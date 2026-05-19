Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Pravin Darekar: महायुतीच्या मतभेदांच्या चर्चेवर प्रवीण दरेकरांनी स्पष्ट केली भूमिका, तर मुंबईच्या पुनर्विकासाचा मांडला प्लॅन

मुंबईतील 'महाराष्ट्र फर्स्ट कॉन्क्लेव २०२६' मध्ये भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी महायुतीमधील संबंध आणि मुंबईच्या पुनर्विकासावर मोठी विधाने केली. दरेकर समितीचा अहवाल मुंबईतील मराठी माणसासाठी गेम चेंजर ठरेल, असे ते म्हणाले.

Updated On: May 19, 2026 | 09:50 PM
Pravin Darekar: महायुतीच्या मतभेदांच्या चर्चेवर प्रवीण दरेकरांनी स्पष्ट केली भूमिका, तर मुंबईच्या पुनर्विकासाचा मांडला प्लॅन
Follow Us:
Follow Us:
  • महायुतीच्या मतभेदांच्या चर्चेवर प्रवीण दरेकरांनी स्पष्ट केली भूमिका
  • तर मुंबईच्या पुनर्विकासाचा मांडला प्लॅन
  • जाणून घ्या काय म्हणाले…
मुंबई: “महायुतीमध्ये होणारे छोटे-मोठे वाद हे घरातील अंतर्गत विषयांसारखे आहेत. आमचे कुटुंब सांभाळणारे मुख्य कॅप्टन देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील अशा लहान-सहान मतभेदांचा महायुतीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. महाराष्ट्राच्या जनतेने महायुतीला पूर्ण पाठिंबा दिला असून, देवेंद्रजींच्या कुशल नेतृत्वाखाली आम्ही सर्व घटक पक्ष एकत्र राहूनच काम करणार आहोत,” असा ठाम विश्वास भाजप नेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी व्यक्त केला. नवभारत मीडियाआयोजित ‘महाराष्ट्र फर्स्ट कॉन्क्लेव २०२६’ (Navabharat Maharashtra First Conclave 2026) मध्ये उपस्थित राहून त्यांनी महत्त्वपूर्ण भाष्य केले.

आम्ही बाळासाहेबांच्या मूळ विचारांचे शिवसैनिक

शिवसेना आणि भाजप युतीच्या प्रवासावर बोलताना प्रवीण दरेकर म्हणाले, “प्रताप सरनाईक असोत की मी, आम्ही सर्व मूळचे शिवसैनिक आहोत. आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील जी शिवसेना कार्यरत आहे, तीच खरी आणि कायदेशीर शिवसेना आहे. तीच शिवसैनिकांची मानसिकता आणि वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मूळ विचारांवर चालणारे हे सरकार आहे. त्यामुळे आमच्यात कोणताही वैचारिक मतभेद नाही.”

“मराठी येत नसेल तर महाराष्ट्रात धंदा करायचा अधिकार नाही!” परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा रिक्षा-टॅक्सी चालकांना थेट इशारा

एसआरए (SRA) इमारतींचा पुनर्विकास आणि ‘दरेकर समिती’चा अहवाल

मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या सरकारच्या लक्षावर आणि गृहनिर्माण क्षेत्रातील स्वतःच्या भूमिकेवर बोलताना दरेकर यांनी ‘स्वयं-पुनर्विकासाचा’ महत्त्वपूर्ण मुद्दा मांडला. मुंबईच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी ‘दरेकर समिती’चा सविस्तर अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला आहे. हा अहवाल महाराष्ट्राच्या गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी ‘गेम चेंजर’ ठरणार आहे. दादरमधील ‘सुंदर नगर को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी’चे उदाहरण देत ते म्हणाले की, या सोसायटीचे भूमिपूजन आणि चाव्यांचे वाटप स्वतः बाळासाहेब ठाकरेंनी केले होते. आता या आणि अशा अनेक एसआरए इमारतींना ३० वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या जमिनीसोबतच आता एसआरए इमारतींचा पुनर्विकासही शासकीय प्राधिकरणाने स्वतः करणे आवश्यक आहे.

“नुसतं ‘मराठी मराठी’ करून चालत नाही, कृती हवी!”

