शाहिद कपूरच्या ‘कॉकटेल २’ची पहिली झलक ‘या’ दिवशी थिएटरमध्ये पाहता येणार, जाणून घ्या रिलीज तारीख

बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पदुकोण, सैफ अली खान आणि डायना पेंटी यांच्या “कॉकटेल” चित्रपटानंतर, होमी अदाजानिया शाहिद कपूर, कृती सॅनन आणि रश्मिका मंदान्ना अभिनीत “कॉकटेल २” हा चित्रपट प्रदर्शित करत आहे. हा चित्रपट २०२६ मधील सर्वात अपेक्षित चित्रपटांपैकी एक आहे आणि त्याची रिलीज तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. कलाकारांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे चाहते आनंदी आणि दुःखी आहेत. हा चित्रपट जूनमध्ये प्रदर्शित होणार आहे, जिथे तो इतर तीन प्रमुख चित्रपटांशी स्पर्धा करेल.
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या शाहिद कपूर अभिनीत “ओ रोमियो” चित्रपटाने भारतात बॉक्स ऑफिसवर अद्याप १०० कोटी (अंदाजे १ अब्ज डॉलर्स) कमाई केलेली नाही. आतापर्यंत त्याने फक्त ७१ कोटी (अंदाजे १ अब्ज डॉलर्स) कमाई केली आहे, परंतु प्रेक्षकांना आकर्षित करण्यात तो अपयशी ठरला आहे. आता, तो कृती सॅनन आणि रश्मिका मंदान्ना अभिनीत “कॉकटेल २” घेऊन येत आहे, जो १९ जून २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होईल.
शाहिद कपूर, रश्मिका मंदान्ना आणि कृती सेनन यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर चित्रपटाचा पहिला लूक शेअर केला आहे, ज्यामध्ये चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. त्यांनी १३ मार्च रोजी ही घोषणा केली. १८ मार्च रोजी चित्रपटाचा टीझरही थिएटरमध्ये प्रदर्शित होण्याची अपेक्षा आहे. या फोटोमध्ये लिहिले आहे, “फर्स्ट लूक या बुधवारी, फक्त थिएटरमध्ये. कॉकटेल २ १९ जून २०२६ रोजी जगभरात प्रदर्शित होत आहे.” कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, “अधिक माहितीसाठी, १८ मार्च रोजी थिएटरला भेट द्या.”
यशचा “टॉक्सिक” हा संपूर्ण भारतातील चित्रपट १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार होता, तो आता ४ जून रोजी प्रदर्शित होणार आहे. तो सहा भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. एका आठवड्यानंतर, वरुण धवनचा “है जवानी तो इश्क होना है”, जो मूळातः १० एप्रिल ते ५ जून दरम्यान प्रदर्शित होणार होता, तो आता १२ जून रोजी प्रदर्शित होणार आहे. त्यानंतर, एका आठवड्यानंतर, १९ जून रोजी, “कॉकटेल २” प्रदर्शित होईल आणि त्यानंतर एका आठवड्यानंतर, २६ जून रोजी, अक्षय कुमारचा मल्टीस्टारर चित्रपट “वेलकम टू द जंगल” बॉक्स ऑफिसवर धमाका करेल. अशा परिस्थितीत, कोण टिकेल आणि कोण अपयशी ठरेल हे पाहण्यासाठी आपल्याला थोडी वाट पहावी लागेल.
