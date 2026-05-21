Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Shrikant Shinde: खासदार श्रीकांत शिंदेंचा नाशिकमध्ये ‘शिवसंवाद’; ताफा बाजूला सारत ‘वंदे भारत’ने केला प्रवास

शिवसेनेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी नाशिकमध्ये 'शिवसंवाद' दौऱ्यात आगामी निवडणुकांची रणनीती आखली. गाड्यांचा ताफा सोडून त्यांनी 'वंदे भारत' ट्रेनने प्रवास करत इंधन बचतीचा संदेश दिला.

Updated On: May 21, 2026 | 07:11 PM
खासदार श्रीकांत शिंदेंचा नाशिकमध्ये 'शिवसंवाद' (Photo Credit- X)

खासदार श्रीकांत शिंदेंचा नाशिकमध्ये 'शिवसंवाद' (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • खासदार श्रीकांत शिंदेंचा नाशिकमध्ये ‘शिवसंवाद’
  • ताफा बाजूला सारत ‘वंदे भारत’ने प्रवास
  • आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर लक्ष!
नाशिक, ता. २१ मे २०२६: राज्यातील मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण, आगामी जिल्हा परिषद निवडणूक आणि पक्ष संघटनेला बळकटी देण्यासाठी शिवसेना संसदीय पक्षाचे नेते खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी नाशिकमध्ये आज निफाड आणि चांदवड या दोन विधानसभा मतदार संघांचा आढावा घेतला. या बैठकीसाठी खासदार डॉ. शिंदे यांनी मुंबई ते नाशिक ‘वंदे भारत’ ट्रेनने प्रवास केला. या बैठकीला मंत्री दादाजी भुसे, आमदार सुहास कांदे, शिवसेना नेत्या मीनाताई कांबळी, सचिव भाऊसाहेब चौधरी, माजी खासदार आनंद परांजपे व जिल्ह्यातील प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.


खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले की, निफाड आणि चांदवडमधील कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांच्याशी थेट संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. निवडणूक आयोगाकडून लवकरच मतदार यादी पुनरीक्षण मोहीम राबवली जाईल, त्यासाठी पक्ष बूथ लेव्हल एजंटची नेमणूक करत आहे. शिवसेना मतदार यादी पुनरीक्षण मोहीमेबाबत गंभीर असून पक्षाचे मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाने बीएलए नियुक्ती आणि प्रशिक्षणाचे काम पक्षाकडून हाती घेण्यात आल्याचे ते खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर गेल्याने नाशिक जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. महापालिका आणि नगर परिषद निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला चांगलं यश मिळाले होते. त्यामुळे राज्यातील उर्वरित जिल्हा परिषद निवडणुकांवर पक्षाने लक्ष केंद्रीत केल्याचे खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले. शिवसंवाद दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्यात नाशिकमधील विधानसभा मतदार संघांचा आढावा घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

या आठवड्याच्या सुरुवातीला खासदार डॉ. शिंदे यांनी नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी आणि देवळाली या विधानसभा मतदार संघाचा आढावा घेतला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काटकसर आणि इंधन बचतीचे आवाहन केल्यानंतर खासदार डॉ. शिंदे यांनी नाशिक दौऱ्यात ईलेक्ट्रिक वाहने वापरली होती. आज दुसऱ्यांदा नाशिक जिल्ह्याचा दौरा करताना वाहनांचा ताफा बाजूला ठेवत खासदार डॉ. शिंदे यांनी मुंबई ते नाशिक असा वंदे भारत ट्रेनने प्रवास करत पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला.

शिवसंवाद दौऱ्यातून खासदार डॉ. शिंदे महाराष्ट्र पिंजून काढणार

शिवसेना कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधण्यासाठी शिवसेना संसदीय पक्षाचे नेते खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे राज्याचा दौरा करणार आहेत. मे, जून आणि जुलै असे तीन महिने खासदार डॉ. शिंदे ग्रामीण महाराष्ट्र पिंजून काढतील. यात १०० विधानसभा मतदार संघ आणि २२ जिल्ह्यांमध्ये खासदार डॉ. शिंदे यांचा शिवसंवाद दौरा असेल, असे पक्षाचे सचिव भाऊसाहेब चौधरी यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यात खासदार डॉ. शिंदे यांनी नाशिकमधील चार विधानसभा मतदार संघांचा आढावा घेतला.

