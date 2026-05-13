Gold Import Duty: दुबईमधून Gold खरेदी करुन आणणं आता पडेल महागात? 10 ग्रॅमवर लागेल ‘इतका’ Tax

Dollar च्या तुलनेत रुपया शंभरीच्या उंबरठ्यावर, RBI मार्कटच्या भरोश्यावर? आता काय होणार?
१३ मे २०२६ रोजी, भारत सरकारने सोन्यावरील प्रभावी आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून थेट १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले. परिणामी, दुबईहून सोन्याची आयात करताना विहित मर्यादेपेक्षा अधिक सोने आणणे आता लक्षणीयरीत्या अधिक महाग होईल.
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, सोन्यावर आता १०% ‘मूलभूत सीमा शुल्क’ आणि ५% ‘कृषी पायाभूत सुविधा व विकास उपकर’ (AIDC) लागू असेल. शिवाय, यामध्ये स्थानिक ‘जीएसटी’ची भर पडल्यास, सोन्यावरील प्रभावी शुल्क दर वाढून १८.४५ टक्के इतका होतो. या शुल्कवाढीचा परिणाम म्हणून, आज भारतीय बाजारपेठेत २४-कॅरेट सोन्याच्या ‘स्पॉट किमती’मध्ये प्रति १० ग्रॅम सुमारे ₹१३,९०० ची मोठी वाढ दिसून आली.
पूर्वी, दुबईहून विहित मर्यादेपेक्षा अधिक सोने आणल्यास त्यावर लागू होणारा टॅक्स कमी असायचा. आता मात्र सरकारने कराचा दर वाढवून १५% केला आहे. याव्यतिरिक्त, यावर स्वतंत्रपणे ३% GST देखील आकारला जातो. याचा अर्थ असा की, सोन्याच्या एकूण मूल्याचा एक मोठा हिस्सा आता केवळ करांच्या स्वरूपातच खर्च होईल. जर तुम्ही दुबईहून तुमच्या परवानगी असलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक १० ग्रॅम म्हणजेच १ तोळा सोने आणले, तर तुम्हाला विमानतळावर अंदाजे ₹६,५०० ते ₹७,५०० इतका कर भरावा लागेल जो पूर्वीच्या दरांच्या तुलनेत वाढलेला आहे.
जर तुम्ही महिला प्रवासी असाल, तर तुम्ही दुबईहून भारतात ४० ग्रॅमपर्यंत सोने पूर्णपणे tax-free आणू शकता. या विशिष्ट मर्यादेपर्यंत, तुमचा खर्च वाढणार नाही. याउलट, जर तुम्ही पुरुष प्रवासी असाल, तर ही मर्यादा २० ग्रॅमपर्यंत सीमित आहे. परिणामी, जर एखाद्या पुरुष प्रवाशाने त्याला अनुमत असलेल्या २० ग्रॅमऐवजी ४० ग्रॅम सोने दुबईहून खरेदी करून आणले, तर त्याला अतिरिक्त २० ग्रॅम सोन्यावर १५% दराने कर भरणे अनिवार्य असेल; यामुळे पूर्वीच्या खर्चाच्या तुलनेत त्याचा एकूण खर्च अंदाजे ₹१४,००० ते ₹१५,००० ने वाढेल.
