मानेवर हात अन् मग… अ‍ॅशेस मालिकेत वातावरण तापलं! स्टोक्स लाबुशेन यांच्यात बाचाबाची! अवघ्या दोन मिनिटांत दाखवले खरे दाखवले रंग

ऑस्ट्रेलियन संघ अ‍ॅशेस मालिकेत ३-१ ने आघाडीवर आहे आणि त्यामुळेच कांगारूंचा आत्मविश्वास उंचावला आहे. दुसऱ्या दिवशी लॅबुशेनची इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्सशी भांडण झाले आणि त्यानंतर मैदानावर दोघांमध्ये जोरदार वाद झाला.

Updated On: Jan 05, 2026 | 02:46 PM
फोटो सौजन्य - JioHotstar सोशल मिडिया

Ben Stokes- Marnus Labuschagne Fight : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडमध्ये अ‍ॅशेसची लढाई कशी होऊ शकते आणि मैदानावर कोणताही सामना होत नाही? सिडनीमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या ५ व्या कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी प्रचंड गोंधळ उडाला. ऑस्ट्रेलियन फलंदाज मार्नस लाबुशेन हा अनेकदा विरोधी खेळाडूंना चिथावणी देण्यासाठी ओळखला जातो. यावेळीही त्याने तेच केले. असो, ऑस्ट्रेलियन संघ अ‍ॅशेस मालिकेत ३-१ ने आघाडीवर आहे आणि त्यामुळेच कांगारूंचा आत्मविश्वास उंचावला आहे. सिडनी कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी लॅबुशेनची इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्सशी भांडण झाले आणि त्यानंतर मैदानावर दोघांमध्ये जोरदार वाद झाला.

ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सिडनी कसोटीत इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. जो रूटच्या शानदार शतकामुळे इंग्लंडने धावफलकावर ३८४ धावा केल्या. तथापि, ट्रॅव्हिस हेड पुन्हा एकदा इंग्लंडसाठी डोकेदुखी ठरला, त्याने आक्रमक खेळ करत ऑस्ट्रेलियाला दमदार सुरुवात करून दिली. त्याने मार्नस लाबुशेनसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी केली.

IPL 2026 : रवींद्र जडेजा सांभाळणार का Rajasthan Royals ची कमान? सोशल मिडिया पोस्टने दिली हिंट

इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्स ट्रॅव्हिस हेड आणि मार्नस लॅबुशेन यांच्यातील धोकादायक भागीदारी तोडण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत होता. तो त्याच्या सर्व शक्तीनिशी गोलंदाजी करत होता, पण त्याला यश मिळत नव्हते. जेव्हा दोघांनी १०० धावांची भागीदारी केली तेव्हा स्टोक्स थोडासा अस्वस्थ दिसत होता आणि त्याने गुडघ्यावर हात ठेवला होता. इंग्लंडच्या कर्णधाराला या अवस्थेत पाहून लॅबुशेनला आनंद झाला आणि त्याने काही कमेंट्स केल्या. स्टोक्सचा आवाज त्याच्या कानावर पडला आणि परिस्थिती आणखी बिकट झाली.

स्टोक्सने रागाने लाबुशेनला समजावले

प्रथम, बेन स्टोक्स ऑस्ट्रेलियन फलंदाजाजवळ गेला आणि काहीतरी बोलला. जेव्हा लॅबुशेन गप्प राहिला, तेव्हा इंग्लंडचा कर्णधार पटकन त्याच्या जवळ गेला आणि मागून त्याच्या मानेवर हात ठेवला. त्यानंतर तो रागाने बोलला, ऑस्ट्रेलियन फलंदाज काय बोलण्याचा प्रयत्न करत आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करत. सिडनीतील हजारो चाहत्यांनी या वादामुळे खूप मनोरंजन केले. पंचांनी स्टोक्स आणि लॅबुशेनला शांत केले.

या लढाईत बेन स्टोक्स अखेर विजयी झाला. त्याने लाबुशेनला केवळ तोंडीच नव्हे तर त्याच्या खेळानेही चोख प्रत्युत्तर दिले. या वादानंतर, त्याने त्याच्या पुढच्या षटकात ऑस्ट्रेलियन फलंदाजाला पॅव्हेलियनमध्ये परत पाठवले. तथापि, विकेट घेतल्यानंतर इंग्लिश कर्णधार शांत राहिला आणि लाबुशेनला काहीही बोलला नाही. दुसऱ्या दिवसाच्या खेळाच्या शेवटी ऑस्ट्रेलियाने दोन विकेट गमावत १६६ धावा केल्या होत्या. ट्रॅव्हिस हेड त्याच्या शतकाच्या जवळ ९१ धावांवर नाबाद राहिला. मार्नस लाबुशेन ४८ धावांवर बेन स्टोक्सच्या हाती बाद झाला.

