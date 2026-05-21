Tata चा धमाका! ‘या’ दिवशी लॉंच होतेय नवीन Tiago ; नव्या बजेटमध्ये मिळणार हाय-टेक फीचर्स

या नव्या टिएगो फेसलिफ्टमध्ये Exterior मध्ये बराच बदल करण्यात आला आहे. कारच्या पुढच्या भागात स्लिम आणि शार्प ग्रिलसह नवीन डिझाईनचे एलईडी हेडलॅम्प्सस, स्पोर्टी बंपर देण्यात आले आहे. यामुळे कारला अधिक प्रीमीयम लूक मिळाला आहे.
नवीन टिएगोची साइड प्रोफाइललाही मल्टि स्पोक अलॉय व्हिल्स जोडण्यात आले आहेत. याशिवाय कारच्या मागच्या भागात नवीन एलईडी टेललाइट्स आणि रिडिझाईन बंपरही आहे. याशिवाय कंपनीने नव्या टिएगोमध्ये काही फ्रेश कलर्सही आणले आहेत.
नवी टिएगो केवळ बाहेरुनच नाही, तर कारच्या आतील लूकही अगदी प्रीमियम आहे. नवीन टिएगोच्या केबिनमध्ये ग्लॉस ब्लॅक फिनिशह नवीन डॅशबोर्ड लरेआउट पाहायला मिळेल. याशिवाय वायरलेस अँड्रोइड ऑटो आणि ॲपल कारप्लेला सपोर्ट करण्यासाठी १०.२५ इंच मोठी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टमही बसवण्यात आली आहे. याशिवाय फुली डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, टच-बेस्ड एसी कंट्रोल्स, ॲम्बियंट लायटिंग आणि ३६० डिग्री कॅमेरासारखे फिचर्सचही यामध्ये बसवण्यात येणार आहेत.
सध्या कारच्या इंजिनमध्ये कोणतेही नवे बदल करण्यात आलेले नाहीत. यामध्ये सध्या १.२ लीटर पेट्रोल इंजिन मिळेल. हे PS पॉवर आणि ११३ Nm टार्क जनरेट करते. यामध्ये ५-स्पीड मॅन्युेल आणि एएमटी गियबॉक्सचा पर्याय मिळू शकतो.
तसेच टाटाने याचे सीएनजी व्हर्जनही कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच टाटा टिएगो ईव्ही चे फेसलिफ्ट व्हर्जनही लॉंच होऊ शकते. ईव्हीमध्ये लहान बॅटरी बंद करुन मोठी बॅटरी स्ट्रँडर्ड केली जाऊ शकते. यामुळे कारचे एका चार्जमध्ये तब्बल ३६६ किलोमीटरची रेंज देईल.
