GT Vs CSK Live: गुजरातची धाकधूक वाढली! ऋतुराजने टायटन्सविरुद्ध टॉस जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय

ऋतुराज गायकवाड अन् संजू सॅमसनच्या कामगिरीकडे लक्ष
चेन्नई सुपर किंग्जसाठी आजचा सामना अत्यंत महत्वाचा
अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार सामना
Tata IPL 2026 CSK Vs GT Live Updates: थोड्याच वेळात अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्जमध्ये सामना सुरू होणार आहे. चेन्नईच्या आणि गुजरातच्या दृष्टीने आजचा सामना अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. साखळी सामन्यातील चेन्नईचा आज शेवटचा सामना असणार आहे. दरम्यान गुजरात टायटन्सने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चेन्नई सुपर किंग्जचे नेतृत्व ऋतुराज गायकवाड करत आहे. तर गुजरातचे नेतृत्व शुभमन गिल करत आहे. शुभमन गिल, साई सुदर्शन, मोहम्मद सिराज, राशीद खान सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहेत. गुजरातच्या संघाने क्वालिफाय केले आहे. मात्र आजचा सामना गुजरातने जिंकल्यास तयांचे टॉप 2 मधले स्थान निश्चित होऊ शकते.
दुसरीकडे चेन्नई सुपर किंग्जच्या संघासाठी देखील आजचा सामना अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. क्वालिफाय करायचे असल्यास आजचा सामना चेन्नईला जिंकावेच लागणार आहे. मात्र क्वालिफाय होण्यासाठी चेन्नईला दुसऱ्या संघांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. आजचा सामना चेन्नई सुपर किंग्जला मोठे फरकाने जिंकावा लागणार आहे.
अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमची खेळपट्टी सामान्यतः फलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जाते. येथे चेंडू बॅटवर सहज येतो त्यामुळे मोठे फटके खेळणे सोपे होते. म्हणूनच या मैदानावर अनेकदा मोठी धावसंख्या पाहायला मिळते. सुरुवातीच्या काही ओव्हरमध्ये वेगवान गोलंदाजांना थोडी स्विंग आणि सीम मूव्हमेंट मिळू शकते. खेळपट्टी कोरडी राहिल्यास मधल्या ओव्हरमध्ये फिरकी गोलंदाजही प्रभावी ठरू शकतात. मात्र, जसजसा सामना पुढे जातो तसतशी खेळपट्टी फलंदाजीसाठी अधिक चांगली होत जाते. दुसरीकडे, रात्री दव पडल्यास गोलंदाजांना अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे टॉस जिंकणारा कर्णधार प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
गुजरात टायटन्स : शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधू, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, राशीद खान, अरशद खान, कागिसो रबाडा, साई किशोर, मोहम्मद सिराज.
चेन्नई सुपर किंग्स : संजू सॅमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील हुसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, स्पेन्सर जॉन्सन.