Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Russia Iran Secret Talks Putinpezeshkian Hotline Discussion Rises Trumpnetanyahu Concerns

Russia-Iran मध्ये नेमकं शिजतंय काय? पुतिन-पेझेश्यियान यांच्यात हॉटलाईनवर गुप्त चर्चा; ट्रम्प-नेतन्याहूंचे टेन्शन वाढलं

Putin Pezeshkian Phone Call : एकीकडे अमेरिकेशी तणावादरम्यान इराणचे रशियाशी मैत्री अधिक घट्ट होत आहे. गेल्या महिन्याभरात इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी पुतिन यांच्याशी तीन वेळा गुप्त चर्चा केली आहे. यामुळे खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 01:35 PM
Putin Pezeshkian Hotline Discussio rises concern in Trump-Netanyahu

Russia-Iran मध्ये नेमकं शिजतंय काय? पुतिन-पेझेश्यियान यांच्यात हॉटलाईनवर गुप्त चर्चा; ट्रम्प-नेतन्याहूंचे टेन्शन वाढलं (फोटो सौजन्य: एआय डनरेटेड)

Follow Us:
Follow Us:
  • रशिया इराणची जवळीक वाढतेय
  • ५६ दिवसांत ३ वेळा पुति-पेझेश्कियान यांच्यात गुप्त चर्चा
  • ट्रम्प-नेतन्याहूंच टेन्शनं वाढलं
Putin Pezeshkian Hotline Discussion : मॉस्को/तेहरान : मध्यपूर्वेतील तणाव निवळण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. एका बाजूला रशिया आणि इराणमधील मैत्री अधिक घट्ट होत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणची आर्थिक नाकेबंदी केली आहे. अमेरिकेने स्ट्रेट ऑफ होर्मुझवर पूर्ण नियंत्रण मिळवल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. यामुळे सध्या जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.

US Iran Conflict : ट्रम्प यांचा दुहेरी खेळ! इराणजवळ अमेरिकेची तिसरी घातक युद्धनौका तैनात, शांतता चर्चेआड मोठा गेम प्लॅन?

पुतिन-पेझेश्कियान यांच्यात चर्चा

रशियातील इराणी राजदूत काजम जलाली यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिका इस्रायलने २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इराणवर केलेल्या कारवाईनंतर रशिया आणि इराणमधील संबंधांमध्ये वाढ झाली आहे. गेल्या ५६ दिवसांत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी तीन वेळा हॉटलाईनवर संवाद साधला आहे. १२ एप्रिल रोजी त्यांची शेवटची चर्चा झाली होती. या चर्चेत दोन्ही देशांचे परराष्ट्र मंत्रीही समील झाले होते. ही चर्चा अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. परंतु नेमकी काय चर्चा झाली हे अद्याप स्पष्ट नाही. मात्र रशिया (Russia) पश्चिम आशिया युद्धात मध्यस्थीची भूमिका बजावण्याची शक्यता असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

ट्रम्प यांचा इराणवर आर्थिक स्ट्राइक

याच वेळी ट्रम्प यांनी इराणच्या आर्थिक नसेवर आघात केला आहे. अमेरिकेने जागतिक तेल व्यापारासाठी महत्त्वाचा असलेला मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ (Strait of Hormuz) वर नियंत्रण मिळवले आहे. जोपर्यंत इराण अटी मान्य करत नाही, शांतता करार होत नाही तोपर्यंत अमेरिकेचे होर्मुझवर नियंत्रण राहिल असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. याशिवाय इराणी जहाजांची नाकेबंदीही अमेरिकेने सुरुच ठेवली आहे.

ट्रम्प यांच्या मते होर्मुझ मार्ग खुला केल्यास इराणला दररोज सुमारे ५०० दशलक्ष डॉलर्सची कमाई मिळेल. यामुळे इराणचा आर्थिक स्त्रोत रोखण्याचा हेतू ट्रम्प यांनी स्पष्ट केला आहे. यामुळे जागतिक बाजारात इंधनाचे दर तात्पुरते वाढतील परंतु इरणला नमतं करण्यासाठी हे आवश्यत असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

शांतता चर्चेला इराणचा नकार

दरम्यान इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची महत्त्वाच्या दौऱ्यासाठी शुक्रवारी (२४ एप्रिल) रात्री उशिरा पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये दाखल झाले आहेत. मात्र, त्यांनी अमेरिकेशी शांतता चर्चांच्या सर्व शक्यतांना पूर्णविराम दिला आहे. अमेरिकेसोबत कोणत्याही प्रकारची थेट चर्चा होणार नसल्याचे अराघची यांनी स्पष्ट केले आहे.

