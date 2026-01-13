Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Nashik Election : महानगरपालिकेत तिहेरी लढत, राष्ट्रवादीबाबत काय म्हणाले समीर भुजबळ?

नाशिक महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या तोफा आज थंडावणार तरी नाशिक महानगरपालिकेत तिहेरी लढत होती.

Updated On: Jan 13, 2026 | 07:13 PM

नाशिक महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या तोफा आज थंडावणार तरी नाशिक महानगरपालिकेत तिहेरी लढत होत असून या लढतीमध्ये भाजप राष्ट्रवादी शिंदे सेना आणि महाविकास आघाडी अशी लढत होणार आहे तरी या सर्व निवडणुकीचा घटनाक्रम बघता नाशिकच्या विकासाला भुजबळांचे नाव कायमच जोडले जाते तरी याप्रसंगी निवडणुकीच्या प्रचारात व निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काय व्हिजन घेऊन समीर भुजबळ हे नागरिकांसमोर येणार यासंदर्भात चर्चा केली आहे.

Published On: Jan 13, 2026 | 07:13 PM

