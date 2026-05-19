Pravin Darekar: महायुतीच्या मतभेदांच्या चर्चेवर प्रवीण दरेकरांनी स्पष्ट केली भूमिका, तर मुंबईच्या पुनर्विकासाचा मांडला प्लॅन

शिवसेना आणि भाजप युतीच्या प्रवासावर बोलताना प्रवीण दरेकर म्हणाले, “प्रताप सरनाईक असोत की मी, आम्ही सर्व मूळचे शिवसैनिक आहोत. आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील जी शिवसेना कार्यरत आहे, तीच खरी आणि कायदेशीर शिवसेना आहे. तीच शिवसैनिकांची मानसिकता आणि वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मूळ विचारांवर चालणारे हे सरकार आहे. त्यामुळे आमच्यात कोणताही वैचारिक मतभेद नाही.”
मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या सरकारच्या लक्षावर आणि गृहनिर्माण क्षेत्रातील स्वतःच्या भूमिकेवर बोलताना दरेकर यांनी ‘स्वयं-पुनर्विकासाचा’ महत्त्वपूर्ण मुद्दा मांडला. मुंबईच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी ‘दरेकर समिती’चा सविस्तर अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला आहे. हा अहवाल महाराष्ट्राच्या गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी ‘गेम चेंजर’ ठरणार आहे. दादरमधील ‘सुंदर नगर को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी’चे उदाहरण देत ते म्हणाले की, या सोसायटीचे भूमिपूजन आणि चाव्यांचे वाटप स्वतः बाळासाहेब ठाकरेंनी केले होते. आता या आणि अशा अनेक एसआरए इमारतींना ३० वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या जमिनीसोबतच आता एसआरए इमारतींचा पुनर्विकासही शासकीय प्राधिकरणाने स्वतः करणे आवश्यक आहे.
मराठी माणसाच्या हक्काच्या घरांवर बोलताना त्यांनी विरोधकांना टोला लगावला. “केवळ ‘मराठी मराठी’ अशा घोषणा देऊन चालत नाही, तर मराठी माणसाच्या भल्यासाठी प्रत्यक्ष कृती करावी लागते. ‘नंदादीप सोसायटी’च्या उद्घाटन प्रसंगाची आठवण सांगताना ते म्हणाले, तिथल्या एका मराठी भगिनीच्या डोळ्यात आनंदाश्रू आले होते. मुंबईतील इमारतींमध्ये मोठ्या संख्येने मध्यमवर्गीय मराठी माणूस राहतो. हा मराठी माणूस मुंबईबाहेर फेकला जाऊ नये, त्याला हक्काचे घर मिळावे, यासाठी ‘सेल्फ डेव्हलपमेंट’ हाच एकमेव उत्तम आणि फायदेशीर पर्याय आहे,” असे दरेकर यांनी स्पष्ट केले.
