदनासाठी सरकारी रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत. पुढील तपास करत आहे. या अपघाताने परिसरात हळहळ व्यक्त केले जात आहे.
दादरनंतर आता कांदिवलीत बेस्ट बसचा कहर; भरधाव बसने दोघांना उडवलं; थरार CCTV मध्ये कैद
मुंबईतील दादर येथील भीषण अपघाताची घटना ताजी असतानाच आता कांदिवलीत पुन्हा एकदा बेस्ट बसच्या बेफाम वेगाने थरार निर्माण केला आहे. भरधाव बेस्ट बसने दोन पादचाऱ्यांना जोरदार धडक दिल्याचे समोर आले आहे. या भीषण अपघातात 24 वर्षीय तरुणी गंभीर जखमी झाली असून संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. ही घटना ८ जून रोजी सकाळच्या सुमारास ११ वाजून ४० मिनिटांनी कांदिवलीच्या पोईसर डेपोजवळ घडली.
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