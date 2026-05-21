Sleep Duration: निरोगी शरीरासाठी वयानुसार किती तासांची झोप आवश्यक? जाणून घ्या तुमचा ‘परफेक्ट स्लीप टाइम’

Required Sleep as per Age: वयोमानानुसार शरीराला किती तासांच्या झोपेची आवश्यकता आहे, जाणून घ्या.

Updated On: May 21, 2026 | 07:20 PM
photo- yandex
  • वयानुसार किती तास झोप आवश्यक?
  • जाणून घ्या परफेक्ट स्लीप टाइम
  • उशिरापर्यंत मोबाईलचा वापर टाळा
आजच्या धावपळीच्या जीवनात अनेकांच्या झोपेची वेळ बदलली आहे. मात्र, निरोगी शरीर आणि चांगल्या मानसिक आरोग्यासाठी पुरेशी झोप अत्यंत गरजेची असते. प्रत्येक वयोगटानुसार झोपेची गरज बदलत जाते. शरीराची वाढ, मेंदूचा विकास आणि दैनंदिन कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी योग्य प्रमाणात झोप मिळणे महत्त्वाचे मानले जाते. नियमित आणि शांत झोप ही उत्तम आरोग्याची गुरुकिल्ली आहे. त्यामुळे झोपेची वेळ निश्चित ठेवणे, रात्री उशिरापर्यंत मोबाईलचा वापर टाळणे आणि हेल्दी लाइफस्टाइल अंगीकारणे आवश्यक आहे. वयानुसार किती तास झोप आवश्यक आहे, जाणून घ्या.

नवजात बाळ

तज्ज्ञांच्या मते, नवजात बाळांना (New Born) सर्वाधिक झोप आवश्यक असते. जन्मानंतरच्या काही महिन्यांत बाळ दिवसातील बहुतांश वेळ झोपेत घालवते. या काळात त्यांचा मेंदू वेगाने विकसित होत असतो. त्यामुळे नवजात बालकांसाठी साधारण १४ ते १७ तास झोपेची आवश्यक मानली जाते.

शाळेत जाणारी मुलं (६-१३ वर्षे)

शाळेत जाणाऱ्या मुलांनी दररोज किमान ९ ते ११ तास झोप घेणे गरजेचे आहे. पुरेशी झोप घेतल्यास मुलांची एकाग्रता वाढते, स्मरणशक्ती सुधारते आणि अभ्यासात चांगली कामगिरी करता येते. झोप अपुरी राहिल्यास चिडचिड, थकवा आणि आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.

टिनेजर (१४-१७ वर्षे)

टिनेजर (Teenagers) म्हणजेच किशोरवयीन मुलांमध्ये शारीरिक आणि मानसिक बदल झपाट्याने होत असतात. त्यामुळे या वयोगटासाठी ८ ते १० तास झोप उपयुक्त मानली जाते. मात्र, मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या वाढत्या वापरामुळे अनेक तरुणांची झोप कमी होत असल्याचे दिसून येते.

प्रौढ व्यक्ती (१८-६४ वर्षे)

प्रौढ व्यक्तींनी (Adult) साधारण ७ ते ९ तास झोप घेणे आवश्यक आहे. झोप पूर्ण झाल्यास कामात लक्ष केंद्रित होते, एकाग्रता वाढते आणि मानसिक ताण कमी होतो. यामुळे हार्ट अटॅकचा धोका कमी राहतो. तसेच, मानसिक आरोग्य सुधारते. सतत झोपेच्या अभावामुळे लठ्ठपणा, उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि थकवा यांसारख्या समस्यांचा धोका वाढू शकतो.

ज्येष्ठ नागरिक (६५ वर्षे आणि जास्त)

जसजसे वय वाढते, तसतशी आपल्या शरीराची कार्यक्षमता हळूहळू कमी होते, त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ७ ते ८ तासांची झोप पुरेशी मानली जाते. चांगल्या झोपेमुळे स्मरणशक्ती सुधारते, ऊर्जा मिळते आणि मानसिक आरोग्य चांगले राहते. परंतु, वाढत्या वयानुसार झोप कमी होऊ शकते आणि रात्री वारंवार जाग येऊ शकते.

टीप –  हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.

