रफ केसांना म्हणा बाय-बाय! केस धुण्यापूर्वी करा 'हा' सोपा उपाय; केस होतील सॉफ्ट, सिल्की आणि चमकदार

Curd Use For Soft Shiny Hair: जर तुम्हाला सॉफ्ट अन् सिल्की केस हवे असतील तर केस धुण्याआधी हा छोटासा उपाय करा, जाणून घ्या.

Updated On: May 22, 2026 | 06:44 PM
photo- social media
आजकाल धूळ, प्रदूषण आणि ताणतणाव यामुळे  केस गळणे, कोंडा, कोरडेपणा आणि फ्रिझी केसांच्या समस्या झपाट्याने वाढत आहेत. अशा वेळी अनेकजण नैसर्गिक उपायांकडे वळताना दिसतात. आपल्या स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध असलेले दही हे केवळ आरोग्यासाठीच नव्हे तर केसांसाठीही अत्यंत फायदेशीर मानला जाते. तसेच, दहीमध्ये प्रोटीन, कॅल्शियम, बायोटिन आणि लॅक्टिक अॅसिड सारखे घटक आढळतात. जे केसांना पोषण देऊन त्यांना मजबूत आणि चमकदार बनवण्यास मदत करतात.

केसांना दही लावण्याचे फायदे

स्कॅल्पची स्वच्छता – दह्यामध्ये लॅक्टिक ॲसिड असते, जे स्कॅल्पवरील घाण, घाम आणि अतिरिक्त तेल काढून टाकण्यास मदत करते. यामुळे स्कीन पोअर्स स्वच्छ होतात आणि केसांची वाढ सुधारते. स्वच्छ स्कॅल्पमुळे केसांची मुळे देखील मजबूत होतात.

केसांना मजबूत आणि दाट बनवते – दह्यामधील प्रोटीन आणि बायोटिन केसांच्या मुळांना पोषण देतात. यामुळे केस तुटण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते आणि हळूहळू केस अधिक मजबूत व दाट दिसू लागतात. हे कमजोर आणि निर्जीव केसांसाठी रामबाण उपाय म्हणून काम करते.

कोंडा आणि खाज कमी करते – जर तुम्ही बऱ्याच काळापासून कोंडा आणि स्कॅल्पला खाज येणे अशा समस्येने त्रस्त असाल, तर दही फायदेशीर ठरू शकते. त्यातील अँटी-फंगल गुणधर्म स्कॅल्पची जळजळ शांत करण्यास आणि कोंडा कमी करण्यास मदत करतात.

नैसर्गिक कंडिशनिंग मिळते – दही हे नैसर्गिक डीप कंडिशनर म्हणून काम करते. ड्राय आणि निस्तेज केसांसाठी दही उपयुक्त ठरते. दह्यातील फॅट्स आणि लॅक्टिक अॅसिड केसांना मॉइश्चरायइज्ड करतात.

केसांना दही लावण्याची योग्य पद्धत

सर्वप्रथम, एका वाटीत ताजे दही घेऊन ते चांगले फेटून घ्या. तुमच्या इच्छेनुसार, त्यात मध, लिंबाचा रस, अंडे किंवा केळे घालून तुम्ही हेअर पॅक तयार करू शकता. आता, कोमट पाण्याने केस ओले करा. तयार केलेले मिश्रण स्कॅल्पपासून ते संपूर्ण केसांवर व्यवस्थित लावा. ते केसांवर १५ ते २० मिनिटे तसेच राहू द्या. त्यानंतर, सौम्य शॅम्पूने केस धुवा.

दही वापरताना या गोष्टी लक्षात ठेवा

  • नेहमी ताजे दही वापरा.
  • आठवड्यातून १ ते २ वेळाच वापर करावा.
  • दही लावल्यानंतर गरम पाण्याने केस धुवू नका.
  • संवेदनशील त्वचा असल्यास आधी पॅच टेस्ट करा.
टीप –  हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.

Published On: May 22, 2026 | 06:43 PM