Shrikant Shinde : “सत्तेत असताना महिला आरक्षण विधेयक फाडले..”, डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचा काँग्रेसवर निशाणा

Web Title: Mp dr shrikant shinde nashik visit shivsamvad doura vande bharat travel

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 07:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik News : आगामी सिंहस्थासाठी मोठी खुशखबर! ओझर विमानतळ विस्तारीकरणाला अखेर मंजुरी, नाशिकच्या विकासाला नवे पंख  
1

Nashik News : आगामी सिंहस्थासाठी मोठी खुशखबर! ओझर विमानतळ विस्तारीकरणाला अखेर मंजुरी, नाशिकच्या विकासाला नवे पंख  

Nashik Crime: मन सुन्न करणारी घटना! प्रेमविवाहानंतर विवाहितेचा छळ; ‘तुझ्या मुलांना स्वीकारणार नाही’ म्हणत 8 वेळा गर्भपात
2

Nashik Crime: मन सुन्न करणारी घटना! प्रेमविवाहानंतर विवाहितेचा छळ; ‘तुझ्या मुलांना स्वीकारणार नाही’ म्हणत 8 वेळा गर्भपात

Nashik News : पावसाळ्यापूर्वी मनपाची धावपळ; शहरातील 211 ठिकाणी पाणी साचण्याचा धोका, मनपा अलर्ट मोडवर
3

Nashik News : पावसाळ्यापूर्वी मनपाची धावपळ; शहरातील 211 ठिकाणी पाणी साचण्याचा धोका, मनपा अलर्ट मोडवर

Pravin Darekar: महायुतीच्या मतभेदांच्या चर्चेवर प्रवीण दरेकरांनी स्पष्ट केली भूमिका, तर मुंबईच्या पुनर्विकासाचा मांडला प्लॅन
4

Pravin Darekar: महायुतीच्या मतभेदांच्या चर्चेवर प्रवीण दरेकरांनी स्पष्ट केली भूमिका, तर मुंबईच्या पुनर्विकासाचा मांडला प्लॅन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Sleep Duration: निरोगी शरीरासाठी वयानुसार किती तासांची झोप आवश्यक? जाणून घ्या तुमचा ‘परफेक्ट स्लीप टाइम’

Sleep Duration: निरोगी शरीरासाठी वयानुसार किती तासांची झोप आवश्यक? जाणून घ्या तुमचा ‘परफेक्ट स्लीप टाइम’

May 21, 2026 | 07:20 PM
Karjat News : ग्रामीण भागात सरकारी रुग्णवाहिकेची गैरसोय; विषबाधेमुळे रुग्णाला ॲम्बुलन्स मिळता मिळेना

Karjat News : ग्रामीण भागात सरकारी रुग्णवाहिकेची गैरसोय; विषबाधेमुळे रुग्णाला ॲम्बुलन्स मिळता मिळेना

May 21, 2026 | 07:15 PM
नवीन ड्रायव्हर असाल तर गाडी चालवताना ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा नाहीतर बाराच्या भावात जाल!

नवीन ड्रायव्हर असाल तर गाडी चालवताना ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा नाहीतर बाराच्या भावात जाल!

May 21, 2026 | 07:13 PM
Shrikant Shinde: खासदार श्रीकांत शिंदेंचा नाशिकमध्ये ‘शिवसंवाद’; ताफा बाजूला सारत ‘वंदे भारत’ने केला प्रवास

Shrikant Shinde: खासदार श्रीकांत शिंदेंचा नाशिकमध्ये ‘शिवसंवाद’; ताफा बाजूला सारत ‘वंदे भारत’ने केला प्रवास

May 21, 2026 | 07:11 PM
LPG Shortage Report : देशात गॅस सिलेंडरचा पुन्हा तुटवडा? व्हायरल रिपोर्टवर केंद्र सरकारची नेमकी काय भूमिका?

LPG Shortage Report : देशात गॅस सिलेंडरचा पुन्हा तुटवडा? व्हायरल रिपोर्टवर केंद्र सरकारची नेमकी काय भूमिका?

May 21, 2026 | 07:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM