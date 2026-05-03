Sangli News : लिंगनूरमध्ये धडक ‘कॉम्बिंग ऑपरेशन’; 11गुन्ह्यांतील फरार आरोपीसह तिघे जेरबंद!

मिरज ग्रामीण पोलिसांनी लिंगनूर पारधी वस्ती येथे विशेष कॉम्बिंग ऑपरेशन राबवून गंभीर गुन्ह्यांतील तीन फरारी आरोपींना अटक केली. ही कारवाई पोलीस निरीक्षक सोमनाथ वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. पोलीस ठाण्यातील अधिकारी,कर्मचाऱ्यांनी 2 मे रोजी सकाळी हे ऑपरेशन राबविले. या कारवाईत दरोडा, जबरी चोरी व बलात्कार यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये हवा असलेला सिराज ऊर्फ किरण शिसफुल भोसले (रा. आंबेडकरनगर, बोलवाड, सध्या लिंगणूर), विश्वजीत शिसफुल भोसले (वय 21, रा. लिंगणूर) व क्रांती जलवा भोसले (वय 20, रा. लिंगणूर) यां तिघा रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांना ताब्यात घेण्यात आले.
