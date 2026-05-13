Nasrapur Crime: नसरापूर प्रकरणात मोठी घडामोड; दोन चिमुकल्यांची कोर्टात महत्त्वाची साक्ष

नसरापूर प्रकरणात दोन लहान मुलांनी कोर्टात महत्त्वाची साक्ष दिली आहे. आरोपी भीमराव कांबळे मुलीला घेऊन जाताना त्यांनी पाहिले होते. पोलिसांनी दोन दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 01:59 PM
crime ( फोटो सौजन्य - social media)
  • दोन बालसाक्षीदारांचे कोर्टात जबाब नोंदवण्यात आले.
  • आरोपी भीमराव कांबळे पोलिस तपासात सहकार्य करत नसल्याची माहिती.
  • पोलिस दोन दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत.
नसरापूर:  संपूर्ण राज्यात नसरापूरच्या घटनेने धक्का बसला होता. अवघ्या तीन वर्षाच्या चिमुरडीवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. या घटनेत पुणे पोलिसांनी जवळपास ३५ जणांच जबाब नोंदवले आहेत. मात्र यातील तीन लहान मुलांची साक्ष अतिशय महत्वाची आहे. करण ज्यावेळी तो आरोपी भीमराव कांबळे हा अल्पवयीन मुलीला घेवून जात होता. तेव्हा खेळत असताना लहान तीन मुलांनी पाहिल होत. मात्र जेव्हा तो लहान मुलीला गोठ्यात घेवून गेला तेव्हा मुलांनी पत्र्यावर दगड मारले. आरोपीने लहान मुलांच्या पण दिशेने फेकून मारल.

लहान मुलांना विटा फेकून मारल्या

जेव्हा लहान मुलांनी भीमराव कांबळे याने मुलीला घेवून गेला होता. पत्र्यावर दगड मारले मात्र त्याने रागात येवून त्यांच्या दिशेने विटा फेकून मारल्या. ज्या लहान मुलांनी त्याला पाहिल होत. अशा दोन मुलांची काल कोर्टसमोर साक्ष नोंदवण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात कोर्ट समोर साक्ष नोंदवण्यात आली. यांचा जबाब हा अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

आरोपी पोलिसांना सहकार्य करत नाही

आरोपी भीमराव कांबळेच्या पोलीस कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे. त्याला काल कोर्टासमोर हजर करण्यात आल होत. कठीण वस्तूने त्याने लहान मुलीला मारल होत. नक्की वस्तू कोणती होती आणि काय वापरला होत याचा उत्तर मात्र तो देत नाहीत. पोलिस कोठडीत त्याच्या अनेक प्रश्नांची उत्तर शोधत आहेत. मात्र तो पोलीस तपासात सहकार्य करत नाही. काल त्याच्या पोलीस कोठडीत वाढ करण्यात आली. या प्रकरणात दोन दिवसात आरोप पत्र दाखल केल जात आहे. आज शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी पण पोलीस अधीक्षक संदीप गिल यांची भेट घेतली होती. दोन दिवसात आरोप पत्र दाखल केल जाईल. अशी माहिती पोलीस अधीक्षक संदीप गिल यांनी दिली आहे. मात्र या प्रकरणातील दोन लहान मुलांची साक्ष अतिशय महत्वाचं असणार आहे. त्यांना काल कोर्ट समोर हजर करून साक्ष घेतली. आरोपपत्रात पोलीस काय मुद्दे समाविष्ट करतात हे पाहणे गरजेचे आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: या प्रकरणात कोणाची साक्ष महत्त्वाची मानली जात आहे?

    Ans: दोन लहान मुलांच्या साक्षीला महत्त्वाचे मानले जात आहे.

  • Que: आरोपीचे नाव काय आहे?

    Ans: आरोपीचे नाव भीमराव कांबळे आहे.

  • Que: पोलिस पुढे काय कारवाई करणार आहेत?

    Ans: पोलिस दोन दिवसांत आरोपपत्र दाखल करणार आहेत.

