Ratnagiri : रत्नागिरीत घरगुती गॅस सिलेंडरचा तुटवडा नाही – जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल

आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याच्या चर्चेमुळे रत्नागिरीतील गॅस एजन्सीबाहेर ग्राहकांच्या रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. मात्र जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी रत्नागिरीत घरगुती गॅस सिलेंडरचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी शांता दुर्गा गॅस एजन्सीला भेट देऊन गॅस सिलेंडरच्या उपलब्धतेचा आढावा घेतला यावेळी त्यांनी नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवता ऑनलाइन बुकिंग करण्याचे आवाहन केले.
आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याच्या चर्चेमुळे रत्नागिरीतील गॅस एजन्सीबाहेर ग्राहकांच्या रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. मात्र जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी रत्नागिरीत घरगुती गॅस सिलेंडरचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी शांता दुर्गा गॅस एजन्सीला भेट देऊन गॅस सिलेंडरच्या उपलब्धतेचा आढावा घेतला यावेळी त्यांनी नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवता ऑनलाइन बुकिंग करण्याचे आवाहन केले.