SRH Vs RCB Live: आज लढाई टॉप 2 ची! पॅट कमिन्सने जिंकला टॉस; घेतला ‘हा’ निर्णय

Tata IPL 2026 SRH Vs RCB Live Updates: थोड्याच वेळात राजीव गांधी इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर सनरायझर्स हैदराबाद आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर यांच्यात सामना सुरू होणार आहे. आरसीबीचे नेतृत्व रजत पाटीदार (IPL 2026) आणि एसआरएचचे नेतृत्व पॅट कमिन्स करत आहे. दोन्ही संघांसाठी आजचा सामना महत्वाचा आहे. सामन्यात पावसाचा अडथळा येण्याची शक्यता आहे. अखेर एसआरएचने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एसआरएचकडून ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी आणि प्रफुल हिंगे, पॅट कमिन्स हे खेळाडू जबरदस्त फॉर्ममध्ये खेळत आहेत. तर आरसीबीकडून विराट कोहली , देवदत्त पाडीकल, रजत पाटीदार, भुवनेश्वर कुमार हे खेळाडू जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहेत. त्यामुळे आजचा सामना रोमांचक आणि हाय स्कोअरिंग होण्याची शक्यता आहे. मात्र आजच्या सामन्यावर पावसाचे सावट आहे.
हा सामना खेळपट्टी क्रमांक २ वर खेळला जाईल. ही हाय- स्कोरिंग खेळपट्टी असल्याने या मैदानावर मोठ्या धावसंख्या सातत्याने पाहायला मिळाल्या आहेत. या खेळपट्टीवर मागील काही सामन्यांमध्ये मोठे स्कोअर झाले आहेत. सनरायझर्स हैदराबादने दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध २४२ धावा तर पंजाब किंग्सविरुद्ध २३४ धावा उभारल्या होत्या आणि हा सामना जिंकला होता. या दोन्ही सामन्यांमध्ये हैदराबादने प्रथम फलंदाजी केली होती. दुसऱ्या डावात काही प्रमाणात दव पडत असले तरी मोठा स्कोअर उभारल्यास त्याला डिफेंड करणे शक्य आहे. यामुळे नाणेफेक जिंकून कर्णधार प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
सनरायझर्स हैदराबाद : अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलील अरोरा, स्मरण रविचंद्रन, नितीश कुमार रेड्डी, पॅट कमिन्स (कर्णधार), शिवांग कुमार, इशान मलिंगा, साकिब हुसेन, प्रफुल हिंगे.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू: जेकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा.