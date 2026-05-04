Sunetra Pawar : २ लाख १८ हजारांचे विक्रमी मताधिक्य! सुनेत्रा पवारांच्या विजयाने बारामतीचा नवा इतिहास

बारामती विधानसभा मतदार संघाच्या पोटनिवडणुकीमध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार २ लाख १८ हजार ९३० मताधिक्याने विजय होऊन त्यांनी देशातील पहिल्या क्रमांकाचे रेकॉर्ड मोडून विजयाचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला. बारामती विधानसभा मतदार संघाच्या या पोटनिवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. राष्ट्रवादीने सुरुवातीपासूनच सुनेत्रा पवार यांना देशात पहिल्या क्रमांकाचे निवडून आणण्याचे आवाहन केले होते. अखेर बारामतीकरांनी सुनेत्रा पवार यांना देशात विक्रमी मताधिक्याने निवडून देऊन विजयाचा नवा विक्रम प्रस्थापित करून दिला.