मराठी माणसाच्या हक्काच्या घरांवर बोलताना त्यांनी विरोधकांना टोला लगावला. “केवळ ‘मराठी मराठी’ अशा घोषणा देऊन चालत नाही, तर मराठी माणसाच्या भल्यासाठी प्रत्यक्ष कृती करावी लागते. ‘नंदादीप सोसायटी’च्या उद्घाटन प्रसंगाची आठवण सांगताना ते म्हणाले, तिथल्या एका मराठी भगिनीच्या डोळ्यात आनंदाश्रू आले होते. मुंबईतील इमारतींमध्ये मोठ्या संख्येने मध्यमवर्गीय मराठी माणूस राहतो. हा मराठी माणूस मुंबईबाहेर फेकला जाऊ नये, त्याला हक्काचे घर मिळावे, यासाठी ‘सेल्फ डेव्हलपमेंट’ हाच एकमेव उत्तम आणि फायदेशीर पर्याय आहे,” असे दरेकर यांनी स्पष्ट केले.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या विशेष शिबिरांना नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद; १७०० झोपडीधारकांनी घेतला लाभ

Web Title: Pravin darekar at maharashtra first conclave 2026 mumbai sra self development

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 09:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“मराठी येत नसेल तर महाराष्ट्रात धंदा करायचा अधिकार नाही!” परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा रिक्षा-टॅक्सी चालकांना थेट इशारा
1

“मराठी येत नसेल तर महाराष्ट्रात धंदा करायचा अधिकार नाही!” परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा रिक्षा-टॅक्सी चालकांना थेट इशारा

Maharashtra First Conclave 2026 : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा वनवास कधी संपणार? CM फडणवीसांनी दिली डेडलाईन
2

Maharashtra First Conclave 2026 : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा वनवास कधी संपणार? CM फडणवीसांनी दिली डेडलाईन

Maharashtra 1st Conclave 2026: महाराष्ट्र 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा संकल्प
3

Maharashtra 1st Conclave 2026: महाराष्ट्र 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा संकल्प

ठाकरे गटाचा आणखी एक खासदार शिंदे गटाच्या गळाला? शिवसेनेच्या बड्या नेत्यांशी घेतली भेट
4

ठाकरे गटाचा आणखी एक खासदार शिंदे गटाच्या गळाला? शिवसेनेच्या बड्या नेत्यांशी घेतली भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Masik Durga Ashtami 2026: ज्येष्ठ महिन्यातील मासिक दुर्गाष्टमी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Masik Durga Ashtami 2026: ज्येष्ठ महिन्यातील मासिक दुर्गाष्टमी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

May 20, 2026 | 02:40 PM
War Alert : शांतता हवी की विनाश? ट्रम्प प्रशासनाने इराणसमोर ठेवले दोन मार्ग; जागतिक स्तरावर हालचाली वेगवान

War Alert : शांतता हवी की विनाश? ट्रम्प प्रशासनाने इराणसमोर ठेवले दोन मार्ग; जागतिक स्तरावर हालचाली वेगवान

May 20, 2026 | 02:40 PM
मानसिक ताण, नाट्यमय घडामोडी आणि स्पर्धेची रंगत; प्रेक्षकांना वेड लावणारे हे ५ रिअॅलिटी शो जरूर पाहा

मानसिक ताण, नाट्यमय घडामोडी आणि स्पर्धेची रंगत; प्रेक्षकांना वेड लावणारे हे ५ रिअॅलिटी शो जरूर पाहा

May 20, 2026 | 02:38 PM
न्याय मिळेपर्यंत अंत्यसंस्कार नाही! 9 दिवसांनंतरही ट्विशा शर्माचे केले नाही अंत्यसंस्कार, पोलिसांनी कुटुंबाला पत्र पाठवत केली अपील

न्याय मिळेपर्यंत अंत्यसंस्कार नाही! 9 दिवसांनंतरही ट्विशा शर्माचे केले नाही अंत्यसंस्कार, पोलिसांनी कुटुंबाला पत्र पाठवत केली अपील

May 20, 2026 | 02:33 PM
नशीब चमकलं! मोफत ब्रँड अँम्बेसिडर बनले Modi-Meloni; Melodi ची चांदी! कंपनीचे शेअर्स खरेदी करण्यासाठी ही झुंबड…

नशीब चमकलं! मोफत ब्रँड अँम्बेसिडर बनले Modi-Meloni; Melodi ची चांदी! कंपनीचे शेअर्स खरेदी करण्यासाठी ही झुंबड…

May 20, 2026 | 02:29 PM
OBC Non Creamy Layer: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; OBC नॉन-क्रिमी लेयर उत्पन्न मर्यादेत मोठी वाढ शक्य

OBC Non Creamy Layer: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; OBC नॉन-क्रिमी लेयर उत्पन्न मर्यादेत मोठी वाढ शक्य

May 20, 2026 | 02:24 PM
PM Modi Norway Controversy : प्रेस स्वातंत्र्याची किंमत? PM मोदींना प्रश्न विचारणाऱ्या नॉर्वेजियन पत्रकाराचे मेटा अकाऊंट सस्पेंड

PM Modi Norway Controversy : प्रेस स्वातंत्र्याची किंमत? PM मोदींना प्रश्न विचारणाऱ्या नॉर्वेजियन पत्रकाराचे मेटा अकाऊंट सस्पेंड

May 20, 2026 | 02:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM