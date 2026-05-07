Delivery Box Scam : ॲमेझॉन किंवा फ्लिपकार्टवरून खरेदी करताना सावधगिरी बाळगा, ‘ही’ चूक केल्यास होऊ शकते मोठी फसवणूक

Delivery Box Scam: सध्या मार्केटला जाऊन काही खरेदी करण्यापेक्षाही जास्त ऑनलाईन शॉपिंगवर भर दिला जातो. अनेक अशा ई कॉमर्स कंपन्या आहेत ज्या चोवीस तासच काय तर अर्ध्यातासाच्या आत देखील ऑर्डर घरपोच करतात.

Updated On: May 07, 2026 | 05:06 PM
Delivery Box Scam : ॲमेझॉन किंवा फ्लिपकार्टवरून खरेदी करताना सावधगिरी बाळगा, ‘ही’ चूक केल्यास होऊ शकते मोठी फसवणूक
Delivery Box Scam: सध्या मार्केटला जाऊन काही खरेदी करण्यापेक्षाही जास्त ऑनलाईन शॉपिंगवर भर दिला जातो. अनेक अशा ई कॉमर्स कंपन्या आहेत ज्या चोवीस तासच काय तर अर्ध्यातासाच्या आत देखील ऑर्डर घरपोच करतात. पण तुम्हाला माहितेय का ऑनशॉपिंग ही जशी एक सोय आहे तसंच ती वापरताना काळजी घेतली नाही तर मोठी फसवणूक देखील होऊ शकते.

येत्या एक-दोन दिवसांत ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्टवर सेल सुरू होणार आहे. सेल सुरु झाला की,  या काळात मोठ्या संख्येने लोक त्यांच्या आवडत्या वस्तू ऑर्डर करतात. जेव्हा तुम्ही देखील सेल सुरु झाल्यावर किंवा इतर वेळी देखील ऑनलाईन शॉपिंग केल्यावर पार्सल आलेले बॉक्स असेच फेकून देत असाल तर सर्वात मोठी चूक करत आहात. तुमची हीच चूक ऑनलाईन फ्रॉड करणाऱ्यांना सर्वात मोठी संधी आहे.  सर्वेक्षणानुसार, सेलच्या काळात सर्वात धोका वाढतो.

ऑनलाईन फ्रॉड नेमका कशामुळे होतो ? 

जेव्हा लोक त्यांचे नाव, पत्ता आणि फोन नंबर असलेले लेबल लावलेले बॉक्स किंवा पाकिटे फेकून देतात, तेव्हा फ्रॉड करणारे सगळे बॉक्सेस गोळा करतात आणि लोकांची फसवणूक करतात.ते डिलिव्हरी बॉक्सवरील माहितीचा वापर करून, बनावट ग्राहक सेवा प्रतिनिधी असल्याचे भासवून तुमच्याशी संपर्क साधतात.आधी तुमची माहिती उघड करून तुमचा विश्वास जिंकण्याचा प्रयत्न करतात आणि मग तुम्हाला कॅशबॅक ऑफर्स, रिफंड क्लेम्स, बोनस रिवॉर्ड्स आणि डिस्काउंट योजनांचे आमिष दाखवतात. जर कोणी त्यांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवला, तर ते एक क्लेम लिंक पाठवतात, जी त्यांना एका बनावट वेबसाइटवर घेऊन जाते, जिथे ते तुमची वैयक्तिक, आर्थिक आणि बँकिंग माहिती चोरण्याचा प्रयत्न करतात.

ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील सेलच्या काळात अशा फसवणुकीचा धोका वाढतो. याचे कारण असे की, लोकांना अधिक वस्तू पोहोचवल्या जातात, ज्यामुळे घोटाळेबाजांना अधिक बॉक्सेस आणि माहिती मिळवण्याची संधी मिळते. याव्यतिरिक्त, लोकांनी आधीच वस्तू ऑर्डर केलेल्या असल्याने, ते अशा कॉल्सवर विश्वास ठेवतात. त्यामुळे, सेलच्या वेळी अशा फसवणुकी टाळणे महत्त्वाचे आहे.फसवणूक टाळण्यासाठी, या गोष्टी लक्षात ठेवा. डिलिव्हरीचे बॉक्स आणि पॅकेजेस टाकून देण्यापूर्वी, त्यावरील शिपिंग लेबल काढून टाका. जर ते निघत नसेल, तर मार्करचा वापर करून ते पूर्णपणे काळे करा, जेणेकरून तुमची माहिती कोणाच्याही हाती लागणार नाही. अनोळखी व्यक्तींकडून येणाऱ्या कॉल, मेसेज आणि ईमेलवर विश्वास ठेवू नका आणि ऑफर्स किंवा डिस्काउंटच्या जाळ्यात अडकणे टाळा.

Published On: May 07, 2026 | 05:06 PM

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

PBKS Vs RCB Live: पंजाबचा पराभवाचा 'सिक्सर'! तर Virat च्या 'आरसीबी'ने केले क्वालिफाय

Satara News : सातारा पालिकेत शिस्तीचा इशारा; शिवेंद्रसिंहराजेंची पदाधिकाऱ्यांना कानउघाडणी, राजकारण पुन्हा तापले

Kitchen Tips: उन्हाळ्यात घरात लाल मुंग्या वाढल्यात? मग करा 'हे' सोपे घरगुती उपाय

Solapur News : जुळे सोलापुरातील होंडा दुचाकी गोडाऊनला भीषण आग; २५ लाखांचे नुकसान, दोन कोटींचा माल वाचला

DC Vs RR Live: अक्षर पटेलने जिंकला टॉस; राजस्थानविरुद्ध प्रथम करणार गोलंदाजी

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

