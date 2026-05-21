LPG Shortage Report : देशात गॅस सिलेंडरचा पुन्हा तुटवडा? व्हायरल रिपोर्टवर केंद्र सरकारची नेमकी काय भूमिका?

LPG Shortage Report : पश्चिम आशियामध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे निर्माण झालेला तणाव आणि त्यासोबतच, जागतिक तेलाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा जलमार्ग असलेल्या ‘हॉर्मुझ सामुद्रधुनी’च्या बंदीमुळे एक मोठे तेल आणि वायू संकट उभे राहिले आहे. या ऊर्जा संकटाचे पडसाद जगभरातील अनेक देशांमध्ये उमटले आहेत आणि भारतही यापासून अलिप्त राहिलेला नाही. देशांतर्गत पातळीवर जरी एलपीजीची काही प्रमाणात टंचाई जाणवली असली, तरी सरकारने उचललेल्या महत्त्वपूर्ण पावलांमुळे या संकटाचा प्रभाव कमी करण्यास मदत झाली आहे.
Nikkei Asia ने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या एका खळबळजनक अहवालात असा दावा करण्यात आला होता की, जगातील एलपीजीचा तिसरा सर्वात मोठा उपभोक्ता असलेल्या भारताला दररोज ४,००,००० बॅरल्सच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे. या अहवालाला प्रत्युत्तर म्हणून सरकारने आता एक निवेदन जारी केले आहे; पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी स्पष्ट केले आहे की, देशात एलपीजीची कोणतीही टंचाई अजिबात नाही, उलटपक्षी देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनात वाढच झाली आहे.
Nikkei Asia च्या अहवालाचा संदर्भ देत, पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी एक निवेदन जारी केले आणि त्यात ठामपणे सांगितले: “आम्हाला एलपीजीच्या कोणत्याही तुटवड्याचा सामना करावा लागत नाहीये; याउलट, देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनात वाढ नोंदवली गेली आहे. उत्पादनाची पातळी वाढवून ती अंदाजे ४६,००० ते ४७,००० टनांपर्यंत नेण्यात आली आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा स्थिर आहे. गेल्या तीन दिवसांत, १ कोटी ३२ लाख बुकिंग्सच्या तुलनेत १ कोटी ३४ लाख घरगुती एलपीजी सिलिंडर्सचे वितरण करण्यात आले आहे.”
विशेष म्हणजे, ‘निक्केई एशिया’च्या एका अहवालात ‘Kpler’ कडील आकडेवारीचा संदर्भ देण्यात आला आहे. या आकडेवारीनुसार, एप्रिल महिन्यात भारताची एलपीजी आयात दररोज ३,७७,६२० बॅरल्स इतकी होती. जी फेब्रुवारी महिन्यातील दररोज ८,५१,८७० बॅरल्सच्या आयातीच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी होती.
या अहवालात पुढे असेही नमूद करण्यात आले आहे की, भारताने आपल्या एलपीजी खरेदीचे स्रोत वैविध्यपूर्ण करण्याचाही प्रयत्न केला आहे; यासाठी इराण, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना आणि चिली या देशांकडूनही पुरवठा खरेदी करण्यात आला आहे. एप्रिल महिन्यात या देशांनी एकत्रितपणे दररोज ४३,००० बॅरल्स एलपीजीचा पुरवठा केला हीच आकडेवारी फेब्रुवारी महिन्यात ‘शून्य’ होती. चार प्रमुख मध्य-पूर्वेकडील निर्यातदार देशांकडून होणाऱ्या दररोज ६,७८,००० बॅरल्सच्या पुरवठ्याच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच कमी आहे; शिवाय, भौगोलिक अंतर हा देखील यात एक महत्त्वाचा घटक ठरतो. या अहवालात असेही अधोरेखित करण्यात आले आहे की, ऑस्ट्रेलियाकडून येणारा पुरवठा भारतात पोहोचण्यासाठी साधारणपणे २० दिवसांचा कालावधी लागतो, तर अर्जेंटिना आणि अमेरिकेकडून येणाऱ्या साठ्याला ३५ ते ४५ दिवस लागू शकतात. एप्रिल महिन्यात, भारताला या स्रोतांकडून दररोज सरासरी १,४९,००० बॅरल्स वायूचा पुरवठा प्राप्त झाला.
एलपीजी (LPG) संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने घरगुती ग्राहकांची एलपीजीची गरज पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण उपाययोजना केल्या आहेत; ज्यामुळे या तुटवड्याचा प्रभाव कमी करण्यास मदत झाली आहे. सर्वप्रथम, सरकारने घरगुती एलपीजी उत्पादनात वाढ करण्याचे आदेश दिले आणि त्याच वेळी गॅस सिलिंडर बुकिंगच्या वेळापत्रकातही बदल केले. शिवाय—केवळ मध्य-पूर्वेकडील राष्ट्रांवर अवलंबून न राहता सरकारने आपल्या ‘प्लॅन बी’ (मोदी सरकारचा प्लॅन-बी) धोरणांतर्गत आयातीसाठीच्या स्रोतांचा विस्तार केला; या निर्णयामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
देशात एलपीजीचा तीव्र तुटवडा असल्याबाबतचे अहवाल सरकारने फेटाळून लावले असले, तरी पेट्रोल आणि डिझेलच्या कमतरतेबाबतच्या परिस्थितीचे स्पष्टीकरण तेल कंपन्यांनी दिले आहे. ‘ट्विटर’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये, HPCL ने स्पष्ट केले की, तेलाच्या पुरवठ्यात व्यत्यय आल्याबाबतचे अहवाल दिशाभूल करणारे आहेत. HPCL ने खात्री दिली की, त्यांच्या किरकोळ विक्री केंद्रांवर पुरवठा सुरळीत सुरू आहे आणि कामकाज अखंडितपणे सुरू राहील याची पूर्ण काळजी घेतली जात आहे.