Netanyahu Health Update : इस्रायली पंतप्रधानांना कॅन्सर? इराणशी तणावादरम्यान नेतन्याहूंचा खळबळजनक खुलासा

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: रशिया आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष सतत संपर्कात का आहेत?

    Ans: अमेरिका इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यानंतर इराण आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष संपर्कात आहे. दोन्ही देशांमध्ये धोरणात्मक भागीदारी मजबूत झाली आहे. रशिया मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी इराणला राजकीय पाठींबा देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

  • Que: पुतिन-पेझेश्कियान यांच्यात किती वेळा चर्चा झाली?

    Ans: रशियाचे अध्यक्ष पुतिन आणि इराणचे अध्यक्ष पेझेश्कियान यांच्यात ५६ दिवसांत तीनवेळा हॉटलाईनवर चर्चा झाली आहे.

  • Que: अमेरिकेने होर्मुझवर नियंत्रण का मिळवले आहे?

    Ans: ट्रम्प यांच्या मते होर्मुझ मार्ग खुला केल्यास इराणला दररोज सुमारे ५०० दशलक्ष डॉलर्सची कमाई मिळेल. यामुळे इराणची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी अमेरिकेने होर्मुझवर नियंंत्रण मिळवले आहे.

Web Title: Russia iran secret talks putinpezeshkian hotline discussion rises trumpnetanyahu concerns

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 25, 2026 | 01:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय
1

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल
2

Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल

India Bangladesh Relations : काय आहे Farakka Treaty करार? ज्यावरुन बांगलादेश झाला आक्रमक; भारतासमोर ठेवली ‘ही’ अट
3

India Bangladesh Relations : काय आहे Farakka Treaty करार? ज्यावरुन बांगलादेश झाला आक्रमक; भारतासमोर ठेवली ‘ही’ अट

UK Politics: ब्रिटनमध्ये सर्वात मोठं राजकीय संकट! निवडणुकीत सत्तेचा पत्ता कट, ‘Epstein Files’च्या वादळात अडकले PM Keir Starmer
4

UK Politics: ब्रिटनमध्ये सर्वात मोठं राजकीय संकट! निवडणुकीत सत्तेचा पत्ता कट, ‘Epstein Files’च्या वादळात अडकले PM Keir Starmer

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RCB vs PBKS : ‘किंग’ Kohli चा नवा रेकॉर्ड, ‘ही’ कामगिरी करणारा जगातील पहिला खेळाडू

RCB vs PBKS : ‘किंग’ Kohli चा नवा रेकॉर्ड, ‘ही’ कामगिरी करणारा जगातील पहिला खेळाडू

May 17, 2026 | 05:58 PM
Ravi Mohan : “मला रक्ताच्या उलट्या…” प्रसिद्ध तामिळ अभिनेत्याने पत्नीवर केले गंभीर आरोप; घेतला मोठा निर्णय!

Ravi Mohan : “मला रक्ताच्या उलट्या…” प्रसिद्ध तामिळ अभिनेत्याने पत्नीवर केले गंभीर आरोप; घेतला मोठा निर्णय!

May 17, 2026 | 05:48 PM
वाढत्या तापमानात “या” टिप्स ठरतील तुमच्या कारसाठी उपयोगी

वाढत्या तापमानात “या” टिप्स ठरतील तुमच्या कारसाठी उपयोगी

May 17, 2026 | 05:45 PM
सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा

सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा

May 17, 2026 | 05:35 PM
Ola Uber Ban : महाराष्ट्रा सायबर सेलचा अचानक यु-टर्न! ओला-उबरवरील कारवाई रोखली?

Ola Uber Ban : महाराष्ट्रा सायबर सेलचा अचानक यु-टर्न! ओला-उबरवरील कारवाई रोखली?

May 17, 2026 | 05:24 PM
RCB Vs PBKS: धुरळाच! Venky च्या वादळी खेळीने पंजाबचं प्लेऑफचं स्वप्न भंगणार? किंग्जला 223 रन्सची गरज

RCB Vs PBKS: धुरळाच! Venky च्या वादळी खेळीने पंजाबचं प्लेऑफचं स्वप्न भंगणार? किंग्जला 223 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 05:12 PM
बॉलिवूडचा ‘सुलतान’ स्क्रिप्ट न वाचताच करतो फिल्म साईन? Salman Khan ने स्वतःच केला चित्रपट निवडण्याच्या पद्धतीबाबत खुलासा!

बॉलिवूडचा ‘सुलतान’ स्क्रिप्ट न वाचताच करतो फिल्म साईन? Salman Khan ने स्वतःच केला चित्रपट निवडण्याच्या पद्धतीबाबत खुलासा!

May 17, 2026 | 05:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM