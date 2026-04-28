SCO बैठकीत भारताचा रुद्रावतार! दहशतवादावर पाकिस्तानला झापलं; जगाला दिला ‘हा’ संदेश

India in SCO Meeting : भारताने पुन्हा एकदा दहशतवादाविरोधात ठाम भूमिका घेतली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी SCO बैठकीत जगाला दहशतवादाविरोधात एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 03:51 PM
Rajnath Singh

भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • युद्ध नको, संवाद हवा
  • राजनाथ सिंह यांनी दहशतवादावर भारताची भूमिका केली स्पष्ट
  • पाकिस्तानला सुनावलं
India in SCO: सध्या जागतिक स्तरावर अनेक आघाड्यांवर युद्ध सुरु आहे. यामुळे संपूर्ण जगभरात अस्थिरतेचे वातावरण पसरले आहे. याच पार्श्वभूमीवर जगाला शांततेचा संदेश दिला आहे. भारताने शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) व्यापसपाठीवरुन दहशतवाद आणि युद्धाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे की, कोणताही वाद युद्धाने न सोडवता, संवादाच्या मार्गाने कुटनीतिकतेने सोडवण्यात यावा.

दहशतवादाच्या मुद्दावर जगाला इशारा

राजनाथ सिंह यांनी दहशतवाद्याच्या मुद्दावर जगाला मोठा इशारा दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, दहशतवादा मानवतेसाठी मोठा शत्रू असून त्याविरोधात भारताचे धोरण झिरो टॉलरेंस राहील. त्यांनी पहलगाम (Pahalgam) हल्ल्याचा  संर्दभ देत म्हटले की, ही घटना केवळ एका देशावर हल्ला नसून संपूर्ण मानवजातीवर वार आहे.

ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) चा उल्लेख करत राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले की, दहशतवादी कोणत्याही शिक्षेपासून सुटू शकणार नाहीत. हे भारताच्या शून्य सहनशीलतेचे उत्तम उदाहरण आहे असे त्यांनी म्हटले. त्यांनी स्पष्ट केले की, दहशतवादाला कोणताही धर्म आणि सीमा नसते. यामुळे सीमेपार होणाऱ्या दहशतवादाविरोधात सर्वांनी एकजूट होणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी म्हटले.

जागतिक व्यवस्थेवर भाष्य

याशिवाय राजनाथ सिंह यांनी, भारत केवळ नवी जागतिक व्यवस्था तयार करण्यापेक्षा अधिक सुव्यवस्थित जग  कायर करण्ययावर भर देतो हे स्पष्ट केले आहे. एकतर्फी निर्णयामुळे जागतिक शांतता धोक्यात येते. युद्धामुळे केवळ जीवितहानी होत नाही, तर अर्थव्यवस्थाही कोलमडते. यामुळे सर्वांनी कट्टरतावाद आणि फुटीरतादाविरोधा एकत्र येण्याचे आवाहन राजनाथ सिंह यांनी केले.

शांतता हाच एकमेवर मार्ग

राजनाथ सिंग यांनी प्रदेशिक स्थिरता राखून, द्विपक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून सुरक्षा आणि आर्थिक सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज अधोरेखित केली. त्यांनी परिषदेत संदेश दिला की, SCO आंतरराष्ट्रीय निकषांचे पालन करणारा संरक्षण म्हणून याविरोधात काम करणे आवश्यक आहे. तरच जगाची समृद्धी होईल असे राजनाथ सिंह यांनी म्हटले. केवळ प्रादेशिकच नव्हे, तर संपुर्ण जगभरात शांतता आणि स्थैर्य सुनिश्चित करण्याची प्रत्येकाची जबाबादरी आहे हे भारताने सांगितले. भारताच्या या भूमिकेकडे विश्वबंधुत्वाचा संदेश म्हणून पाहिले जात आहे.


Frequently Asked Questions

  • Que: भारताने SCO बैठकीत दहशतवादावर कोणता इशारा दिला

    Ans: संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले की, भारताची दहशतवादावर भूमिका शून्य सहनशिलतेची आहे. दहशतवादाला कोणताही धर्म किंवा देश नसतो. त्यांनी सीमापार दहशतवादावर टीका करत जागतिक समुदायाला त्याविरोधात एकजुट होण्याचा संदेश दिला.

  • Que: न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वर भारताची काय भूमिका आहे

    Ans: भारत केवळ नवी जागतिक व्यवस्था तयार करण्यापेक्षा अधिक सुव्यवस्थित जग  कायर करण्ययावर भर देतो हे राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे.

Published On: Apr 28, 2026 | 03:40 PM

