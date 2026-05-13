Credit Score चांगला तरीही Loan रिजेक्ट? मोठं कारण ठरु शकते ‘ही’ गोष्ट, चुकूनही दुर्लक्ष करु नका

बँक स्टेटमेंट तुमच्या खात्यातील पैशांचा व्यवहारांचं स्वरूप स्पष्ट करते. तुम्ही जाहीर केलेले उत्पन्न प्रत्यक्षात तुमच्या खात्यात जमा होत आहे की नाही, याची बँका बारकाईने तपासणी करतात. खात्यात नियमित पगार किंवा व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न जमा होत असल्यास, तुम्ही तुमचे EMIs वेळेवर परतफेड करू शकाल, असा विश्वास बँकांना वाटतो. याउलट, जर खात्यातील पैशांचा फ्लो नियमित आहे ना अनियमित असेल तर खात्यातील शिल्लक वारंवार खूप कमी होत असेल किंवा खर्च प्रमाणाबाहेर असल्याचे दिसून येत असेल, तर बँका सावध होतात.
बँक कोणत्या घटकांचे निरीक्षण करते?
सर्वात आधी आणि प्रामुख्याने, बँक हे तपासते की तुमचा मासिक पगार वेळेवर तुमच्या खात्यात जमा होत आहे की नाही. जर तुमच्या खात्यातील व्यवहारांमध्ये मोठे खंड किंवा अनियमितता दिसून येत असेल तर भविष्यात तुम्हाला EMI परतफेड करताना अडचणी येऊ शकतात, असा संशय बँकेला येऊ शकतो.
जर तुमच्या खात्यात सातत्याने खूपच कमी balance शिल्लक राहत असेल, तर त्याचा अर्थ तुमचे आर्थिक व्यवस्थापन कमकुवत आहे, असा अंदाज लावला जाऊ शकतो. खात्यातील चांगली सरासरी शिल्लक, तुमच्या आर्थिक स्थिरतेबद्दल बँकेचा विश्वास वाढवण्यास मदत करते.
बँक तुमच्या खात्यातून नियमितपणे वजा होणाऱ्या रकमांचीही बारकाईने तपासणी करते. जसे की सध्याचे ईएमआय, क्रेडिट कार्डची बिले, घरभाडे आणि विम्याचे premiums. तुमच्या उत्पन्नाचा किती भाग सध्याच्या आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी आधीच वापरला जात आहे, हे निश्चित करण्यास या माहितीची मदत होते.
जर तुमच्या खात्यात चेक बाउंस होण्याचे, auto-debit अयशस्वी होण्याचे किंवा खात्यात पुरेशी रक्कम नसण्याचे प्रसंग वारंवार घडत असतील, तर बँक याकडे एक जोखीम घटक risk factor म्हणून पाहते. अशा समस्यांमुळे तुमचा कर्ज अर्ज नाकारला जाण्याची शक्यता लक्षणीयरीत्या वाढू शकते.
बँका तुमच्या खर्चाच्या सवयींचेही विश्लेषण करतात. आवश्यकतेपेक्षा जास्त प्रमाणात cash transactions करणे, किंवा ऑनलाइन सट्टेबाजी व जुगार यांसारख्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होणे, हे बँकेसाठी चिंतेचे कारण ठरू शकते.
* तुमच्या खात्यात पुरेशी शिल्लक राखा.
* तुमचे ईएमआय आणि बिले वेळेवर भरा.
* चेक बाउंस होणार नाहीत याची काळजी घ्या.
* तुमचे नियमित उत्पन्न सातत्याने तुमच्या खात्यात जमा होत असल्याची खात्री करा.
* अनावश्यकपणे मोठे रोख व्यवहार करणे टाळा.
